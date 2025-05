Tahle věta mě u lídrů vždycky dostane...

Uděláme to takto. Což v překladu pro tým znamená: Já to vím nejlíp! Mnohdy je to zcela automatické a nevědomé jednání, které, občas i oprávněně, vychází z toho, že jako šéf má dotyčný už více zkušeností a znalostí v dané oblasti.

A tak někdy lídry bez většího uvažování na návrhy týmu ihned reaguje slovy: Ne, uděláme to takhle... Je to perfektní cesta, jak v lidech zabít: - motivaci a snahu - myšlení out of the box - samostatnost a odpovědnost Šéfové se tak sami připraví o úhly pohledu, které by je samotné právě „díky“ jejich zkušenostem a jejich in the box myšlením ani nenapadly. Jak to vnímá druhá strana, tedy tým? - Cítí, že její názor nemá hodnotu. - Přestává se snažit přemýšlet o problémech. - Narůstá demotivace a klesá aktivní zapojení. Šéfové, mějte na mysli, že druhá strana potřebuje cítit, že je vyslyšena. Možná jejich řešení nepoužijete, ale zájem a uznání jejich iniciativy jim dá impulz pro další práci. Jak to dělat jinak? 1. Zkuste Stopku - když slyšíte návrh nebo nápad, odolejte pokušení okamžitě odpovědět „To nepůjde.“ Dejte si pauzu na zamyšlení (klidně i hluboký nádech a výdech). 2. Ptejte se – na detaily a ukažte zájem „Jak přesně bychom to zrealizovali?“ „No vidíte, to mě ani nenapadlo. Řekněte mi o Vašem návrhu víc.“ 3. Oceňte iniciativu – i když nápad nezrealizujte, dejte najevo, že si vážíte snahy. „Jsem rád, že nad tím přemýšlíš.“ „Je vidět, jak ti na tomto tématu záleží a hladáš další cesty.“ 4. Otevřete se jinému pohledu (je to těžké, vím...) – méně zkušený člověk často přichází s novým pohledem, který může být velmi hodnotný. Vnímejte to jako příležitost vidět věci z jiné perspektivy. 5. Chtějte znát jejich názor – dejte týmu řádný prostor, ukažte, že víte, že nevíte všechno Klidně řekněte: „Chci slyšet i váš pohled, protože můj názor na to může být už moc zaujatý.“ 6. Podpořte inovace – když lidé vidí, že jejich návrhy nekončí automaticky v koši, budou se víc snažit přicházet s novými řešeními. A když v koši ihned skončí, raději budou chodit drbat do kuchyňky ke kávovaru než něco vymýšlet. Nevěříte mi? Zkuste to. věřím, že to prospěje Vám, týmu i celé firmě. Shrnuto a podtrženo: Buďte rádi za tým, který přemýšlí a hledá řešení. Oceňujte jejich snahu, i když všechny nápady nevyužijete. Možná budete překvapeni, kolik řešení nevidíte. Jak řešíte návrhy svých lidí Vy? Dáváte jim dostatek prostoru? Jaká by byla odpověď týmu?