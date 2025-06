Připadám si, jako bych mluvil do zdi ne k týmu inteligentních lidí.

Chci, aby se můj tým zlepšoval, aby rostli – jako jednotlivci i jako celek. Proto trávím čas nad jejich rozvojem, dávám konkrétní zpětnou vazbu a snažím se je nasměrovat. Ale výsledek? Nic. Nikdo nic nemění.

Často si připadám, jako bych mluvil do zdi. Všichni jsou to inteligentní lidé. nechápu to. Kde dělám chybu?

Mnozí lídři se svou práci snaží dělat maximálně zodpovědně. Ale často zcela nevědomky účinek zpětné vazby nechtíc sami sabotují.

Jak? Zde jsou příklady:

Útok na osobu místo orientace na problém

„Ty jsi prostě neschopný!“ Jakmile útočíte na člověka, místo abyste řešili chování nebo chyba, ničí to vztahy, důvěru a motivaci. Držte se faktů, ne emocí.

Nekonkrétnost a mlžení

„Tohle by chtělo celé jinak.“ Člověk neví, co udělal špatně, ani jak to má zlepšit. Buďte konkrétní – popište situaci, co přesně nevyhovovalo a co očekáváte jinak.

Zpětná vazba jako monolog

„Řeknu ti, co si myslím, a tím jsme hotoví.“ Zpětná vazba je dialog, ne výslech nebo monolog. Dejte druhé straně prostor, aby se k situaci mohla vyjádřit – možná vás překvapí její pohled.

Chválení a kritika v jedné větě

„Máš dobré výsledky, ale...“ Slovo ale automaticky smaže veškerou pochvalu. Oddělte chválu od kritiky – jinak si váš zaměstnanec zapamatuje jen to negativní.

Špatné načasování

Kritika na poradě před ostatními? Zpětná vazba má být soukromá a předávána v klidu, ne ve stresu a mezi dveřmi. Chce to čas i správné prostředí.

Tón vševědoucího šéfa

„Říkám ti to jasně, uděláš to takhle.“ Takový přístup ubíjí kreativitu i proaktivitu. Místo přikazování dávejte doporučení a ptejte se na návrhy i pohled druhé strany. Nedávejte odpovědi a řešení. Pokládejte dobré otázky.

Ignorování úspěchů

Zaměřit se jen na chyby a nezmínit nic pozitivního? Demotivující. I při kritice vždy připomeňte, co už je dobré, co se dotyčný naučil, v čem se posunul. Vyvažujte negativní a pozitivní zpětnou vazbu.

👉 Pamatujte, že zpětná vazba má být konstruktivní, konkrétní a podporující – ne destruktivní.

