Ach, to nezkušené mládí

„Paní Ireno, prosím vás, já čtu ty vaše články, ehm, vy se v tom určitě vyznáte, mohla byste mi poradit?“ Zeptal se mě můj mladý kolega, který střídavě sedí v pokladně a pobíhá po place.

Už nějakou dobu jsem si všimla, že po mně pokukuje, málem bych si myslela, že by chtěl něco zkusit a připravovala jsem se, jak ho ve vší úctě odpálkovat. Třeba: „Promiň, Tomášku, já nejsem na zajíčky.“ Nebo: „Máš smůlu, chlapče, já jsem poctivá věrná manželka,“ Anebo tak nějak podobně.

Jenomže pak si vyčíhnul chvilku, až nikdo nebude poblíž a celý rudý ve tváři pořádal o radu.

„Copak bys potřeboval, Tome?“ Povzbudila jsem ho vstřícným tónem.

„Ehm, když, no víte, já...“

„Hele, Tome, já nemám křišťálovou kouli, abych věděla, co chceš, musíš se vyjádřit maličko přesněji.“

„Víte, já jsem ve třiadvaceti ještě panic. Chodím s holkou, ona to o mně neví, a jestli o ni nechci přijít, tak ji budu muset dneska ošu… totiž budu s ní muset mít sex,“ začal koktavě vysvětlovat svým botám.

„V čem je problém, ona se ti nelíbí a tobě se do toho nechce?“

„Ale ne, je krásná, chci moc, jenže se bojím, že něco pokazím a uříznu si před ní ostudu,“ teď pro změnu koukal nahoru, jakoby mluvil k zářivkám.

Být potvora, tak se rozesměju, ale Tomáš je fajn, tak ho holt vezmu jako velké dítě: „Tomáši, není co zkazit, to je tak jednoduché, že to dokážou i ti nejobyčejnější tvorové. Nemáš se čeho bát.“

„Mám. Víte, ehm, ona je o dva roky starší než já, určitě má spoustu zkušeností a já se bojím že… No, že třeba až ji uvidím nahou, tak skončím dřív, než vůbec stačím zasun… totiž začít a ona se mi vysměje.“

Tohle mi něco připomnělo, tak jsem se zeptala: „Tome, viděl jsi Tankový prapor?“

„Jo, proč?“

„A všimnul sis, že by se manželka toho velitele smála Danovi Smiřickému, když se mu stalo to samé?“

„Všimnul, nesmála, aha.“

„Tak vidíš.“

„No jo, to je pravda. Ale já se bojím, že když se hned udě… totiž, když se mi to stane, tak mi to pak nepůjde a ona se mi bude stejně smát. Nebo mě pošle do háje.“

„Ty má prostoto, Tome, říkáš, že je zkušená. A má tě ráda?“

„Jo má. Určitě. Teda snad. Ne snad, určitě.“

„Tak vidíš. Ty seš mladej, ona je zkušená, tak už se postará, aby ti to šlo podruhé. Navíc jestli tě má ráda, tak to pochopí, i kdyby se ti už nic nepodařilo, a vynahradíte si to příště.“

„Jo, jo, jo, tak myslíte, paní Ireno, že se nemusím bát?“ Teď už se mi odvážil dívat do očí a dokonce se u toho i trochu usmíval.

„Nemusíš. Ale když už o tom mluvíme, řeknu ti ještě něco. Nemysli při sexu jen na sebe, mysli hlavně na ni, uděláš jí tím velkou radost. Možná mi teď úplně nerozumíš, ale to pochopíš, až při tom.“

„Nerozumím. Vlastně rozumím, už vím,“ Tomáš znovu zrudnul, poděkoval mi a rychle zmizel pro plato s jogurty, aby se přede mnou nemusel dál stydět.

Druhý den ráno jsem ho viděla sedět v pokladně. Měl kruhy pod očima od nevyspání, a když si mě všimnul, plaše se usmál. Pak nenápadně zvednul čtyři prsty a hned je zase schoval. Tak jen doufám, že si „nevydělal.“ Teda jako že někomu, kdo třeba platil pětistovkou, nevrátil na dvoulitr.