Musím. Ale nemusíš. Jen si to musíš dovolit.

Vstáváte s pocitem, že musíte víc, musíte lépe, rychleji, protože jinak nejste dost dobří? Každou noc uléháte vyčerpaní, s hlavou plnou výčitek, že jste to mohli zvládnout ještě líp? A tak to jde den za dnem, dokud nezjistíte, že

jste ztratili všechno – radost, energii, smysl i sebe.

Okolí si možná říká: „Teda, ten je fakt dobrej. Má slušně našlápnuto“ Jenže víte co? Má slušně našlápnuto. To je pravda, ale asi ne tam, kam si přeje.

Je to člověk, který se řítí plnou rychlostí rovnou proti zdi. A to jen proto, že mu v hlavě blikají věty typu: Nejsem dost dobrý. Musím se snažit víc. Nemůžu ukázat slabost. Nemůžu selhat. Jsem silná holka, já všechno vydržím. Já zvládnu všechno, musím jen zatnout zuby. Co by si o mně lidi pomysleli? Ušlo to, ale mohl jsem to zvládnout ještě líp. Bohatě mi stačí 5 hodin spánku. Chlapi přece nepláčou.

Zabolelo to? Cítíte, že je to možná i o vás? Tak čtěte dál.

Tyhle věty jsou nejčastější destruktivní myšlenkové stereotypy, které vedou k vyhoření.

Vždyť je to blbost!

Není třeba být vždycky ta silná, ten perfektní a bezchybný, ten, co všechno udře sám.

Musíte si to ale dovolit. Dovolit si to – vy sami ve své hlavě.

A 5 hodin spánku denně je lákavá pozvánka pro Alzheimera a jiné stařecké demence.

Není to prča. Věřte mi

Co kdyby vám někdo řekl, že můžete klidně zpomalit? Že nemusíte dělat všechno sám. Že můžete být unavení. Že je v pořádku nebýt OK. Možná byste tomu i chtěli věřit, jenže vám v hlavě naskočí sabotéři: Co by si ostatní pomysleli? Cítil bych se pak neschopně. Byl bych padavka.

Výzva k zamyšlení:

Co kdybyste se alespoň na chvilku zastavili a zeptali se:

Proč si myslím, že musím všechno zvládnout sám? Proč nechci přijmout pomoc? Co mě v tom brzdí? Co by se změnilo, kdybych to přeci jen zkusil? Co bych tím získal? Co bych díky tomu mohl? Jaký by byl nejčernější scénář a jak bych se s ním popasoval?

Nemusíte být robot, co zvládá vše, ani superhrdina, který nikdy neselže.

Zkuste vaše musím vyměnit za nemusím.

Ze srdce vám přeju, aby se vám to alespoň prákrát podařilo. Sami uvidíte, jak moc se vám uleví.