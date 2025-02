Zbavte se negativních myšlenek! Mozek je mistr v psaní hororových scénářů!

Přepadají Vás černé myšlenky? Jste smutní, nerudní, vystresovaní, ubrečení? Máte pocit, že se Vám v životě nic nedaří? Vaše myšlenky se dokola točí kolem toho, co vše by se mohlo stát, sužuje Vás úzkost a obavy?

Pokud je to jen občas, je to naprosto normální a my se dneska podíváme na to, jak s negativními myšlenkami pracovat a jak můžete do svého života vrátit úsměv, cítit pohodu a klid.

Věřte, rozhodně v tom nejste sami, tohle prožívá prakticky každý z nás.

Kde se vlastně negativní myšlenky berou a proč je máme?

Jako skoro vše začíná a končí – v naší hlavě. Negativní myšlenky jsou produktem našeho mozku, jeho standardního nastavení. Historicky se mozek staral a stará předně o to, abychom my jako druh přežili. Aby se šířily ty nejlepší geny.

Proto je jeho hlavním úkolem vyhledávat vše, co by nás mohlo jakkoliv ohrozit či nás dostat do psychického nebo fyzického diskomfortu. A na to náš mozek zaměřuje svou pozornost. Proto i my mnohem více vnímáme to negativní, co se nám v životě děje, to, co se nám nedaří nebo nevychází podle našich představ, namísto abychom si užívali to fajn, co v životě máme. Abychom vnímali to, co se nám daří.

V době našich předků přežil jen ten, kdo byl ostražitý, kdo vnímal i pouhé šustění trávy, což mohl být šavlozubý tygr či jiný predátor. Přežil ten, kdo byl připraven i na tu nejhorší možnou variantu. Prostě ten, jehož mozek zaregistroval jakékoliv náznaky ohrožení a dokázal na ně co nejrychleji reagovat. Toto našemu mozku zůstalo do dnes.

Mozku je naprosto jedno, jestli my jsme happy a vysmátí, šťastní. To nás neohrožuje na životě, tak se na to nesoustředí. Nevnímá to. No a my bohužel také ne.

Jasně, teď už nám nehrozí, že náš sežere šavlozubý tygr či nás rozdupe stádo mamutů. Dneska jde předně o pocit ohrožení na té mentální úrovni. Jsou to krátké deadline projektů, šéf s extrémními nároky či sklony k mikromanagementu, strach o to, zda zvládneme platit hypotéku, zhoršující se zdravotní stav našich rodičů či péče o ně, obavy o naše blízké, srovnávání se s těmi, kterým se dle fotek na sociálních sítích daří líp než nám atd.

Je důležité si uvědomit, že takhle mozek prostě pracuje a my máme možnost jeho standardní nastavení z velké míry vědomě ovlivnit. Pravidelným tréninkem dokáže každý z nás svůj mozek přeprogramovat. Nejde to lusknutím prstu, ale jde to.

Co tedy pomůže?

1. Trénujte vděčnost – uvědomte si, co v životě máte, jaké úžasné osoby jsou součástí Vašeho života, kdo Vás za každé situace podrží, kdo Vám dokáže vykouzlit úsměv na tváři, jaké milníky a náročné situace jste zvládli překonat, co jste dokázali v pracovní i privátní sféře. Připomeňte si každý den aspoň 5 osob a věcí, za které jste neskonale vděční.

Pokud si z tohoto cvičení chcete odnést maximum, vyhraďte si na sebe alespoň 30 minut, udělejte si příjemnou atmosféru se svíčkou, éterickými oleji a dobrým čajíkem, sepište si 25 bodů vděčnosti. Neskončete, dokud seznam nebude kompletní. Prožijte si ty pocity vděčnosti, lásky. Tenhle seznam si schovejte na chvíle, kdy Vám nebude moc fajn a pročtěte si ho.

Pokud chcete kus dobra rozdat dál, ozvěte se alespoň 3 lidem z Vašeho seznamu a poděkujte jim, dejte jim jasně vědět, co pro Vás v životě znamenají a jak moc jsou pro Vás důležití.

2. Sepište si 3 fajn věci

Každý den, ideálně večer před spaním si sepište 3 věci, které Vás daný den potěšily, byly příjemné, veselé. Znovu se do nich vraťte a prožijte si je. Uvidíte, jak krásně se Vám potom bude usínat. .

3. Využijte sílu afirmací – tedy krátkých optimistických a povzbuzujících vět, abyste posílili svou sebedůvěru, sebelásku, motivaci, odvahu a pozitivní pohled na svět.

Ideálně, pokud si vytvoříte své věty, které Vám dobře znějí a vystihují to, co si přejete. Např: Jsem silná a klidná v každé situace, Dneska udělám sobě a mým nejbližším krásný den výzvy, které mě čekají, jsou mou příležitostí k učení se a růstu, mám se ráda přesně takovou, jaká jsem, jsem zdrojem mé vnitřní síly, Jsem pramen lásky pro sebe i druhé, užiju si vědomě každičkou chvíli tohoto dne. Budu se usmívat na sebe i druhé a šířit dobrou náladu

Stačí, když si najdete 3 – 5 svých vět, které si ráno a večer několikrát pozorně a procítěně zopakujete třeba při pohledu do zrcadla – ať už nahlas nebo jen v duchu. Mozek neví, co je realita, věřte, že časem Vám tyto věty uvěří.

4. Dechová cvičení - věnujte pravidelně alespoň 2 minuty dechovým cvičením nebo krátkým meditacím. Pokud jste začátečníci, sáhněte po řízených meditacích, kde Vám po celou dobu někdo říká, kam máte dýchat, co si představovat, na co se soustředit, abyste zvýšili šanci, že Vám mysl neuteče někam jinam. Což je naprosto normální. Stačí to jen postřehnout a vrátit svou mysl zpět k dané meditaci.

5. Zastav se a dýchej - zastavte se několikrát během dne a dejte si jen 5 – 8 pomalých vědomých nádechů a výdechů, např. v rytmu na 6 dob nádech, na 6 dob výdech. Uvidíte, že se Váš organismus zklidní, uvolní. Zabere to pár minut denně.

Dokonce je účinnější veškerá dechová cvičení praktikovat častěji a po kratší dobu než si 1x týdně sednout na 20 minut k meditaci. Udělejte si z toho zvyk – třeba vždy když v autě dojedete do cíle, když ráno vyrážíte do práce, před vyzvednutím dětí ve škole či školce, než usnete.

Možností, jak se zbavit negativních myšlenek je mnoho, experimentujte a hledejte to, co Vám vyhovuje. Jen to nevzdávejte po 2 – 3 ani 10 pokusech, mozek potřebuje na vytvoření návyku 6 – 8 týdnů, nejde to ze dne na den.