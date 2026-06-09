Žrádlo pro starou saň: Když tituly nespraví prasklou stoupačku
Monotónní zvuk, jako když vám někdo pomalu, ale vytrvale vrtá koleno.
Vlak na trati za barákem zrovna rytmicky tloukl do kolejí: sem-tam, sem-tam, zapomeň-a-jdi.
Moje tchyně, Alena.
Ženská s vizáží drahého porcelánu a povahou nabitého samopalu.
Od první chvíle mě měla v merku.
Pro ni jsem byl jen chlápek ze sídlištní králíkárny, který sice umí vyměnit těsnění a v obchodu se otáčí rychleji než čerti na kolotoči, ale v jejím světě se platilo jinou měnou.
Tam se nosily diplomy.
Její dcera, moje žena, měla mít u jména aspoň dvě zkratky a doma doktora s bílým pláštěm nebo právníka s kufříkem z krokodýlí kůže.
„Ty jsi takový šikovný kluk,“ říkávala u nedělního oběda, zatímco krájela kachnu s chirurgickou přesností, jako by porcovala moji sebeúctu.
„Škoda, že ses po té maturitě radši víc nesnažil.“
Byl to ten druh jedu, který se nepolyká naráz.
Dávkovala mi ho po kapkách do kafe.
Moje žena dělala, že to neslyší.
„Neřeš to,“ šeptala mi pak v posteli.
Jenže v noci se tyhle věci v hlavě proměňují v nestvůry.
Člověk má občas chuť zhmotnit své noční můry, nabít brokovnici stříbrnými projektily, vystřílet ty snobské kecy přímo do zdi a nechat z nich vytéct černou magii, která tyhle maloměšťácké rituály pohání.
Ale místo toho jsem jen držel hubu a dál utahoval šrouby.
Tchán tam obvykle jen seděl, tichý jako vycpaný jezevec, zíral do piva a pod vousy si mumlal cosi o tom, že za komunistů byly aspoň pořádné kliky u dveří.
Uteklo patnáct let.
Čas je děvka, která nikomu nic nedluží.
A tchyně zůstala sama.
Tchán odešel do věčných lovišť, kde se zřejmě neplatí složenky, a její slavní známí s tituly se vypořádali s jejím stářím tak, že přestali zvedat telefony.
Svět se smrskl.
Její velký byt začal smrdět samotou, starým čajem a vlhkostí.
Z dravé saně zbyla jen seschlá schránka v pleteném svetru.
Telefon zazvonil ve čtvrtek ve tři ráno.
Ten zvuk projel bytem jako blesk.
„Praskla stoupačka,“ ozvalo se ze sluchátka.
Hlas se jí třásl, všechen ten dřívější led byl pryč.
„Všude je voda. Volala jsem instalatérskou pohotovost, ale chtějí tisíce za výjezd a prý přijedu až zítra. Já nevím, co mám dělat…“
Kdybych byl hrdina z akčního bijáku, nechal bych ji v tom plavat, dokud by jí voda nesahala po ty její povýšené brýle.
Možná bych tam poslal pár chlapů v černých oblecích, kteří mluví krátce, střílejí přesně a neptají se na jména.
Jenže život není román z trafiky.
Život je upatlaný stůl v nádražní restauraci, kde dostaneš zvětralý ležák a zbytek si musíš odsedět.
Vstal jsem, hodil do tašky francouzák, sadu těsnění a pár kousků nářadí.
Moje žena mě chytila za ruku.
Nic neříkala, ale v očích měla přesně to, co tam bylo celých těch patnáct let.
Když jsem dorazil, tchyně seděla na chodbě na otočné židli, nohy v gumovkách, kolem sebe drahé koberce nacucané špinavou vodou.
Vypadala jako poražený generál, kterému z armády zbyla jen ta promočená obuv.
„Ukažte mi to,“ řekl jsem stroze.
Žádné zbytečné kecy.
Elitní právníci touhle dobou spali v saténovém povlečení a doktoři měli pohotovost na úplně jiných sálech.
Tady byl potřeba chlápek v montérkách, který se nebojí ponořit ruce do sraček.
Zatracená práce mi trvala dvě hodiny.
Voda stříkala, železo potvora kladlo odpor, jako by v těch trubkách sídlil samotný démon starých baráků, ale nakonec to povolilo.
Ventil zaskřípěl a utichl.
Když jsem si utíral špinavé ruce do hadru, tchyně přišla do kuchyně.
Postavila přede mě hrnek.
Žádná drahá servírovací sada.
Obyčejný, otlučený hrnek s logem nějaké zapomenuté firmy.
Kafe bylo silné, černé a chutnalo po spálených iluzích.
„Děkuju,“ řekla.
Bylo to tiché, sotva slyšitelné, jako když v dálce skřípou brzdy nákladního vlaku.
Nedívala se mi do očí.
Zírala na moje boty od bahna.
V tu chvíli mi došlo, že z ní ta voda spláchla všechno to falešné pozlátko.
Už jsem pro ni nebyl ten nedostatečný kluk ze sídliště.
Byl jsem jediná zeď, která v jejím hroutícím se světě ještě držela strop.
Neřekl jsem na to nic.
Sbalil jsem si vercajk, dopil tu hořkou břečku a odešel do ranní mlhy, která město balila do šedivého rubáše.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
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