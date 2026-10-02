Zaslechnutý ortel: Cynický monolog nad vychladlou kávou a tchyní na odstřel
Měl jsem v plánu úplně obyčejný večer.
Jenže plány jsou od toho, aby se hroutily rychleji než domeček z karet v rukou parkinsonika.
Stál jsem tam, ruku na klice, v kapse mě studil starý osmašedesátkový Walther a v hlavě mi tikaly stopky.
Olga, ta noblesní dáma s profilem dravého ptáka a srdcem z nerezové oceli, zrovna s ledovým klidem vysvětlovala osazenstvu jídelny, že její krev měla mít navíc.
Že si její rodina zasloužila někoho s lepším rodokmenem a hlubší kapsou, ne chlapa, který smrdí lacinou kolínskou a prací, ze které se v lepších kruzích zvedá žaludek.
A můj drahý švagr Robert?
Ten se jen uculoval, usrkával drahý koňak a přikyvoval jako čínský panáček na palubní desce.
Žádné zastání.
Jen čistý, destilovaný souhlas zabalený do rodinné pohody.
Roky jsem si namlouval, že ty její jízlivé poznámky o mém autě, mých botách a mém původu jsou jen neškodným folklórem stárnoucí ženské.
Když mi minulé Vánoce darovala ten kousavý, pletený svetr s jelenem, který vypadal jako po střetu s kamionem, ještě jsem se nuceně usmíval.
Omlouval jsem její tiché sabotáže a věčné srovnávání s ex-partnery mé ženy.
Říkal jsem si, že jsem možná moc velký cíťa.
Chlap z ulice, který hned za vším vidí spiknutí.
Jenže tohle nebyl střet generací.
Tohle byla chladnokrevně plánovaná likvidace mé autority, vedená s grácií italské mafie a vytrvalostí termitů.
Ta ženská mě systematicky shazovala pokaždé, když jsem odešel na záchod nebo pro pití, zatímco mi sekundu předtím nutila na talíř domácí bábovku.
Otočil jsem se na podpatku.
Žádná hysterická scéna nebude.
Na to nemám náladu a kulky jsou příliš drahé na to, abych jimi plýtval na rodinné dýchánky.
Nejsem žádný prosebník, který se bude doprošovat o milost u stolu plného pokrytců.
Jsem chlap, který má svou hrdost, i když je občas trochu potrhaná.
Pokud mě ta stará herka neumí respektovat jako otce svých vnoučat a muže, který drží tuhle rodinu nad vodou, skončila.
V mém světě platí jednoduchá matematika: jednou mě podrazíš a pro příště jsi pro mě vzduch.
Možná mi někdo řekne, že kvůli pár jedovatým větám pálím mosty.
Jenže ty mosty už dávno prohnily.
Moje intuice měla celou dobu pravdu, jen jsem byl moc líný ji poslouchat.
Od teď hraju podle svých vlastních pravidel a Olga v téhle hře právě dostala doživotní distanc.
Martin Irein
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