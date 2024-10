Já mám prostě vždycky smůlu…

Všichni ostatní žijí úžasné životy, jenom já ... Obětovala jsem se pro všechny okolo a co z toho mám? Taky bych si chtěl žít podle svého, co by si o mně ale lidi pomysleli? Vypadal bych pak jako sobec.

Také máte vždy po ruce podobnou výmluvu? Kde se vzaly tyhle myšlenky, které vám ničí život? Naši rodiče, většinou nevědomky a jistě s dobrým úmyslem, napáchali v našich myslích mnoho škody ve snaze nás motivovat, dostat z nás to nejlepší a tím zlepšit naše šance v „dospěláckém“ životě. Často se na nás podepsali necitliví učitelé, falešní kamarádi nebo agresivní spolužáci. A my jsme toužili často ,,jen“ po přijetí, respektu a porozumění, jak svými vrstevníky, tak dospělými lidmi okolo nás. Chtěli jsme toho snad příliš? Tato touha po přijetí a zájmu o naši osobu je základní lidskou potřebou, která pomáhá formovat naše sociální interakce a osobní rozvoj od útlého věku. Jestliže není tato potřeba naplněna, pochyby, pocity frustrace či nepřijetí si z dětství neseme až do dospělosti... Pokud se tedy stále litujete, neumíte říkat NE, nezdravě se obětujete pro druhé, jste hnáni touhou se všem zalíbit, stále se zaobíráte tím, co si o Vás lidé myslí, srovnáváte se s druhými, je to nejjistější způsob, jak nebýt v životě šťastný. Proč je tak těžké s tím přestat? Náš MOZEK má přímo panickou hrůzu z čehokoliv nového a neznámého. Proto vždy sáhne po osvědčených strategiích, které v dětství možná fungovaly, ale nyní už nefungují, nebo jsou pro nás přímo destruktivní. Litujeme se, vymlouváme se, vyčítáme, manipulujeme okolím, za naše selhání vždy mohou ti druzí. A nemáme ze sebe vůbec dobrý pocit, vlastně nás to vnitřně pěkně štve! Co tedy pomůže? Přijměte výzvy, které život přináší a nevyhýbejte se jim, berte je jako příležitosti ke zlepšení. Učte se z chyb, děláme je každý, použijte je jako zpětnou vazbu pro zlepšení. Vaše schopnosti, Vaši inteligenci a talent podpořte tréninkem. Snažte se vytrvat, protože úspěch často vyžaduje dlouhodobé úsilí a odolnost vůči neúspěchu. Pochvalte se za své úsilí, nejen za výsledky, celý proces je stejně důležitý jako konečný cíl. Ze svých chyb se vždy můžete poučit. Neúspěch neznamená definitivní prohru. Udělejte vše, jak nejlépe v danou chvíli dokážete. Prostě to zkuste. Co nejhoršího se může stát?