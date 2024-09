Jak mám ty lidi proboha motivovat?

Tuhle otázku si s menší či větší dávkou frustrace položil snad každý, kdo vede lidi. Nebo ne? Jak tedy na to?

Začnu šťouravými dotazy na zamyšlení:

Čím já osobně svůj tým vědomě a cíleně motivuju?

Čím ho možná i nevědomě a neúmyslně demotivuju?

Jak a čím přesně podporuju spokojenost a dobré vztahy v týmu?

No, k čemu jste dospěli?

Motivace zaměstnanců je extrémně komplikovaná záležitost, ale při jejím plném pochopení je vlastně jednoduchá. Určitě to není o jediné, vždy a pro všechny platné metodice. Kdyby to tak bylo, stačilo by se ji naučit a aplikovat. Všichni bychom byli mistři ve vedení a motivování lidí.

Motivace Vašeho týmu je podle mě z velké části o Vás, o vedoucích pracovnících, nadřízených, šéfech. O Vaší osobě. O Vás – o vzoru. Jste to Vy jako šéf, Vy jako člověk. Vy, Vaše chování a přístup k lidem do značné míry ovlivní motivaci, nasazení Vašeho týmu, ale i atmosféru, která v něm vládne. Znáte zákon padajícího… Když to začne fungovat dobře na špici, postupně se to prolne celým Vaším týmem, oddělením, organizací.

Základem je tedy perfektně znát sebe samého. Být si vědom svých silných stránek ale plně si přiznat i své slabiny, chyby a nedokonalosti a učit se s nimi pracovat. Pojmenovat si své hodnoty, předsudky, stereotypy i myšlenkové nastavení, očekávání, podle kterých posuzuji ostatní lidi i situace. Jejich přínosy, úskalí i slepá místa. Pokud nevím, jak přesně „funguji“ já, nedokážu jasně komunikovat a efektivně jednat s druhými, ani pochopit jejich jednání.

Říkáte si dostatečně často týmu o zpětnou vazbu?

Víte přesně, čím i nevědomky týmu můžete ztěžovat práci?

Máte informace k tomu, jakým stylem jednání je přivádíte do stresu?

Jste obeznámeni s tím, co od Vás tým potřebuje jinak pro to, aby dobře fungoval, lidé se cítili dobře a každý mohl na plno využít svůj potenciál?

V tomto bodě z mé tkušenosti mnoho leaderů končí a nedostanou se už ani k dalším faktorům motivace. Právě tady je největší káme úrazu. Jen silní, odhodlaní a sebevědomí jedinci dokážou „pořešit“ sebe samého. Pošťourat se v sobě, nechat si od svého týmu a kolegů nastavit zrcadlo, říkat si pravidelně o zpětku.

Přeji Vám, abyste tuto odvahu měli. Otevře Vám nespočet nových cest ve vztahu k lidem v práci i doma.

NEPŘIKAZUJ ALE POŽÁDEJ.

OTEVŘENĚ MLUV O SVÝCH CHYBÁCH A OMLUV SE ZA NĚ. ŘEKNI, JAK SES Z NICH POUČIL.

MÁŠ JEN OMEZENOU MOŽNOST DRUHÉ MOTIVOVAT. MŮŽEŠ JE ALE SKRZE SEBE SAMÉHO A SVÉ CHOVÁNÍ PODNÍTIT K SEBEMOTIVACI.

Jak jste na tom s motivací týmu Vy?

Vzdali jste to někdy?

Na čem jste si vylámali zuby a co Vám dobře funguje?