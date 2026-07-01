Ad Sexuální obtěžování nebo humor pro zpříjemnění žhavého dne?
Podobně jako paní z Janova článku často sedávám v pokladně, nikoli však v závodní jídelně, nýbrž v supermarketu. Ze strany mužských zákazníků se občas setkám s lecčím, uvedu dva příklady. Nedávno, bylo to, tuším, v sobotu vypadly platební terminály a lidé mohli platit jen v hotovosti. Vyvěsili jsme velkou varovnou ceduli na vchodové dveře, ale ne každý si jí všimnul, někteří lidé to zjistili až u mě, když tasili platební kartu a ta jim nebyla k ničemu.
„Proboha, mladá paní, co mám teď dělat? Já s sebou nemám hotovost, musím to celé rozvézt zpět do regálů?“ Spráskl ruce chlapík středního věku, který měl svůj obrovský nákup už namarkovaný, napůl vyložený v prostoru za čtečkou a napůl nandaný zpátky ve vozíku. Měl toho opravdu hodně, přišlo mi ho líto, ten kompliment o mladé paní mě potěšil, i když to už dávno není pravda, tak jsem se ho zeptala, jak rychle si je schopný tu hotovost sehnat. Odpověděl, že zkusí bankomat naproti u zrušené pošty, a když taky nebude fungovat, zajede domů, sáhne do rezerv a do půl hodiny bude zpátky. Tak jsem mu řekla, ať si to klidně nandá do tašek, postaví kousek za mou kasu, kam nikdo nepřijde a že s placením na něj počkám.
Chlapík se vrátil za chvilku, bankomat zjevně na rozdíl od našich terminálů fungoval, zaplatil, poděkoval a prohlásil: „Mladá paní, vy jste tak skvělá a krásná, že nebýt ženatý, tak vás z fleku pozvu na rande.“ Díval se mi přitom do očí a usmíval se u toho jako sluníčko.
Inu, s tou skvělostí a krásou nevím, nevím, ale i tak mě potěšil, bylo mi naprosto jasné, že to nemyslí vážně, jen si tak zvesela maličko flirtuje. Tak jsem mu odpověděla: „Bylo by mi velkou ctí, vážený pane, ale musím vás zklamat, jsem šťastně vdaná.“ A to sluníčko jsem mu oplatila. Vyznělo to naprosto stejně, jako žertování pana Jana s pokladní v jídelně, oba nás to potěšilo a oba jsme věděli, že to nebude mít žádné pokračování.
Druhý příklad už zdaleka tak veselý a pozitivní nebyl. Chvilku před zavíračku si přišlo takové od prvního pohledu oplzlé individuum jen pro malou placatku alkoholu a chtělo platit dvoutisícovkou. Zrovna jsme měli nějaké potíže s drobnými, tak jsem se ho slušně zeptala, jestli nemá menší.
Týpek se zamračil a tiše, abych to slyšela jen já, prohlásil: „Když mi dáš zašukat, nádhero, tak si to můžeš nechat celý!“ Bylo to odporné a jen profesionální povinnost chovat se k zákazníkům slušně mi zabránila, abych ho neposlala, však víte kam.
Tenhle maník se u nás pak objevil ještě několikrát a pokaždé, když mě viděl, tak sice nic neřekl, ale zašklebil se a udělal na mě takové to jednoznačné gesto plácáním otevřené dlaně jedné ruky na pěst ruky druhé. Bylo mi to velmi nepříjemné a byla jsem ráda, když k nám přestal chodit.
Takže vážení pánové, vězte, že lehkým nevinným zalaškováním většinu z nás žen potěšíte, bereme to jako součást klasického českého humoru. Ale pokud půjdete za hranu a uchýlíte se verbálním, posunkovým, neřku-li fyzickým hrubostem, rozhodně rády nebudeme a přinejhorším se od nás můžete dočkat i nějaké té žaloby za sexuální obtěžování.
Irena Mikešová
Smutný příběh
„Pět deka šunky pro Maxíka, prosím, mladá paní,“ odpověděla mi vrásčitá drobná stařenka pokaždé, když jsem obsluhovala u pultu s uzeninami. Očka měla jako korálky a ve tváří vždy pomalý přívětivý úsměv.
Irena Mikešová
Boj o místo
Té mládeži mohlo být tak dvanáct let, bylo jich šest kousků a měli celkem kliku. Z dost obsazeného metra se vyhrnula skupinka cizinců, dvě trojsedačky na konci vagónu se uvolnily a omladina je spěšně obsadila.
Irena Mikešová
Setkání s prostitutkou
„Katko, ty se prodáváš?“ Zeptala jsem se s vyvalenýma očima své dávné známé, která se mi svěřila, že si přivydělává jako prostitutka.
Irena Mikešová
Když ne s manželkou, tak radši se žádnou
Karel předal kasu, shodil firemní mundůr a vydal se na cestu domů. Šel pěšky, neměl to daleko a večerní slunko ho příjemně hřálo do zad. Dnes mu zas Martina při doplňování zboží udělala jemný náznak, že by si dala říct.
Irena Mikešová
Jak spolehlivě odradit partnera od sexu
Na tohle téma už toho bylo napsáno spousta, tak dneska jen tak zvesela. Holky, nechce se vám, ten váš doráží a nenechá se odbýt? Lepší, než se vymlouvat na bolest hlavy je použít nějaké z těchto zaklínadel.
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