Zklamané setkání
Všechno to začalo už tenkrát, kdy se poprvé mohlo začít skutečně podnikat na vlastní pěst. Můj otec tehdy doslova na koleně založil malou firmu, která zpočátku fungovala jako one man show.
Když jsem jednoho dne přinesl čerstvý diplom ze strojní fakulty, na kterém ještě ani nestihl oschnout inkoust, stal jsem se tátovým prvním zaměstnancem a kolegou.
Postupně jsme budovali a investovali. Ne divoce, nýbrž promyšleně.
Mezitím jsem potkal Rebeku. To bylo úsměvné, že navzdory svému jménu v sobě neměla ani kapku židovské krve. Zato jsem v ní dokázal probudit zájem o sebe, takže časem přišla svatba a pak první syn, dcera a druhý syn.
A v práci jsme začali pomalu a jistě nabírat lidi. Do výroby, do skladu, do všeho. Brzy jsme dávali práci téměř stu lidem. Všechny jsme je vybírali a přijímali osobně. Otec mě naučil. Že své zaměstnance musím znát. Že pro mě nemají být jen statistickou poznámkou, ale že za každým musím vidět člověka a jeho příběh.
Než odešel do důchodu, byli jsme na téměř pěti stech zaměstnancích ve třech směnách. Museli jsme posílit i administrativní část firmy, ale bavilo nás to.
Nepopírám, že jsem postupně zaměstnal všechny svoje děti. Prošly si celou firmou od nejnižších pozic, přes nižší vedoucí pozice a další, než se dostaly na takovou úroveň, abych si mohl být jistý, že jim jednoho dne budu moci firmu předat.
Když otec odešel do důchodu, stal jsem se jediným majitelem firmy. I tak jsem s ním pravidelně konzultoval všechno možné. Pravidelné výsledky, plány, úspěchy i průšvihy.
Ani mi nepřišlo, že ten čas tak neuvěřitelně letí. Překročil jsem padesátku, když mi jednu zimní sobotu Rebeka řekla, abych s ní šel ven na procházku do přírody, že mi chce něco důležitého říct.
Samozřejmě jsem měl obavy, protože to mohlo znamenat doslova úplně cokoli. Skutečnost však byla mnohem horší.
Když jsme došli na místo, na kterém jsme byli dokonale sami, řekla mi, že jí lékaři diagnostikovali nemoc, která se nedá vyléčit, a že tak má před sebou necelý půlrok života. A že mě celý život milovala a chce mi poděkovat za všechno, co jsem pro ni i rodinu vždy dělal.
Asi nikoho nepřekvapí, že mě tato zpráva semlela. Naše děti se naštěstí semkly a podporovaly nás oba. Když Rebeka umírala, seděli jsme okolo její postele všichni. Já i naše děti jsme byli to poslední, co ve svém životě viděla.
Nějakou dobu se mnou nic nebylo. Ani v práci ani doma jsem se s nikým nebavil. Trvalo hodně dlouho, než jsem byl schopen se usmát. Aspoň na chvilku.
A pak jsem se jednoho dne rozhodl. Svolal jsem všechny své tři děti a oznámil jim, že od prvního první příštího roku bude firma jejich. Do té doby vyřídíme potřebnou dokumentaci, aby všechno proběhlo v souladu se zákony.
Dívali se na mě s lítostí i pochopením. Slíbili mi, že budou pokračovat v tom, co začal můj otec a v čem jsem já pokračoval.
Stal jsem se předčasným důchodcem. Měl jsem našetřeno, na finance jsem se ohlížet nemusel. Začal jsem jezdit na výlety na místa, kde jsem byl s Rebekou, na místa, kde jsme byli všichni, i na místa, na kterých jsme nebyli a měli jsme v plánech ji navštívit.
Pak mi jednoho dne můj starší syn řekl, že by bylo docela fajn, kdybych si našel novou partnerku. Bránil jsem se té představě, ale nakonec mě ukecal.
Zkusil jsem několik seznamovacích aplikací, až se z toho vyvinula možnost setkání.
Na to setkání jsem se těšil. Dotyčné bylo pětatřicet, svobodná, bezdětná, ovšem podle svých slov plánovala rodinu založit. Domluvili jsme se, kdy a kde se setkáme a že mám přinést kytici bílých růží, protože je to její oblíbená barva.
Na místě samotném jsem byl o chvíli dříve.
Pak jsem ji spatřil.
Přicházela a vypadala přesně tak, jak ukazovaly fotky, které mi poslala. Husté vlnité vlasy, sportovní postava. Kráčela sebevědomým krokem. Zvedl jsem ruku a zamával jí.
Přišla blíž a prohlédla si mě.
„Vy budete Alice,“ řekl jsem. Natáhl jsem k ní ruku s kyticí. Váhavě ji přijala.
Pak mě přejela pohledem a skončila na kolečkovém křesle, v němž jsem seděl.
„Ano, jsem Alice,“ řekla zaraženě a pokračovala: „Ale promiňte, to nepůjde. Fakt ne.“
„Proč?“ zeptal jsem se.
Nervózně se kousla do rtu: „Jsem ještě mladá, atraktivní, žádoucí. Nemohu strávit zbytek života s vámi.“
„Něco vám vadí?“ zvedl jsem k ní pohled.
„Ano, vadí,“ a ukázala na kolečkové křeslo. Pak mi hodila kytici bílých růží do klína. „Dost jste mě zklamal,“ řekla, otočila se a odcházela.
Díval jsem se za ní, jak odchází.
Pak jsem pokrčil rameny, povzdechl si a opatrně vstal.
Složil jsem kolečkové křeslo, vzal ho do ruky a odešel ke svému autu.
Křeslo jsem uložil do kufru.
Nasedl jsem a nastartoval.
Ve zpětném zrcátku jsem viděl, jak se ohlédla a jak mě s hodně udiveným výrazem pozoruje.
Martin Irein
- Počet článků 411
- Celková karma 8,03
- Průměrná čtenost 421x
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixít proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.