Zrezivělé ventily rodinného štěstí
Jeho rodina, to byla na první pohled čistá, optimalizovaná idylka.
Žádné bugy, žádné zacyklené procesy.
Starý Karel, Tomášův otec, na mě působil jako ten nejlepší možný tlustý manuál k životu, který vám sice občas u piva vypráví historky o tom, jak za totáče montovali na vsetínské Jasence ilegální antény, ale má v sobě takový ten uklidňující otcovský podtón.
Vlastního tátu mi sejmula zubatá už v dětství, takže jsem v Karlovi podvědomě viděla stabilní core systém.
Jenže stačí jedna drobná hardwarová chyba a celá ta slavnostní prezentace pro klienta lehne popelem.
Sobotní odpoledne mělo atmosféru línou jako pivo stojící hodinu na stole v nádražce ve Valmezu.
Nad Beskydami visel těžký, zatažený mrak, vzduch smrděl deštěm, uzeným bůčkem a levným podpalovačem.
Tomáš si hrál na mistra grilu, obracel krkovici a tvářil se u toho, jako když programuje klíčovou bankovní aplikaci pro Lloyds.
Všichni se smáli, Karel sypal z rukávu vtipy z generace našich strýců, takové ty, které neurazí, ale ani nenadchnou, prostě standardní verze rodinného humoru 1.0.
Pak Tomáš zjistil, že mu došlo uhlí.
„Skočím pro pytel do garáže, hned jsem zpátky,“ políbil mě na čelo a zmizel za rohem baráku.
Trvalo to přesně minutu.
Šedesát sekund.
Čas, za který průměrný server zpracuje milion transakcí, nebo čas, za který se vám kompletně sesype život.
Zustala jsem v dřevěném altánu sama s Karlem.
Venku zrovna začalo poprchávat, kapky bubnovaly do střechy jako splašený kulomet a z dálky od Bečvy se ozval divný, kovový rachot, jako když se srážejí nákladní vagóny plné šrotu.
Karel vstal.
Udělal dva kroky, které byly až příliš rychlé a mechanické na chlapa s nadváhou a načatými klouby.
Najednou stál u mě.
Těsně.
Cítila jsem z něj kombinaci borovičky, pálivé marinády a starého potu.
Než jsem stihla jakkoliv zareagovat, jeho ruka, těžká a drsná jako kus litiny z náklaďáku, mi sevřela paži.
Stisk byl chladný a nekompromisní.
Kdybych se pokusila škubnout, asi by mi to maso utrhl od kosti.
„Klariso,“ zašeptal mi přímo do ucha a jeho dech mě spálil jako kyselina.
„Tomáš je hodný kluk, ale hrozný suchar. Nemá ten správný drajv. Co kdybychom si my dva založili takové malé, soukromé portfolio? Jen pro nás. Nějaké ty tajné podfondy, o kterých centrála nemusí vědět. Co ty na to?“
Jeho oči, jindy veselé a strýcovské, byly v tu chvíli úplně prázdné.
Viděla jsem v nich jenom chladnou, cynickou destrukci všeho, čemu jsem věřila.
Chtěla jsem mu tu jeho slizkou nabídku vymlátit z hlavy nejbližším litinovým pohrabáčem, představit mu moji vlastní verzi konstruktivní destrukce a sledovat, jak se mu ten jeho sebejistý ksicht rozletí na prvočinitele.
Ale místo toho jsem úplně zamrzla.
Systém crash.
Tomáš se vrátil s pytlem uhlí, smál se, hvízdal si nějakou starou pecku od Cimentu a vůbec si nevšiml, že se v tom altánu právě odehrála tichá vražda.
Karel mě pustil, okamžitě přepnul zpátky do režimu „bodrý tatínek“, spiklenecky na mě mrkl a prohodil něco o tom, že mladí dneska nic nevydrží.
Od té chvíle hraju divadlo.
Každý víkend, každá rodinná večeře je pro mě jenom hnusná, přetvářkou prolezlá divadelní hra, kde musím před manželem usrkávat kafe, usmívat se na jeho otce a v duchu přitom počítat sekundy do chvíle, než tenhle zkorumpovaný svět konečně vyletí do povětří.
Ten chlap se mi hnusí tak, že se mi při každém jeho pohledu zvedá kufr, ale Tomášova iluze o dokonalé rodině je zatím to jediné, co mě drží nad vodou před tím, abych tenhle zpackaný kód definitivně nesmazala.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
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