Zpráva o revizi systémových chyb na trase Praha – Istrie
Pavel rozkládal rukama, jako když dirigent zkouší zrychlit tempo u kapely, která už dávno ztratila rytmus.
Na zápěstí se mu blejskaly hodinky, jejichž cenovka by v pohodě pokryla roční nájem garsonky v Nuslích.
Vykládal o tom, že jadranská magistrála je letos jediná čistá linka, kde se dá ještě nadechnout bez korporátního filtru.
„Musíš vypnout ten svůj věčnej vnitřní audit, chlape,“ hustil do mě a Veronika vedle něj chápavě pokyvovala hlavou, zatímco si prohlížela nehty nalakované barvou čerstvě sražené krve.
„Život není Excel. Život se musí žít na plnej plyn, bez ohledu na to, co ukazuje kontrolka paliva.“
Moje žena se na mě podívala pohledem, kterým matky sledují děti, které si právě sedly do bláta v nových kalhotách.
Tak jsme jeli.
Moje stařičká Octavia, spolehlivá jako staré německé návěstidlo, zůstala v garáži.
Pavel přistavil koráb.
Černej, zlověstně nízkej bavorák, který vypadal, že spíš než benzín požírá duše drobných střadatelů.
Celá ta mašina vibrovala potlačovanou agresí.
Nastoupili jsme, jako bychom podepisovali smlouvu s ďáblem, kde jsou drobným písmem na zadní straně uvedeny úroky z prodlení, které nikdo nechce platit.
Krajina za oknem ubíhala v monotónním rytmu.
Koleje vedle dálnice občas zasvítily v zapadajícím slunci, smutné a nekonečné.
Uvnitř vozu ale panovala řízená atmosféra dokonalosti.
Pavel krmil palubní systém povely s lehkostí burzovního makléře, kterej právě vsadil cizí peníze na absolutního outsidera.
Každých padesát kilometrů Veronika vyfotila palubní desku, kafe z drahého kelímku a kus vlastního stehna, aby nakrmila ten digitální chřtán tam venku, tu věčně hladovou bestii sociálních sítí, která žere cizí závist a sere falešný pocit štěstí.
Jenže každej systém má svý slabý místo.
Každá architektura, i ta nejlíp navržená, nakonec narazí na limity hardware.
* * *
Blesklo to kdesi u Linzu.
První systémová chyba.
Benzínka OMV, vzduch prosycenej pachem nafty, levnejch baget a unavených řidičů, kteří vypadali jako zombie po třetím energetickým drinku.
Pavel natankoval plnou, jako by mu patřil celej ropnej polštář pod Kuvajtem.
Pak hodil na pult platinovou kartu s takovým tím ledovým klidem, kterej lidi trénují před zrcadlem.
Terminál pípl.
Krátce, suše.
Zvuk, kterej znám z práce, když se hroutí databáze na AS400 a transakce padá do rollbacku.
„Nedostatečný zůstatek,“ řekla ta holka za kasou. Měla unavený oči a na jmenovce napsáno Helga.
Bylo jí úplně jedno, že Pavel nosí boty z pravé kůže.
Pro ni to byl jen další chlápek, který nemá na zaplacení pohonných hmot.
Pavlovi na zlomek vteřiny škublo v levém koutku.
Ten pohyb trval možná desetinu sekundy, ale mně to stačilo.
Viděl jsem ten záblesk čisté, nefalšované paniky.
Jako když se pod vámi v plný rychlosti utrhne lanovka.
Hned to zamáznul nuceným smíchem.
„Á, klasika. Naše firemní banka zase migruje jádro. Idioti. Člověk jim svěří miliony a oni nejsou schopní udržet online autorizační switch.“
Vytáhl druhou kartu.
Terminál ji schválil, ale ten tón už byl nasazenej.
Vzduch v autě zhoustnul.
Ta iluze bezstarostný jízdy dostala první prasklinu, skrz kterou začal prosakovat hnilobnej zápach reality.
„Když se hroutí korporátní identita, nezůstává po ní prach, ale jenom hromada neidentifikovatelných účtenek a trapný ticho, který se snažíš přeřvat rádiem.“
V Chorvatsku už to nebyl večírek, ale partyzánská válka s rozpočtem.
Pavel, ten král večírků, najednou začal projevovat nečekanou vášeň pro logistické plánování výdajů.
„Víš co,“ říkal mi večer na terase apartmánu, zatímco Veronika uvnitř tiše brečela nad profilem nějaké influencerky, „ty místní restaurace jsou hroznej turistickej chyták. Samá chemie. Nejlepší je koupit čerstvý ryby na trhu a udělat si je sám. Je to víc... autentický. Chápeš. Víc punk.“
Jenže ty ryby nekoupil.
Skončili jsme u mražených tyčinek z Lidlu a teplého piva z plastu.
Sledoval jsem ho, jak sedí na plastové židli, na sobě košili od Huga Bosse, na které byl mastný flek od kečupu, a v očích měl výraz odsouzence, kterým právě projela první dávka elektrického proudu.
Ta jeho slavná firma byla jen prázdná schránka, holding složený z dluhů, leasingů a nesplacených faktur.
Žil v permanentním kontokorentu vlastního ega.
Když jsme se vraceli, pršelo.
Stěrače nestíhaly pobírat ty proudy vody, které se valily na přední sklo.
Pavel řídil mlčky, obě ruce křečovitě na volantu, klouby bílé.
Už nepouštěl tu svoji cool muziku.
V autě bylo slyšet jenom monotónní pleskání gumy o sklo a dunění motoru.
Podíval jsem se na něj z boku.
Ta maska úspěšného muže středního věku byla definitivně pryč.
Zbyl jenom unavenej, vyděšenej kluk, kterej ví, že na příštím sjezdu z dálnice ho čeká exekutor.
A mně ho najednou nebylo líto.
Cítil jsem podivnou, očistnou úlevu.
Můj vnitřní audit byl u konce.
Data seděla.
Účet byl vyrovnán.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
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Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
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