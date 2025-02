Každý čtvrtý člověk vyhoří. Kolik, je vás v kanceláři?

Dle odborníků Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří syndrom vyhoření v ČR mapují do r. 2014, se vyhoření týká kolem 20 - 27% populace. Vyhořením si tedy projde nebo jím je ohrožen každý čtvrtý Čech.

Těžko říci, kde je realita. K odborníkům se samozřejmě odhodlá jen část osob, které vyhoření zažívají na vlastní kůži, a ne každý přizná, že vyhořel. I tak nejsou čísla rozhodně zanedbatelná.

Jak vlastně vznikl pojem vyhoření jak se jeho výskyt vyvíjí?

Od roku 1974, kdy burn-out v jednom ze svých článků popsal a definoval psycholog Herbert Freudenberger, jeho výskyt razantně narůstá.

H. Freudenberger si vyhořením sám prošel a skrze psaní deníku a nahrávek rozhovorů se sebou samým sledoval, co se v jeho mysli odehrává a hledal z něj cestu ven. Svým životním stylem se do vyhoření řítil raketovou rychlostí.

Enormně miloval svou práci. Byl uznávaným odborníkem. Vedle klinické praxe stál u zrodu kliniky pro bezdomovce a drogově závislé, kde působil jako dobrovolník. Pracoval skoro bez vydechnutí od nevidím do nevidím, s minimem spánku. A to po mnoho let. Do té doby než ho vyhoření dohnalo.

Jak si stojí ČR v oblasti vyhoření v porovnání se světem?

Ve srovnání s jinými zeměmi patříme k průměru. Dle mezinárodní studie STADA Health Report 2022 až 60% dotazovaných už si vyhořením prošlo nebo se mu blíží. Takže se u nás ve srovnání s jinými zeměmi nejedná o nestandardní čísla.

Zajímavostí jsou regionální rozdíly v rámci ČR. Podle výše uvedené studie UK se burn-out podstatně více týká severovýchodu než jihozápadu ČR a mezi nejohroženější profese patří ty, které jsou spojeny s velkou zodpovědností a kontaktem s jinými lidmi. Nejvíce postiženi jsou lékaři, zdravotníci, učitelé a soudci, vrcholoví manažeři a řídící pracovníci obecně.

Které pozice ve firmách jsou nejvíce ohrožené?

Často jsou to manažeři, kteří zastávají ve firmách vysoké pracovní pozice. Většinou velmi úspěšní a pracovití lidé, na jejichž každodenních rozhodnutích závisí rozvoj a úspěch firmy.

Výjimku netvoří ani pracovníci středního managementu, kteří musí ustát tlak nadřízených a efektivně řídit své podřízené. Stres a emoční vyčerpání se ale nevyhýbá ani lidem na nižších pracovních pozicích.

Možná zde rovnou i vyvrátím jeden z mýtů o vyhoření. Týká se i těch, kteří svou práci milují. Výborným příkladem je právě zmiňovaný Freudenberger.

