Cizí holka
Když bylo Ireně čtrnáct, zabil se jí táta na motorce. Prý nikdy zbytečně neriskoval a nebyla to jeho vina. On byl pro ni vším, otcem, vzorem a kamarádem. Ne, že by neměla maminku, ale ta má svou důležitou práci, moc se nestará, a tak Irena přilnula k tátovi, jak se to občas u dcer stává.
Jakmile bylo Ireně dvanáct, táta jí pořídil helmu a další vybavení, posadil ji za sebe na motorku a začal ji brát na výlety. Irena mi o nich nadšeně vyprávěla, ale nakonec se vždy rozplakala. Jenomže nešlo jen o motorku, s tátou si rozuměla odmalička a naučila se od něj spoustu věcí. Někdy spíš klukovských než holčičích, třeba malovat byt, lézt po žebříku, štípat na chalupě dříví, to ji bavilo víc, než si hrát s panenkami. Nebo než čučet do mobilu.
Jenomže táta zemřel a Irena se rozhodla bojovat s žalem tak, že se vydá v jeho stopách. Teď je jí šestnáct, učí se na prodavačku, chodí k nám do krámu na praxi a k tomu ještě na brigádu. Chce si vydělat, něco dává mamince jako výpomoc na domácnost a zbytek šetří. Chce si co nejdřív udělat papíry a potom pořídit motorku, kterou by směla řídit už ve svém věku. Když mi o tom vypráví, cítím z ní obrovské odhodlání a nadšení, ale tam někde na dne má pořád smutek. Po tátovi.
„Mamince to nevadí, nebude se o tebe bát?“ Zeptala jsem se jí.
„Nevadí, ona má svoji práci a o tyhle věci se nezajímá. Ale i kdyby vadilo, tak já si to zakázat nenechám,“ odpověděla mi. Kladu si otázku, jak to s tou maminkou vlastně má, jak moc ji zasáhla smrt manžela a nakolik jí záleží na vlastní dceři. Ireny se na to neptám. Fandím jí a musím se přiznat, že jestli má o ni někdo obavy, tak jsem to já.
„Petře, nejsem praštěná?“ Zeptala jsem se manžela, když jsem mu o Ireně vyprávěla a zmínila se i o svých obavách.
„Nejsi, Iri, jsi lidská a já tě už natolik znám, že se ti vůbec nedivím. Ale neboj se, jak tě poslouchám, tak je mi jasné, že ta holka to má srovnané, ví, co chce a jde si za tím. Takoví lidé moc blbosti nedělají ani na silnicích, ani jinde,“ uklidňuje mě manžel.
Nemám právo mluvit Ireně do života a ani jí nechci říkat, že se o ní bojím, vždyť je to de facto úplně cizí holka. Jenomže mně to nedá. Ona mi důvěřuje a mně je jasné, že budu za každých okolností stát na její straně.
Irena Mikešová
Můžu si zapálit?
„Iri, můžu si zapálit?“ Tenhle dotaz mi můj Petr pokládá tak jednou, maximálně dvakrát za rok. Naposledy tak učinil v pátek, když přišel z práce a já, ač nekuřačka jsem s úsměvem přikývla a postavila na kávu.
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Irena Mikešová
Nalezenec
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