Spát můžu v hrobě. Jasně. Nedostatečným spánkem tam budeš ležet dřív.

Je spánek jen promarněný čas? Proč by evoluce riskovala, že nás v tomto stavu napadnou predátoři, kdyby spánek neměl zásadní funkci?

K čemu je spánek?

Kdyby pro nás spánek nebyl enormně důležitý, proč nás v tomto komatózním stavu nechala evoluce strávit zhruba 1/3 našeho života? Proč by kdysi každý den riskovala, že nás někdo v tuhle dopadu přepadne nebo sežere a nechala nás jen tak bezbranné? Má k tomu nesporně své důvody a na ty se společně podíváme.

Spánek je ŽIVOTNĚ důležitý. A to doslova.

Bohužel nejeden z nás důležitost spánku podceňuje nebo nemá dostatek informací, které by ho o jeho důležitosti přesvědčily.

CO SE DĚJE VE SPÁNKU? JASNĚ A STRUČNĚ

- regenerují svaly a tkáně, detoxikují se vnitřní orgány

- mozek třídí informace a zážitky – podstatné ukládá do dlouhodobé paměti, nepodstatné „maže“

- dochází k „omytí“ mozku. Mozek se zbavuje odpadních látek, které vznikly jeho fungováním

- obnovují se buňky a tkáně – dochází k opravným procesům a růstu buněk

- regulují se emoce a snižují se dopady stresu

- posiluje se imunitní systém a naše odolnost vůči nemocem

- dochází k obnově energetických zásob

- posiluje se schopnost učení a pamatování, logického rozhodování

Několik faktů:

- Potíže se spánkem postihují kolem 20 – 30% populace v ČR.

- Kolem 10% lidí v ČR pravidelně zobe léky na spaní.

- Spíme v průměru o 1, 5 hod denně méně než lidé před cca 150 lety.

- Už jedna jediná špatně prospaná noc má negativní vliv na míru naší energie následující den. Má za důsledek větší sensitivitu na určité podněty a s ní spojenou podrážděnost.

Kvantita x kvalita

- Dle posledních výzkumů a dat, která vědci sbírali a vyhodnocovali posledních zhruba 20 let, pouze 5% osob potřebuje více a 5% méně než 7, 5 hod spánku. Jak moc velká je pravděpodobnost, že z 8 Miliard lidí patříte zrovna Vy do oněch 5%? Minimální. A kolik hodin že standardně spíte? Hmmm?

- Spánek není až tak o množství prospaných hodin jako o KVALITĚ spánku. Kvantita tedy automaticky rozhodně neznamená kvalitu.

- Sázet na subjektivní pocit je málo. Samozřejmě – pokud se ráno zvesela a plní energie skáčete z postele, tak není co řešit. Pokud to tak ale nemáte, rozhodně doporučuju si spánek začít měřit. Postačí aplikace do telefonu, které jsou zdarma, chytré hodinky nebo chytré prsteny. Ať vidíte, jaké úpravy ovlivňují kvalitu Vašeho spánku. Kromě délky spánku se zaměřte na hluboký a REM fázi spánku. Ty jsou pro Vás nejdůležitější.

- Nechcete žádné tyhle měřáky, že by Vás to ještě víc stresovalo? OK. Jsou i jiné cesty.

- Už to, že ráno vstáváte do práce s budíkem je známka toho, že nemáte spánku dostatek.

- Abyste zjistili, kolik spánku Vaše tělo potřebuje, je nejlepší dovolená či víkend, kdy několik dní po sobě nebudete používat budík a vstanete přirozeně.

- Další „měřítkem“ je subjektivní hodnocení. Každé ráno ohodnoťte na škále 1 – 10, jakou míru energie pociťujete – s jakou se probouzíte, přičemž 1 – totální katastrofa, 10 – mám energie na rozdávání. Jak to vypadá u Vás?

Řada z nás pečlivě dbá na stravu, pohyb, svůj vzhled, prostě se stará o zdravý životní styl. Můžeme se ale snažit jíst zdravě, sportovat, ale pokud nebudeme dobře spát, bude naše snaha mít na naše tělo a naše celkové zdraví podstatně menší účinek.

SPÁT MŮŽU AŽ V HROBĚ – JASNĚ, A NEDOSTATEČNÝM SPÁNKEM SE KE HROBU PŘIBLÍŽÍŠ MNOHEM RYCHLEJI.

Kolik hodin denně v průměru spíte?

Jaký je Váš měsíční, roční deficit oproti optimálnímu stavu? Tedy oproti cca 225 hod/měsíčně a 27 375 hod/ročně.

Kolik let spíte tuto dobu a o kolik hodin blahodárného spánku jste se již připravili?

Snad Vám můj článek přinesl dostatek impulzů k tomu, abyste svému spánku věnovali dostetčnou pozornost.