Dámy, prosím vás, nekomandujte ty svoje chlapy
„Dej to zpátky, víš přece, že ti doktor zakázal alkohol!“
„Aspoň jednu desítku k nedělnímu obědu.“
Ne, řekla jsem ne!“
Tenhle rozhovor proběhl mezi od pohledu tak sedmdesátiletými důchodci. Ona byla dost při těle, hodně dost, pohybovala se po krámě kolébavým krokem. On vypadal celkem vitálně, štíhlý, ale ne vyhublý, šlachovitý, možná dřív dost sportoval, a kdyby mu ona pořád nepřipomínala doktory, ani byste nepoznali, že mu asi něco je. Občas je tam u nás vídám, zásadně chodí nakupovat spolu a pokaždé je to stejné, ona ho komanduje zákazy a příkazy.
„Sladký taky nesmíš a dobře víš, že já to nejím,“ přinutila ho odnést zpátky malou tabulku čokolády, když ho vyslala, aby jí přinesl do košíku toaletní papír a on se vrátil s tou pochutinou navíc ve druhé ruce.
„Tyhle jogurty mám nejradši, mám ti je vzít taky?“ Zeptal se jí po chvilce, když došli k regálu s mléčnými výrobky.
„Jo, můžeš, dej mi tam čtyři, ale pro sebe vem odtučněný nebo ti vyletí cholesterol!“
Takhle to bylo se vším, maso mu dovolila vzít jen kuřecí, přestože se jí snažil ukecat na pěkný kousek libového vepřového. Bílé pečivo mu zakázala úplně a donutila ho dát do košíku jen takový druh tmavého chleba, no, nebudu to zboží pomlouvat, ale sama bych si ho nevzala.
Za chvilku jsem si všimla ještě něčeho jiného. Když se blížili ke kase, míjeli mladou ženu v přiléhavých šatech s krásnou postavou. On po té paní jen krátce střelil pohledem, asi mu připomněla jisté životní radovánky, pak se přitočil ke svojí manželce a nenápadně ji krátce pohladil po zadku. Asi tak jako to dělávají muži, když chtějí naznačit partnerce svou touhu, a on to učili navzdory její mohutné postavě. Já byla v tu chvíli dost blízko nich, takže jsem přesně viděla její reakci. Ztvrdla v rysech, prudce se na něj otočila a potichu sykla: „Chceš snad, aby tě trefil šlak!?“ On se jen smutně stáhnul a tak, aby to ona neviděla, rezignovaně mávnul rukou.
Tolik tedy popis scénky. Přitom však musím říct, že jakkoli je ta paní na svého manžela přísná, sama si za jeho zády ráda dopřeje něco z toho, co mu zakazuje. Zřejmě bydlí někde poblíž, párkrát jsem ji zahlédla, jak s kamarádkami sedí s cigaretou v ústech před cukrárnou, pochutnává si na zákusku a zapíjí ho griotkou.
Tak nevím. Možná je ten pán opravdu nějak vážně nemocný, přestože na to vůbec nevypadá. Spíš si ale myslím, že to snad nebude tak zlé a že má sám dost rozumu na to, aby věděl, co mu může ublížit a co ne. Podle mého názoru jeden půllitr desetistupňového piva za týden, pár o něco tučnějších jogurtů a ždibec čokolády nikoho nezabije a v případě téhle dvojice jde o něco jiného. On má doma prostě usurpátorku, která musí mít vždycky navrch, aby měla pocit, že někoho ovládá. A on? Než aby se s ní věčně hádal, tak chce mít doma klid a podřizuje se.
Možná se mýlím a je to jinak, ale každopádně věřím, že vy, milé dámy čtenářky takové semetriky na své muže nejste a vy, vážení čtenáři podobnému domácímu komandování čelit nemusíte.
Irena Mikešová
Nekorektní vysvětlení zániku jednorožců
Pokud patříte mezi duhové aktivisty, tak tenhle článek radši nečtěte, nelíbil by se vám. On se možná nezalíbí ani redakci a bude stažen, ale s tím holt nic nenadělám. Mohu jen doufat, že se tak nestane.
Irena Mikešová
Žárlíte?
Já teda strašně. Na svého Petra samozřejmě, až mu tím musím být šíleně protivná. Kdyby mě viděl nějaký odborník, řekl by, že trpím chorobnou žárlivostí, a pokud se nezačnu urychleně léčit, tak si určitě rozbiju manželství.
Irena Mikešová
Holky, jestli vás trápí povislá prsa, tak to neberte jako problém
Dnes jenom takový krátký postřeh. Holt, sedíte-li v kase supermarketu, mimoděk toho postřehnete víc než dost a ne vždy se vám to musí líbit.
Irena Mikešová
Ach, to nezkušené mládí
„Paní Ireno, prosím vás, já čtu ty vaše články, ehm, vy se v tom určitě vyznáte, mohla byste mi poradit?“ Zeptal se mě můj mladý kolega, který střídavě sedí v pokladně a pobíhá po place.
Irena Mikešová
Galantnost a žertování není sexuálním obtěžováním
„Dobrý den, Irenko, račte, prosím. Vám to dnes tak krásně sluší, nešla byste se mnou rande?“ Odpoledne horkého dne, já celá upocená nesla krabici se zbožím, když mě Koblížek podržel dveře, uklonil se a pozval na schůzku.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Španělská zpěvačka během vystoupení odhalila prsa. Vzdala tím hold ženám
Španělská zpěvačka Paula Ribó Gonzálezová (35), která vystupuje pod jménem Rigoberta Bandini, na...
Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista
Vysíláme „Češi mají hlubokou nedůvěru k institucím, včetně těch náboženských. Díky tomu u nás kvete...
Pár minut parkování navíc za čtyři stovky. Teď pokuta nabobtnala a řeší ji soudy
Až soudci Nejvyššího správního soudu v Brně budou řešit stížnost majitele auta kvůli pokutě za...
Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny
Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části...
- Počet článků 157
- Celková karma 19,34
- Průměrná čtenost 1501x