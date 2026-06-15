Zimní groteska o jednom kocourovi, dvou taškách a těžkém kalibru domácí spravedlnosti
Jarda stál u okna, v ruce žmoulal poloprázdnou krabičku startek a díval se na šedivé pražské činžáky, z nichž pomalu opadávala omítka i iluze o klidných svátcích.
Chlastat se nedalo, protože tchynin pláč spolehlivě rval ušní bubínky a mrazil pivo v půllitru.
Bylo jasné, že se té chlupaté mrtvoly musí někdo zbavit, než z ní bude jen nostalgická vzpomínka a silný zápach.
„Dám ho na chatu,“ utrousil Jarda do ticha, které na vteřinu nastalo, když stará paní popadala dech.
„Vykopu mu flek pod jabloní. Tam to měl rád. Chytal tam ty blbý myši.“
Tchyně jen neznatelně přikývla přes nános kapesníků a Jarda šel jednat.
Zabalil Ríšu do třech čísel včerejších Lidových novin – zrovna tam psali o inflaci, což kocourovi mohlo být jedno – a celou tu neforemnou, ledovou věc nacpal do obří plastové tašky s modro-červeným kárem.
Klasická vietnamská taška na stěhování národů nebo na pašování nedostatkového zboží přes hranice.
Na hlavním nádraží to smrdělo chladem, levným taveným sýrem a bezdomovci.
Vlaky měly zpoždění už z principu, protože v Čechách jakmile napadne pět centimetrů sněhu, železnice okamžitě přechází do režimu partyzánského odboje.
Jarda se protáhl kolem cedule s odjezdy, ze které zmateně blikala rudá čísla, a zapadl do kupé starého rychlíku směr sever.
Vagón páchl dezinfekcí a vlhkými kabáty.
Jarda hodil károvanou tašku na polici nad hlavu, sedl si k oknu, opřel si čelo o ledové sklo a nechal se kolébat rytmickým bušením kol do kolejnic.
„Tadá-tadá, tadá-tadá.“
Monotónní blues chátrajících vagonů ho spolehlivě odrovnalo.
Usnul dřív, než vlak minul Vysočany.
Probuzení bylo brutální.
Vlak prudce cuknul, brzdy zaječely jako podřezávané podsvinče a průvodčí na chodbě zařval jméno Jardovy stanice.
Jarda vyskočil, třeštila mu hlava z nedostatku kyslíku a přemíry špatného spánku.
Nad ním se na polici rýsoval obrys té zatracené tašky.
Natáhl ruku, popadl ucha z popruhu, vyrazil ze dveří a vyskočil rovnou do závěje na perónu.
Vlak za ním hned zase zmizel v mlze, jako by se pod ním propadla zem.
Zůstalo jen ticho, sníh a tma.
Cesta na chatu byla očistec.
Sníh mu zalézal do polobotek, taška v ruce těžkla s každým metrem a mráz mu zalézal pod bundu jako studené prsty funebráka.
Když dorazil k plotu, zahrada vypadala jako ledové království po atomovém výbuchu.
Jarda našel v kůlně krumpáč a rýč a začal rubat do zmrzlé hlíny pod jabloní.
Jiskry lítaly od kamenů, pot mu stékal po zádech a v duchu proklínal celej kočičí rod až do třetího kolena.
Po hodině vzteklého mlácení do země vytvořil cosi, co připomínalo mělký zákop pro pěchotu.
„Tak sbohem, Ríšo,“ zamumlal a rozepnul zip tašky, aby kocoura naposledy zkontroloval.
Jenže uvnitř noviny nebyly.
Místo nich na něj z hlubin kára svítila velká sklenice s domácím bramborovým salátem a vedle ní, zabalený v alobalu, ležel poctivý, ještě vlažný stoh smažených vepřových řízků.
Vůně česneku a majoránky vteřinově přebila pach zimní tlející zahrady.
Jarda tam stál, v ruce krumpáč, v zemi kráter a v tašce večeři pro celou rotu.
Chvíli na to koukal s otevřenou pusou, než mu to docvaklo.
Někdo v tom blbým vlaku měl úplně stejnou tašku.
A ten někdo teď pravděpodobně seděl někde jinde a rozbaloval hodně divný dárek.
„Svět je občas neuvěřitelně symetrickej,“ pomyslel si Jarda. „Někdo dostane maso, někdo dostane kocoura. Vesmírná rovnováha v praxi. Hlavně když je co žrát.“
Na Silvestra se u Jardy doma hodovalo.
Tchyně sice ještě občas popotáhla, ale vůně smaženého vepřového a poctivého salátu s majonézou má divotvorné účinky na lidský žal i psychiku.
Jarda mlčel jako hrob.
Tvrdil, že kocoura pohřbil s nejvyššími poctami a že ty řízky koupil v jednom nonstopu u nádraží, protože mu jich přišlo líto.
Všichni byli spokojení.
Až do odpoledne druhého ledna, kdy byl první pracovní den v roce.
Tchyně seděla v křesle, na nose brýle na čtení a v ruce držela místní plátek.
Najednou vykulila oči, ruka se jí začala třást a ukázala prstem na sloupek v Černé kronice.
Jarda k ní přistoupil a začal číst text, ze kterého dýchala čistá, nefalšovaná řezničina.
„Kuriózní případ domácího násilí řešili na Silvestra večer policisté v nedaleké obci. Šestatřicetiletý muž M. J. chtěl podle svých slov doma překvapit manželku a ušetřit jí novoroční vaření. Přinesl domů velkou tašku s tím, že jde o novoroční výslužku od matky. Když však jeho choť tašku otevřela, namísto očekávaných řízků a salátu na ni vypadla zmrzlá mrtvola černého kocoura zabalená v novinách. Žena v domnění, že jde o morbidní a zvrácený kanadský žertík, neudržela emoce a manžela brutálně napadla litinovou pánví na lívance. Muž byl s těžkým otřesem mozku a mnohačetnými tržnými ranami v obličeji převezen do nemocnice. Případ je dál v šetření.“
Jarda pomalu dočetl, polkl zbytek zvětralého piva a podíval se z okna.
Venku zase začínalo sněžit.
Zase ty drobné, otravné vločky, které zasypávají stopy a lži.
Litinová pánev, to je solidní kalibr, pomyslel si.
Ríša byl sice fajn kocour, ale takhle efektivní pomstu ze záhrobí by nevymyslel ani ten největší kočičí génius.
Život je prostě jízda vlakem, kde si nikdy nemůžete bejt jistí, čí zavazadlo vlastně držíte v ruce.
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
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