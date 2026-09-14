Zlomená křídla a horký asfalt: Sladká vůně podzimního zúčtování
Seděl jsem v koutě pokoje a počítal praskliny v omítce.
Bylo jich sedmdesát dva, pokud nepočítám ty malé, které vypadaly jako pavučiny.
Venku se líně převalovalo odpoledne toho nejhezčího září, jaké si pamatujete – slunce svítilo, vzduch voněl seschlým listím a zralými švestkami, prostě idyla z pohlednice, kterou vám nikdo nepošle.
Jenže uvnitř bytu to smrdělo zvratky, levným krabicovým vínem a čistým, koncentrovaným strachem.
Matka s otcem zase jeli druhou ligu.
To znamenalo, že se nejdřív hodinu smáli věcem, které nebyly vtipné, a pak otec praštil lahví o stůl.
Sklo křislo.
To byl signál, kdy se z kluka stává stín.
Zalezl jsem pod starou válendu, přitáhl si kolena k bradě a čekal, až to začne.
V tomhle věku se naučíte nedýchat nahlas.
Když dýcháte nahlas, všimnou si vás.
A když si vás všimnou, obvykle to bolí.
„Ty líná mrcho,“ zařval otec.
Jeho hlas měl zvuk jako motor staré tatrovky, do které někdo nasypal písek.
Následoval tupý úder, zvuk padajícího těla a pak ten nejhorší hluk na světě – ticho plné těžkého, chlastem nasáklého dechu.
Ležel jsem tam, břicho se mi scvrkávalo hlady, protože poslední teplé jídlo jsem viděl v úterý ve školní jídelně, a teď byl pátek.
V hlavě mi běžela jediná myšlenka:
Kdybych měl teď v ruce devítku s plným zásobníkem, prostřelil bych tu podlahu i s nima.
Jenže mně bylo dvanáct. Neměl jsem devítku, ani nic podobného, měl jsem jenom hlad a propocené tričko.
Pak se dveře rozletěly.
Žádné klepání.
Dva chlapi v civilu a jedna ženská s koženou složkou.
Vypadali jako lidi, kteří jdou vymáhat dluhy pro lichváře, ale tyhle tváře měly v sobě něco chladnějšího.
Státní mašinerie.
„Sociálka,“ řekla ta ženská.
Hlas měla suchý jako to zářijové listí venku.
„Zabal si věci, kluku.“
Otec se pokusil vstát, zamotal se do záclony a strhl ji dolů i s garnýží.
Jeden z těch chlapů ho prostě přišlápl k zemi.
Žádná velká rvačka, žádné kung-fu, jen čistá, efektivní váha stokilové autority.
Vyšplhal jsem zpod válendy, v ruce igelitku s jedním párem náhradních džínů a komiksem, který jsem ukradl v trafice.
Když jsme vycházeli ven, slunce mě praštilo do očí.
Zlaté babí léto.
Krásný den na to nechat se odvést do neznáma.
Auto vonělo novou kůží a tabákem.
Seděl jsem vzadu a díval se, jak se město scvrkává v bočním zrcátku.
Jeli jsme dlouho, až tam, kde asfalt střídala hříšně zelená tráva a domy neměly mříže na oknech.
Stopka byla v malém městečku, kde lidé zdravili sousedy a sekaly se trávníky.
Vystoupil jsem.
Na verandě stál chlap.
Mohlo mu být padesát, na sobě měl flanelovou košili, i když bylo teplo, a ruce měl velké jako lopaty na sníh.
Vedle něj stála ženská s laskavýma očima, které ale viděly až moc hluboko pod kůži.
„Já jsem Richard,“ řekl ten chlap.
Hlas měl hluboký, klidný.
Nenabízel mi ruku, věděl, že bych ucukl.
„Tohle je Anna. Pojď dál, na stole je svíčková.“
Byl jsem jako divoká kočka, kterou zavřete do obýváku.
První tři měsíce jsem nemluvil.
Když Richard vstal ze židle moc rychle, automaticky jsem si kryl hlavu.
Když Anna pustila mixér, vyskočil jsem metr do vzduchu a hledal únikovou cestu.
Trvalo to věčnost.
Každou noc jsem se budil zpocený, s pocitem, že cítím levnou kořalku a slyším křik.
Jenže Richard byl skála.
Když jsem rozbil drahou vázu v chodbě – schválně, abych viděl, co udělá – jen se na to podíval, došel pro smetáček a řekl:
„Stane se. Hlavně že ses nepořezal.“
To mě dostalo víc než facka.
V tomhle domě neplatila pravidla ulice ani pravidla mých biologických zploditelů.
Tady se neřvalo.
Tady se jedlo třikrát denně.
Anna mě naučila, že jídlo se neschovává pod polštář, protože zítra bude další.
Pomalu, strašně pomalu, se ty ledové špičky v mým vnitru začaly rozpouštět.
Začal jsem věřit, že svět nemusí být jenom bojiště, kde přežijí ti nejsurovější.
Dneska je mi osmnáct.
Sedím na té samé verandě, na sobě mám Richardovu starou bundu, protože zářijové večery už dokážou chladit, i když dny jsou pořád horké.
Sleduju pavučiny babího léta, jak se třpytí ve slunečních paprscích chycené mezi muškáty.
Moje minulost tam někde pořád je.
Je jako stará jizva po kulce – občas při změně tlaku bolí, občas svědí, ale už kvůli ní nekrvácím.
Ti dva lidé, kteří mě kdysi zplodili, jsou pro mě jen cizinci z novinového výstřižku o zkrachovalých existencích.
Richard s Annou mi nedali jenom střechu nad hlavou.
Dali mi puškohled, kterým se můžu dívat do budoucnosti, aniž by se mi třásla ruka.
Město pode mnou žije dál svým cynickým životem, lidé kradou, pijou a ničí si životy.
Ale já už nejsem ten kluk pod válendou.
Jsem chlap, kterej ví, jak chutná normální kafe, jak voní čistý povlečení a co to znamená, když vám někdo kryje záda.
Pěstounská rodina nebyla charita.
Byla to zatraceně dobrá investice do jednoho lidskýho vraku, ze kterýho nakonec postavili docela solidní pevnost.
Martin Irein
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