Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Cizí holka

Irena Mikešová
Ta dívka se jmenuje stejně jako já Irena. Možná tahle souhra náhod, možná to, že jsem se k ní od začátku chovala vstřícně, způsobilo, že se mi poprvé svěřila o pauze ve chvíli, když jsme zrovna zůstaly samy.

Když bylo Ireně čtrnáct, zabil se jí táta na motorce. Prý nikdy zbytečně neriskoval a nebyla to jeho vina. On byl pro ni vším, otcem, vzorem a kamarádem. Ne, že by neměla maminku, ale ta má svou důležitou práci, moc se nestará, a tak Irena přilnula k tátovi, jak se to občas u dcer stává.

Jakmile bylo Ireně dvanáct, táta jí pořídil helmu a další vybavení, posadil ji za sebe na motorku a začal ji brát na výlety. Irena mi o nich nadšeně vyprávěla, ale nakonec se vždy rozplakala. Jenomže nešlo jen o motorku, s tátou si rozuměla odmalička a naučila se od něj spoustu věcí. Někdy spíš klukovských než holčičích, třeba malovat byt, lézt po žebříku, štípat na chalupě dříví, to ji bavilo víc, než si hrát s panenkami. Nebo než čučet do mobilu.

Jenomže táta zemřel a Irena se rozhodla bojovat s žalem tak, že se vydá v jeho stopách. Teď je jí šestnáct, učí se na prodavačku, chodí k nám do krámu na praxi a k tomu ještě na brigádu. Chce si vydělat, něco dává mamince jako výpomoc na domácnost a zbytek šetří. Chce si co nejdřív udělat papíry a potom pořídit motorku, kterou by směla řídit už ve svém věku. Když mi o tom vypráví, cítím z ní obrovské odhodlání a nadšení, ale tam někde na dne má pořád smutek. Po tátovi.

„Mamince to nevadí, nebude se o tebe bát?“ Zeptala jsem se jí.

„Nevadí, ona má svoji práci a o tyhle věci se nezajímá. Ale i kdyby vadilo, tak já si to zakázat nenechám,“ odpověděla mi. Kladu si otázku, jak to s tou maminkou vlastně má, jak moc ji zasáhla smrt manžela a nakolik jí záleží na vlastní dceři. Ireny se na to neptám. Fandím jí a musím se přiznat, že jestli má o ni někdo obavy, tak jsem to já.

„Petře, nejsem praštěná?“ Zeptala jsem se manžela, když jsem mu o Ireně vyprávěla a zmínila se i o svých obavách.

„Nejsi, Iri, jsi lidská a já tě už natolik znám, že se ti vůbec nedivím. Ale neboj se, jak tě poslouchám, tak je mi jasné, že ta holka to má srovnané, ví, co chce a jde si za tím. Takoví lidé moc blbosti nedělají ani na silnicích, ani jinde,“ uklidňuje mě manžel.

Nemám právo mluvit Ireně do života a ani jí nechci říkat, že se o ní bojím, vždyť je to de facto úplně cizí holka. Jenomže mně to nedá. Ona mi důvěřuje a mně je jasné, že budu za každých okolností stát na její straně.

Autor: Irena Mikešová | pondělí 26.10.2026 10:18 | karma článku: 5,92 | přečteno: 79x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Irena Mikešová

Můžu si zapálit?

„Iri, můžu si zapálit?“ Tenhle dotaz mi můj Petr pokládá tak jednou, maximálně dvakrát za rok. Naposledy tak učinil v pátek, když přišel z práce a já, ač nekuřačka jsem s úsměvem přikývla a postavila na kávu.

12.10.2026 v 11:12 | Karma: 19,15 | Přečteno: 380x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Žena má právo na muže, který se dokáže postarat o ni a o její děti!

Jiřina a Michal se do sebe zamilovali. Je úplně jedno kde, jestli ještě na škole, v zaměstnání, na nějakém večírku nebo třeba na dovolené. Na tom přece vůbec nezáleží, a navíc by to zbytečně komplikovalo děj.

29.9.2026 v 10:29 | Karma: 21,05 | Přečteno: 509x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Jak jsem se kvůli manželovi postavila na hlavu

Začalo to celkem romanticky. Jarní dovolená, my si pronajali příjemnou chatičku u rybníka, byl večer, už jsme leželi v posteli a dorůstající srpek měsíčku nám svítil do pokoje.

13.9.2026 v 18:20 | Karma: 16,51 | Přečteno: 692x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Nalezenec

„Kam se chystáš, Ireno, má lejt jako z konve?“ Zeptal se mě minulý pátek v podvečer Petr, když jsem si potřebovala odběhnout ven a na obloze už se stahovala těžká mračna před tím dlouho očekávaným deštěm.

28.8.2026 v 10:13 | Karma: 19,76 | Přečteno: 322x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Nevěra nebo polyamorie?

Dnes bych ráda zareagovala na článek blogerského kolegy Martina Ireina, ve kterém popisuje upřímné zděšení rodičů nad tím, že jejich syn nežije v harmonickém vztahu s jednou ženou, ale rovnou se dvěma.

10.8.2026 v 21:07 | Karma: 18,98 | Přečteno: 587x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?
20. října 2026  12:22

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...
19. října 2026  16:07

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Běhání
21. října 2026  17:01

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku
22. října 2026  9:58

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ
20. října 2026  18:27

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...

Praha sobě uzavřela s vlastníky písně zpěvačky Rihanny smír, potvrdil to soud

Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)
26. října 2026  11:52

Ve sporu o použití písně Diamonds barbadoské zpěvačky Rihanny v předvolebním klipu uzavřela Praha...

Nepovolená jízda nákladního vlaku. Na trati u České Třebové zasáhl systém ETCS

Modernizace českotřebovského uzlu je v plném proudu. Stavbaři ve čtvrtek...
26. října 2026  11:52

Na železničním koridoru u České Třebové na Orlickoústecku byl dnes asi půl hodiny přerušený provoz....

Lanovka na Sněžku pojede v listopadu kvůli údržbě jen o víkendech a svátcích

ilustrační snímek
26. října 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Plánovaná podzimní odstávka kabinové lanovky na Sněžku začne 2. listopadu a potrvá do 18. prosince...

Na rozhodnutí soudu ohledně voleb čeká Ústí nad Labem a dalších 16 obcí v kraji

ilustrační snímek
26. října 2026  10:01

Na rozhodnutí soudu ohledně voleb musí počkat se svoláním ustavujícího zastupitelstva Ústí nad...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Irena Mikešová

  • Počet článků 183
  • Celková karma 17,65
  • Průměrná čtenost 1416x
Beru život s humorem.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×