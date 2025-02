Mají vaši blízcí depku? Hrozí jim vyhoření? Kdy zpozornět?

Žijeme v době, kdy se na nás valí hromady úkolů, zažíváme každodenní stres. Každý zažil situaci, kdy toho na něj bylo prostě moc. Možná jste si všimli, že někteří vaši blízcí nebo kolegové takovým obdobím prochází. Jak pomoci?

Občas máte pocit, jako byste je ani nepoznávali. Může jít o změny v chování, neustálou únavu nebo ztrátu schopnosti se radovat.

Toto jsou jen některé z varovných signálů, že by vaši blízcí či kolegové mohli trpět syndromem vyhoření. A co vy? Možná to všechno zní povědomě i vám samotným. Je důležité těmto signálům včas věnovat pozornost, protože syndrom vyhoření může mít vážné důsledky na psychické i fyzické zdraví.

Co přesně by nás mělo bouchnout do oka? Kdy je třeba zpozornět?

Prvním a naprosto zjevným varovným signálem je vyčerpání: Všimli jste si, že váš kamarád či příbuzný je neustále unavený? I když se pořádně vyspí, stejně vypadá, jako by celou noc propařil nebo koukal na Netflix. Možná si stěžuje, že je unavený už od chvíle, kdy ráno vstane z postele. Prostě chodí jak tělo bez duše.

2. Ztráta motivace: Co se stalo s tou energií, kterou kdysi měl? Kam se poděl ten živel a bavič? Najednou nechce dělat nic, co ho dřív bavilo. Možná mu chybí jiskra v očích, když mluví o svých koníčkách nebo práci. Prostě se mu do ničeho nechce.

3. Výkyvy nálad: Z ničeho nic vybuchne jako sopka nebo je naopak v podstatě bezdůvodně smutný. Rozčiluje se kvůli každé drobnosti nebo se snadno rozbrečí. Jako by se úplně zapomněl smát a radovat se. Tohle může být známka toho, že je psychicky přetížený.

4. Má zdravotní potíže: Stěžuje si na bolesti hlavy, žaludku, špatný spánek, potíže se zažíváním nebo na jiné problémy, které nedokáží vysvětlit ani lékaři.

5. Trápí ho poruchy spánku: Spí buď příliš málo, nebo naopak až moc. Může mít potíže s usínáním, častým buzením nebo se ráno probouzí unavený. Spánek je neklidný a nepřináší mu žádnou energii ani pocit odpočinutí.

6. Stahuje se do své bubliny – vyhýbá se společenským akcím a setkáním s přáteli. Omezil koníčky na minimum nebo je ze svého života vyškrtl úplně. Raději zůstává doma, i když to by zábavný týpek a dřív rád chodil mezi lidi. Odmítá se přidat, když ho taháte ven.

Může i rapidně omezit komunikaci s vámi a kýmkoliv jiným. Když už někam vyrazí, může se zdát duchem nepřítomný. Jako by jeho hlava byla někde úplně jinde.

Pokud tyto změny pozorujete u někoho blízkého, je důležité nabídnout podporu a možná zvážit pomoc od odborníka. Nikdo by neměl těmito věcmi procházet sám.

Pokud poznáváte některé z těchto příznaků u svých blízkých nebo kolegů, můžete udělat následující kroky, abyste jim pomohli. Předem vás ale upozorňuji na to, že vyhořelí lidé svůj stav často nevnímají nebo popírají. Nepřipouští si jeho závažnost. Připravte se na to.

Promluvte si s ním otevřeně o tom, co pozorujete, jakých změn jste si všimli. Jak vám na dotyčném záleží a jaké obavy o něj máte. Hlavně ho nijak nekritizujte, neshazujte nebo nezlehčujte problémy, o kterých mluví. Více naslouchejte než mluvte. Buďte v pohodě i s tím, že se o tom nebude chtít bavit a hledejte jiné cesty, jak mu pomoci.

Zorganizujte společné aktivity, které mu mohou pomoci si odpočinout si a načerpat energii. Může to být procházka v přírodě, jóga, návštěva kina nebo jen klidné posezení u dobré kávy nebo večeře.

Vyhledávejte další kamarády, kolegy, příbuzné, kteří Vás mohou v pomoci podpořit a přidat ruku k dílu.

Nenechte tyto varovné signály bez povšimnutí. Pokud vidíte, že někdo z vašich blízkých nebo kolegů prochází těžkým obdobím, buďte tím, kdo podá pomocnou ruku. Nevzdávejte to a mějte odvahu to řešit.

Pokud obdobnou situaci prožíváte či řešíte, přeji Vám mnoho energie a síly to ustát. Ze své zkušenosti vím, jak je náročné a vyčerpávající,žít s osobou, která je psychicky na dně.