Zatuhlá krev v křišťálu, zvětralé pivo a střílení za roh
Uprostřed sálu, na parketách naleštěných tak, že by se na nich dalo bruslit, se odrážely odlesky křišťálových sklenic.
Kolem stolů potažených těžkým bílým damaškem kmitali pikolíci v bělostných zástěrách, jako by jim u zadků hořelo.
Nosili na stříbrných podnosech steaky vysoké jako encyklopedie a lahve -vína, jejichž cenovky by průměrnému důchodci způsobily infarkt.
Smích tam byl hlasitý, sebevědomý a drahý.
Lubor seděl u stolu číslo čtrnáct.
Byl to stůl pro jednoho, zastrčený za tlustým nosným sloupem, hned vedle zástěny, za níž rachotily špinavé talíře a voněl saponát.
Pokud chtěl Lubor upoutat pozornost personálu, musel se vyklonit do uličky natolik, že riskoval srážku s vozíkem na digestivy.
Když to udělal naposledy, vrchní kolem něj prosvištěl s ledovým výrazem aristokrata, který právě spatřil hmyz.
„Skvělé,“ zamumlal si Lubor pro sebe a rýpal se vidličkou v oschlém knedlíku, který mu přinesli před padesáti minutami.
„Opravdu skvělé. Ostatní dostávají humry a já tady chytám plíseň. Člověk sem nese těžce vydělané peníze, chce trochu té kultury, a dostane flajstrem přes pusu.“
Nikdo ho neposlouchal.
Štamgasti u velkých stolů – muži v italských oblecích a ženy s drahými parfémy – byli příliš zaneprázdněni vlastní důležitostí.
Pro ně byl Lubor jen součástí inventáře, něco jako vadná žárovka v rohu místnosti, kterou zapomněli vyměnit.
Lubor si povzdechl, vytáhl z kapsy starý zápisník a udělal si čárku.
Byla to už třetí čárka ten večer, což znamenalo, že uplynuly tři hodiny a on měl v sobě teprve dvě pod míru natočená piva.
Tenhle rituál trpitelství ho naplňoval zvláštním, zvráceným uspokojením.
Měl pocit, že skrze tohle přehlížení nahlíží do hlubin lidské nespravedlnosti.
Všichni ti lidé kolem byli povrchní.
On byl ten hluboký, protože trpěl.
Pak tu ale byla druhá strana jeho existence.
O tři ulice dál, v místech, kde pouliční lampy buď chyběly, nebo měly rozbité kryty, svítil neonový nápis, kterému chybělo písmeno „P“.
Tam se prostor měnil.
Vzduch tam byl tak hustý, že by se dal krájet tupým nožem, a skládal se převážně z dýmu levných cigaret, pachu přepáleného oleje a chlapského potu.
Hluk tam dosahoval intenzity startujícího letadla.
Když tam Lubor otevřel dveře, neexistovaly žádné sloupy, za které by ho někdo schovával.
„Á, pan inženýr!“ zařval přes celou místnost chlapík za pípou.
Jmenoval se Tonda, ale nikdo mu neřekl jinak než Sedmička, podle počtu zářezů, které mu v rejstříku vysekal obvodní soud.
Tonda měl ramena jako skříň, na krku vytetovanou lebku, která se při smíchu podivně šklebila, a ruku tak těžkou, že by jí dokázal uspat koně.
Za banální delikty ty záznamy rozhodně neměl; mluvilo se o těžkém ublížení na zdraví, nějakém tom nedovoleném ozbrojování a organizované distribuci čehosi, co rozhodně nebyl paralen.
Tonda bleskově utřel ruku do špinavé zástěry a natáhl ji k Luborovi.
„Lubánku, ty kluku jeden, kde se touláš? Už jsem si myslel, že tě někde sežraly krysy!“
Sotva Lubor udělal tři kroky, už ho někdo plácal po ramenou.
Byli to místní borci – chlapi v montérkách, bývalí boxeři, drobní zlodějíčci a zkrachovalí taxikáři.
Tady byl králem.
Tady byl celebritou.
„Tady to máš, šéfe,“ řekl Tonda a s prásknutím před něj postavil půllitr, ze kterého pěna tekla proudem po skle.
„Pěkně vychlazené, přímo z tanku. A kdybys měl hlad, v kuchyni se zrovna dopéká bůček, který upadl klukům z náklaďáku. Pro tebe za polovic.“
Lubor poděkoval, napil se a usmál se.
Chvíli se cítil dobře.
Vnímal tu surovou, upřímnou energii místa, kde se na nic nehrálo.
Když Tonda vyprávěl, jak minulé úterý zpacifikoval dva vymahače dluhů pomocí barové stoličky a hasicího přístroje, Lubor uznale přikyvoval.
Cítil se jako součást něčeho velkého, nebezpečného a opravdového.
Jenže po hodině ten pocit začal vyprchávat.
Sledoval Tondu, jak s úsměvem, ze kterého chyběly dva zuby, obskakuje stoly a nosí panáky tuzemáku.
Sledoval ty chlapy, jak se překřikují kvůli fotbalu a tahají z kapes umaštěné stovky.
Všechno to bylo příliš snadné.
Příliš dostupné.
Nikdo ho tu neignoroval.
Nikdo mu nedával najevo, že sem nepatří.
Nebyl tu žádný odpor, žádná zeď, do které by mohl bušit hlavou a dokazovat si tak vlastní výjimečnost.
„Je to tu moc hlučné,“ pomyslel si Lubor a znechuceně se podíval na mastný flek na ubrusu.
„A ten Tonda… chybí mu jakýsi sociální takt. Člověk nemá žádné soukromí.“
Dopil pivo, odmítl dalšího panáka, kterého mu nutil místní automechanik, a bez rozloučení se vytratil do noci.
Další večer stál Lubor opět před těžkými dubovými dveřmi s mosaznou klikou.
Vstoupil dovnitř, nechal si vzít kabát a zamířil přímo dozadu.
Minul zářící sál plný krásných lidí, ignoroval vůni lanýžů a s naprostou přesností zamířil ke svému stolu číslo čtrnáct, schovanému za sloupem.
Sedl si, složil ruce v klíně a začal čekat.
Kolem proběhl mladý číšník s tácem plným šampaňského.
Lubor se na něj podíval, ale mladík se díval skrz něj, jako by na té židli seděl jen vzduch.
Lubor se pohodlně opřel, pocítil známé, příjemné bodnutí u srdce a s hlubokým uspokojením si pro sebe zašeptal:
„To je neuvěřitelné. Zase mě přehlížejí. Nic horšího jsem v životě nezažil. Proč zrovna já musím snášet takové zacházení?“
Martin Irein
Krajka s vůní formalínu
Vlaky z hlavního nádraží odjížděly s kovovým skřípěním, které člověku zalézalo až pod nehty. Seděla jsem v kuchyni, v našem podnájmu na Žižkově, kde omítka opadávala s pravidelností podzimního listí, a dívala se na šmouhu na okně.
Martin Irein
Zrezivělé ventily rodinného štěstí
Celé to hned od začátku běželo v nějakém divném nouzovém režimu. Tomáš mě vzal na rodinnou víkendovou sešlost do Vsetína, jako by mě táhl na finální akceptační testy naší společné budoucnosti.
Martin Irein
Na dubu se neumírá potichu
Nejdřív to vypadalo jako obyčejná blbost. Taková ta, kdy si člověk říká: „To se mi snad jen zdá, ne?“
Martin Irein
Krvavý rituál trojobalu v tekutém dusíku paměti
Zpráva o selhání systému, nočních vlacích a jedné napravené gastronomické popravě. Dobrý konec v ceně. V příběhu nevystupuje žádný Korejec. Ani ten Severní.
Martin Irein
Svatební korozní test s vůní spálených iluzí
Svět se nesype s hlasitým třeskem. Většinou jen tak tiše koroduje jako podvozek staré stopětky, na kterou patnáct let prší někde na plácku za panelákem ve Vsetíně.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Převrácený nakladač dnes dopoledne vážně zranil muže na Bruntálsku
Převrácený nakladač při sběru sena v Hošťálkovech na Bruntálsku dnes dopoledne vážně zranil...
Na Karlovarsku projel v podvečer vlak návěstidlo, hasiči evakuovali 30 lidí
V Nové Roli na Karlovarsku projel dnes v podvečer vlak návěstidlo. Hasiči z něj evakuovali 30 lidí....
Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka
Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka. Zmizení osoby kousek od...
Na Vysočině naměřili nejvíce v Dukovanech, kde bylo 36,9 stupně Celsia
Na 13 meteorologických stanicích na Vysočině dnes zaznamenali teplotní rekord. Nejvíce naměřili v...
Prodej chaty, 60 m2, Stříbro
Stříbro - Butov, okres Tachov
2 120 000 Kč
- Počet článků 510
- Celková karma 10,92
- Průměrná čtenost 379x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.