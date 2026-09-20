Žhavé zářijové slunce a schnoucí krev na koberci
Můj šéf, chlapík, který si říkal Robert, si myslel, že mu patří svět.
Nebo aspoň tohle patro skleněného paláce, kde se točily miliony a lidská důstojnost se prodávala ve slevě.
Robert byl ten typ managera, který neuměl spočítat ani pět pohromadě, ale nosil obleky za padesát litrů a měl řeči, ze kterých se normálnímu člověku otvírala kudla v kapse.
Celou integraci nového systému pro holding jsem odedřel já.
Po nocích, s očima podlitýma krví a litry kafe v žaludku.
Při prezentaci pak Robert jenom líně mával laserovým ukazovátkem po grafech, které jsem mu do PowerPointu vložil ve tři ráno.
Generální ředitel, starej pardál s vizáží mafiánského kmotra v penzi, uznale pokyvoval hlavou.
Robert na mě ani nepohlédl.
Na konci jen utrousil pár chlapáckých frází o tom, jak jeho tým šlape jako švýcarské hodinky.
Zásluhy shrábl on, prémie taky.
Klasickej korporátní parazitismus.
Jenže zapomněl na jedno základní pravidlo: i ten nejtrpělivější pes vás jednou kousne, když mu budete šlapat na krk moc dlouho.
Zlomilo se to až o tři týdny později.
Firma pořádala teambuilding v jednom zastrčeném bowlingovém baru na Žižkově.
Vzduch tam byl hustý, smrděl přepáleným olejem z hranolek, zvětralým pivem a potem padesáti lidí, kteří se museli povinně bavit.
Robert do sebe od sedmi večer lil panáky s klukama z obchodu.
Kolem desáté už měl stabilitu těžce naloženého kamionu na ledovce.
Já seděl v rohu, upíjel gin s tonikem – studenej a ostrej jako břitva – a čekal jsem, jestli se tahle trapná show zvrtne v něco zajímavějšího.
Zvrtla.
Když jsem šel na záchod kolem zadního nouzového východu, kde se svítilo jenom špinavě žlutou žárovkou, zaslechl jsem zvuky.
Nebyla to debata o kvartálních výsledcích.
Byl to tlumenej, vyděšenej dívčí hlas a chraplavé funění.
Zpomalil jsem, srovnal záda se zdí a nahlédl za roh.
Robert tam stál natlačenej na betonový sloup.
Jednou rukou se opíral, aby neupadl, a druhou dost nevybíravě šmátral pod tričkem té nové dvacetileté brigádnice.
Jmenovala se Lenka.
Holka byla bledá jako stěna, v očích měla čistou, nefalšovanou paniku a oběma rukama se ho snažila odtlačit.
Robert měl ten svůj slizký, sebejistý úsměv.
„Ale no tak, Lenko, nehraj divadlo,“ huhlal z něj alkohol.
„Všichni víme, proč ses do téhle firmy hlásila. Mně nemusíš vykládat, že se ti nelíbím.“
V normální detektivce by hrdina vlítnul dovnitř, rozbil padouchovi ciferník a odvedl dámu do safe zóny.
Jenže já nejsem detektiv ze staré školy a život mě naučil, že čistá brutalita bez užitku je plýtvání energií.
Sáhl jsem do kapsy u saka, vytáhl svůj upravený smartphone, bleskově zapnul nahrávání a vystrčil ruku tak, aby optika brala každý detail.
Robertův rudo-bílý ksicht, Lenčiny marně se bránící prsty, i ten hnusný, nucený dotek.
Dvacet vteřin.
Čistá digitální pravda ve vysokém rozlišení.
Žádný šum, žádné pochyby.
Když jsem nahrávání stopnul a soubor se bezpečně uložil na zašifrované cloudové úložiště, schoval jsem mobil a udělal dva těžké, hlasité kroky dopředu.
„Lenko? Ten taxík na tebe čeká venku, jak jsi chtěla,“ řekl jsem klidným, ledovým hlasem, ze kterého by zamrzlo i peklo.
Robert ucukl, jako by dostal ránu z milodaru.
Okamžitě ztratil barvu, začal si nervózně rovnat límeček u košile a předstírat, že vlastně jenom studoval statiku budovy.
Lenka se kolem něj protáhla, celá se klepala, a když mě míjela, střelila po mně pohledem plným takové vděčnosti, že by to obměkčilo i kamennou sochu.
Jen jsem neznatelně přikývl.
V pondělí ráno byl v kanclu klid.
Robert měl solidní opici, seděl za svým designovým skleněným stolem a tumpachově civěl do monitoru.
Vzal jsem složku s novými projekty a cestou z kuchyňky jsem mu vzal silné černé kafe.
Trocha přetvářky nikoho nezabije, zvlášť když chystáte popravu.
„Tady máš, šéfe,“ položil jsem hrnek na stůl.
„Díky, Dane,“ zachraptěl a ani nezvedl hlavu.
„Není zač. Mimochodem, ředitel chce do konce týdne to vyjádření k pozici senior manažera strategického plánování. Slíbil jsi, že mě tam navrhneš. Už jsi s ním mluvil?“ opřel jsem se o hranu stolu.
Robert si promnul spánky a podíval se na mě s tím svým typickým nadřazeným výrazem, který si schovával pro podřízené.
„Podívej, Dane. Jsi dříč, operativec. Ale na strategii prostě nemáš ten správný nadhled. Chce to někoho s širším záběrem. Necháme to na příští rok, jo?“
To bylo přesně to odmítnutí, které jsem potřeboval.
To správné palivo do motoru.
Dalo mi to absolutně čisté svědomí pro to, co mělo následovat.
Usmál jsem se, vzal složku a odešel.
Udeřil jsem ve středu odpoledne.
Schválně jsem počkal, až open space prořídne a zbyde tam jen pár neškodných programátorů se sluchátky na uších, kteří nevnímají realitu.
Vešel jsem k němu do pracovny, zavřel za sebou těžké dveře a jedním pohybem zatáhl žaluzie.
Cvaknutí zámku ho probralo z letargie.
„Děje se něco?“ zeptal se a položil pero.
Sedl jsem si na židli naproti němu, vytáhl telefon, položil ho doprostřed stolu a bez jediného slova odemkl displej.
Pustil jsem to video.
Hlasitost jsem dal na polovinu.
Robertovo opilecké žvanění a dívčí lapání po dechu prořízlo ticho místnosti jako břitva.
Sledoval jsem jeho obličej.
Trvalo mu přesně čtyři vteřiny, než mu došlo, že drží v ruce černého Petra.
Zbledl tak, že by vedle něj i stěna vypadala opálená.
Otevřel pusu, vykulil oči a bleskově natáhl ruku, aby mi telefon sebral.
Moje ruka byla rychlejší – letitý trénink reflexů se vyplatil.
Mobil zmizel zpátky v mé kapse dřív, než jeho tlusté prsty minuly hranu stolu.
„Co to má kurva znamenat, Dane?“ vydechl.
Zkusil nahodit tón uraženého šéfa, ale hlas mu přeskočil jako puberťákovi.
„To je nějakej blbej vtip? Natáčet mě na soukromé akci?“
„Byl to firemní večírek, Roberte. Firemní,“ opravil jsem ho tiše a zapálil si cigaretu, přestože se v budově nesmělo kouřit.
Bylo mi to fuk.
„A Lenka z toho byla docela hotová. Chce jít na policii. Víš, jak se dneska dívají na zneužití pravomoci a sexuální nátlak?“
„Ty mě chceš vydírat kvůli jedné opilé chybě?“ zkusil to tvrději, ale oči mu těkaly k zataženým žaluziím, jako by hledal únikovou cestu.
„Nic se nestalo. Klidně běž na HR, udělají z tebe akorát hysterku a poletíš sám.“
„Na HR se mi nechce, ty papírové krysy mě nudí,“ usmál jsem se a vyfoukl kouř jeho směrem.
„Mnohem zábavnější bude poslat to tvojí ženě Heleně. Její otec vlastní tu developerskou firmu, která ti financuje ten barák v Troji a tenhle tvůj luxusní životní styl, že? Co myslíš, jak dlouho ti ty peníze nechají, až uvidí, jak osaháváš brigádnice?“
Zásah přímo na komoru.
Viděl jsem, jak mu na čele vyrazily kapky potu velice rychle.
Zhroutil se do křesla a prsty se křečovitě chytil stolu, jako by padal do propasti.
„Co chceš?“ hlesl poraženě.
„Původně jsem chtěl jen to povýšení. Ale teď už chci víc. Chci tvoje místo. Napíšeš rezignaci. Odchod dohodou ze zdravotních nebo rodinných důvodů k poslednímu dni v měsíci. Vyhořel jsi, potřebuješ pauzu. A rovnou mě oficiálně doporučíš vedení jako jediného možného nástupce, abychom udrželi kontinuitu. Zítra ráno chci mít ten papír podepsaný na stole.“
Zkusil ještě něco namítnout, ale oba jsme věděli, že drží v ruce absolutní nic.
Nemohl riskovat, že to video vyletí ven.
Byl v dokonalých kleštích, ze kterých nebylo úniku.
Koncem měsíce si Robert balil své cetky do krabice od kopírky.
V kuchyňce proběhla trapná, nucená rozlučka, lidi mu přáli hodně štěstí v „nových výzvách“.
Robert měl barvu jako týden stará mrtvola a jen křečovitě přikyvoval.
Já stál opřený o kávovar a vychutnával si ten pocit.
Když se odpoledne patro vyprázdnilo, stál jsem ve dveřích jeho bývalého kanclu.
Robert zrovna bral tu těžkou krabici s věcmi. Měl to k výtahu docela daleko a kufr auta ho nečekal zrovna blízko.
„Roberte, ještě drobnost,“ zastavil jsem ho, když mě míjel.
Ukázal jsem na tu masivní černou koženou židli za stolem, kterou si nechal schválit za padesát litrů na ty své údajně zničené záda.
„Tu ergonomickou židli tady necháš. A čip od podzemních garáží polož na stůl. Novou smlouvu podepisuju v pondělí.“
Bez jediného slova, se skloněnou hlavou, udělal, co jsem chtěl, a odkráčel k výtahu.
Venku se mezitím zářijové slunce konečně začalo sklánět k obzoru a horký vzduch prořízl první chladný závan skutečného podzimu.
Vstoupil jsem do své nové kanceláře.
Lenka mi zrovna nesla na stůl čerstvé kafe a domácí koláč.
Usmívala se a já věděl, že tohle oddělení teď bude šlapat úplně jinak.
Podle mých pravidel.
Martin Irein
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