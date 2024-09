Jasně, že nezapomenu. Jsem snad úplně blbá?

Proč mi to šéfová furt připomíná ⁉ Mám mozek. Když si mě šéfka zavolala do kanceláře, přišla ledová sprcha.

Proč mi to pořád připomíná ⁉ Jsem snad úplně blbá?“

Tak tohle jsem si myslela, když mě šéfová upozorňovala na absolutní nutnost platit faktury od našeho top dodavatele přednostně. Místo abych si to napsala, a ještě označila vykřičníkem, bohužel jsem to úplně vypustila.

Když si mě šéfka zavolala do kanceláře, přišla ledová sprcha. „Neřekla jsem vám jasně, jaké faktury proplácet ihned? Přece víte, že tohle je náš hlavní dodavatel! Co vám na tom nebylo jasné?!“ Začala zostra.

A já místo toho, abych svoji chybu přiznala a řekla, že to dám hned do pořádku, jsem si začala vymýšlet nějaké výmluvy. Nic neznělo věrohodně a já se cítila hrozně. A šéfku to taky nepřesvědčilo. Vlastně to nebylo poprvé, co jsem takhle hloupě reagovala.

Moje šéfka je naštěstí formát. „Nechci už nic slyšet! Ihned to vyřiďte, a hlavně se dodavateli omluvte. Osobní telefonát bude nejlepší!“ A dodala: „Už kvůli Vám, doufám, že už se to nebude nikdy opakovat!“

Vykoktala jsem omluvu, slíbila nápravu a vypadla ze dveří. Vlastně jsem z toho vyvázla dost lacino. Tohle pozvání na kobereček jsem si vážně zasloužila. Ještě že jsem se neztrapnila před kolegy. Strašně jsem se styděla a svatosvatě jsem si slíbila, že takhle už se nikdy chovat nebudu! A priority si označím!

Pokud se dostáváte často do situace, kdy hledáte výmluvy pro své chování, uvědomte si, jak moc to zatěžuje vaši psychiku. A nejde jen o to, že se vy sami cítíte špatně. Také můžete způsobit velké problémy své firmě, včetně ztráty důvěry ze strany šéfa i kolegů, a to opravdu nestojí za to.

Přiznat se, že jste selhali, rozhodně není pro nikoho příjemné, ale je to mnohem lepší, než pracně hledat výmluvy a vypadat před druhými jako neseriózní člověk.

Přiznání vlastního selhání vám dává možnost k rychlé nápravě a zamezí vygradování dalších problémů.✔

Když se ihned přiznáte k chybě, nemusíte hledat výmluvy a cítit se trapně před svými nadřízenými či kolegy.✔

Pokud hned začnete situaci řešit, zabráníte negativnímu sebehodnocení, minimalizujete své stavy úzkosti stresu.✔

Ve chvíli, kdy se vám podaří situaci úspěšně zvládnout, získáte zpětnou vazbu a poučíte se pro příště.✔

To, že situaci adekvátně vyřešíte, posílí vaši sebeúctu i sebevědomí.✔

Chybujeme všichni, i ti hodně pečliví. Pokud patříte mezi lidi, kteří nad vším mávnou rukou, s tím, že to nějak to dopadne, máte možná pravdu. Nějak to dopadne vždy, ale ne vždy podle Vašich představ. Postavit se k problému čelem a snažit se svou chybu ihned napravit a nenechat si situaci přerůst přes hlavu, je prospěšné pro naše duševní zdraví a psychickou pohodu.

To platí jak v osobních vztazích, tak i v profesním životě! Naučte se přijímat zodpovědnost a měnit své přešlapy v příležitosti k růstu. Zjistěte, jaké výhody přináší odvaha přiznat chybu!