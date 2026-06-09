Boj o místo
Tedy ne tak úplně, podařilo se mi prosmýknout mezi mini, jedno místo jsem vybojovala, usadila se na něm, takže na jednoho klučinu nezbylo. Loupnul po mě nevraživým pohledem a vyřešil to po svém. Vmáčknul se na sedadlo k jednomu ze svých kamarádů, oba byli štíhlí, takže se tam nějak poskládali. Metro se rozjelo, mládež se pustila do družného hovoru a pošťuchování tak, jak to obvykle tahle děcka dělají.
Na příští stanici přistoupila mladá paní v hodně pokročilém stádiu těhotenství, bříško hrdě valila před sebou a ve tváři se jí zračila únava. Vzpomněla jsem si, jak jsem to měla já, než se nám narodil Petr, v duchu jsem tu paní trochu zalitovala, popřála jí štěstí a zadoufala že to na ni nepřijde zrovna teď.
Vagón byl plný, maminka v očekávání si zřejmě potřebovala sednout a zkusila to tak, že se postavila těsně nad sedící omladinu, aby si jí nemohli nevšimnout. Jenomže oni nic, zřejmě ani jeden z nich nevěděl, jak vlastně přicházejí miminka na svět a že je před narozením musejí maminky odnosit ve vlastních břichách.
„Pojďte, sedněte si,“ nevydržela jsem to navzdory asi pětinásobnému věku té mládeže a nabídla jsem nastávající mamince své místo.
Podívala se na mě sice vděčně, ale trochu udiveně, pak sjela pohledem ta děcka a prohlásila: „Díky, jste moc hodná, ale neměl by tohle místo vás udělat někdo z nich?“
Jen jsem se pousmála a jak jsem se zvedala, tak jsem učinila menší manévr. Inu, přiznám se, že poněkud rozměrnějším pozadím jsem zablokovala cestu jednomu z těch dvou, co seděl namáčknutý na kamaráda, a teď se chtěl hbitě přesunout na moje uvolněné místo. Těhotná paní s úlevou usedla, obě jsme na sebe spiklenecky mrkly a tím celá scénka skončila.
Ne, nechci se tu chlubit dobrým skutkem, který by měl být samozřejmostí. Spíš bych ráda hodila do diskusního pléna otázku té paní v očekávání: „Neměl to udělat někdo z nich?“
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