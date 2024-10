Šokující pravda: Nedostatečný spánek nám krade roky života a vitality!

Kdo by nechtěl mít víc energie. Málokdo tuší, že nekvalitní spánek může zkrátit náš život o řadu let a připravit nás o životní energii. Malé úpravy ale mohou přinést dramatické změny, které ovlivní každý aspekt našeho života.

V tomto stavu strávíme kolem 20–30 let. Už to je důvod, proč bychom se měli starat o to, abychom těch 20–30 let pro sebe využili co nejlépe. Mnohdy stačí skutečně jen několik drobných úprav a spánek se razantně zlepší.

Přestaňte podceňovat význam spánku a objevte, jak se probouzet skutečně svěží a plní elánu. Mám pro Vás překvapivě snadné méně známé kroky ke kvalitnímu spánku, které Vám vlíjí nový život do žil.

Tělesný kontakt

- Tulení a spaní ve dvou – usínání po boku člověka, kterého máme rádi, tělesný kontakt před usnutím. Některé studie ukazují, že lidé spící vedle milované osoby mají až o 10 % více REM spánku, který je pro naše tělo nejpodstatnější.

- Domácí mazlík – podobný účinek měli mít mají i domácí mazlíčci spící s námi v jedné místnosti či posteli

- Sex či masturbace – sex před spánkem snižuje hladinu kortizolu, stresového hormonu, vyplavují se endorfiny a oxytocin, tedy hormony štěstí – mohou mít zklidňující účinky na nervový systém. Zmíním i jeho vliv na psychiku, kdy se sexem mohou upevnit vztahy a emoční propojení partnerů, což vede pocitům bezpečí a pohody.

- Namasírujte si před spaním nožky. Či ještě lépe – nechte si je od partnera či partnerky namasírovat. Použít můžete např. mandlový nebo levandulový olej. Na chodidlech je mnoho reflexních bodů a věřte, že do těch správných se trefí i neprofesionální masér.

Zátěžová deka – jeden z moderních výmyslů, která má možná něco do sebe. Je to deka, která je o dost těžší než běžná. Skrze tlak na naše tělo v nás má vyvolat pocit obejmutí. Není zatím dostatek studií, které účinek jednoznačně prokazují.

Těžko říci, zda jde jen o business, placebo či je v tom něco více. Ale je možné, že snižuje stres a úzkost a zlepšuje spánek, snižuje rychlost usínání. Deku byste si měli vybrat odpovídajíc Vaší hmotnosti – měla by mít cca 10–15% Vaší váhy.

Postel a ložnice

- Výběr správné matrace, její pravidelné otáčení shora dolů i změna pozice hlavy a nohou – alespoň 1x měsíčně, zapomenout bychom neměli ani na hloubkové čištění matrací

- I na materiálu deky záleží – pokud si pořídíme levnější verze, většinou jsou ze syntetiky. Obsahují příliš velké množství polyesteru, a přestože jsou lehké, potíme se pod nimi jako ve skleníku. Je lepší sáhnout po přírodních variantách – bavlna, len, bambus. Obdobně je to s povlečením – volte raději bavlnu nebo kombinaci bavlny a lnu či saténu.

- Ložnice by měla sloužit, vyjma pár jiných aktivit, výhradně ke spánku. Pokud v ní máte pracovní stůl, PC, šanony s pracovními dokumenty či cokoliv spojeného s prací, i to může mít negativní vliv na Váš spánek. Mozek se učí skrze asociace: postel a ložnice – jsou tedy pro něj symbol spánku, pokud se tam děláme i jiné činnosti, v mozku tato asociace nevznikne.

- Určitý vnitřní neklid a roztěkanost Vám může způsobit i šatní či jiná skříň, která je bez dveří či ji necháváte otevřenou.

- Zapněte difuzér s éterickými oleji pro uvolnění – např. bergamot, jasmín, růže, santalové dřevo, kadidlo, majoránka, citrónová máta, levandule, heřmánek

- Nemůžete se ráno vykopat z postele a máte zlozvyk, že posouváte budík? Dejte si ho pořádně daleko od postele, abyste prostě vstát museli.

Tak co v příštích dnech vyzkoušíte?

Co pomáhá Vám, abyste usínali, jako když Vás do vody hodí, a ráno skákali plní energie z postele?