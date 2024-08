Dýcháte pusou? Chrápete? Tak zpozorněte...

Věděli jste, že způsob, jakým dýcháte během spánku, může být klíčový pro vaši energii, náladu i produktivitu během dne? Probouzíte se s pocitem, že jste sotva zamhouřili oko, i když jste strávili v posteli sedm či osm hodin?

Jedním z častých, ale málo známých důvodů únavy, špatné nálady nebo zapomětlivosti, je dýchání pusou. Co? Že během dne či v noci normálně takto dýcháte? Tak to byste měli rozhodně zpozornět.

Když dýcháte pusou, vede to k celé řadě problémů. Vedle chrápání, které je nepříjemné především vašim protějškům, také dochází k tomu, že váš mozek ani tělo nejsou dostatečně zásobeny kyslíkem. Tělo je tak v podstatě ve stresové reakci. Bojí se, abyste neumřeli. Abyste se neudusili.

V důsledku toho se v těle vypínají či zpomalují určité zásadní procesy – jako je trávení, aktivita imunitního systému atd. Naopak jiné běží na plné obrátky. Zrychlí se tep, zvedne se srdeční frekvence, vyplaví se kortizol, stresový hormon. Tělo je v neustálé pohotovosti, což může vést k únavě a vyčerpání.

Další negativum je to, že se skrze opakované probuzení vůbec či jen minimálně dostanete do hlubokého spánku. V této fázi probíhají ty nejdůležitější opravné procesy v těle, odstraňují se odpadní látky z těla i mozku. Ty se Vám tak vesele v těle hromadí. Dochází k opravě buněčných struktur.

Mozek třídí informace, které během dne přijal. Ukládá je do dlouhodobé paměti nebo je „maže“. Zároveň zpracovává silné emoční zážitky daného dne, což přispívá k naší psychické pohodě.

Představte si, že byste z motoru vašeho auta vyndali filtr a nedolévali do něj olej. Takový bordel byste svému autu asi nepřáli, že? Navíc by Vám takto brzy vypověděl službu a obdobně je to i s tělem a mozkem.

Jak se ale odnaučit dýchat pusou?

1. Přelepte si před spánkem ústa. Pokud je přelepení větší části úst pro Vás hardcore představa, což naprosto chápu, vystačí úzký proužek, kterým spojíte horní a dolní ret.

Využijte tenký proužek běžně dostupných náplastí – ideálně takových, které tolik nelepí – např. papírové cívkové náplasti nebo náplasti s obsahem silikonu.

2. Několikrát během dne si zkontrolujte, jak dýcháte. Pokud si uvědomíte, že zase dýcháte pusou, zavřete ji. :)

3. Vědomé dýchání: Několikrát během dne se zastavte a zaměřte se na dýchání nosem. Pokuste se dýchat nosem i při fyzické aktivitě jako je chůze, výšlap schodů či rychlejší procházka a sport obecně.

3. Nápomocná může být i metoda, se kterou přišel ortodontista Dr. John Mew. Základem je mít jazyk přimknutý k hornímu patru. Vyzkoušejte to a uvidíte, že pusou se Vám bude dýchat jen horko těžko.

4. Pořiďte si nosní pásky: Pokud máte problémy s nosními průchody, zkuste nosní pásky, které udržují Váš nos otevřený během spánku.

No a dobrá rada nad zlato na konec: Navštivte odborníka: To jste možná slyšet nechtěli, ale pokud Vaše problémy s chrápáním ani tak nezmizí, rozhodně se obraťte na odborníka – např. na obvodního lékaře, ORL specialistu. Může Vám hodně ulevit.