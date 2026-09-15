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Září horké jako olovo: Kulka pro šéfa, kradoucího nápady

Martin Irein
Mrtví muži nápady nekradou. Jenže můj šéf ještě žil. Září škvařilo město v oleji babího léta, korporátní mrakodrap páchl klimatizací a laciným parfémem. Seděl jsem tam a věděl, že krev poteče proudem.

Venku zuřilo babí léto s intenzitou opilého boxera.
Zářijové slunce se opíralo do skleněných tabulí téhle pojišťovací Archy úmluvy a vzduch uvnitř voněl jako směs drahého kafe, levného potu a tichého zoufalství.
Moje kancelář měla rozměry luxusnější rakve, ale výhled stál za to.
Koukal jsem na město, které se líně převalovalo v horkém zlatavém oparu, zatímco mně v žilách kolovala tekutá frustrace.

Můj nadřízený se jmenoval Viktor.
Chlap s úsměvem ze žurnálu, oblekem, co stál víc než moje tříměsíční gáže, a s mozkem, který fungoval jako dokonalá černá díra na cizí nápady.
Na poradách s nejvyšším vedením vypadal jako spasitel marketingu, v soukromí to byl obyčejný parazit.

Osmnáct měsíců ze mě vysával nápady jako upír z prvorodičky.
Já potil krev nad analýzami, on sklízel bonusy a poplácání po zádech.
„Zajímavé, chlapče,“ říkával mi vždycky s tím svým slizkým, otcovským tónem, když jsem mu na stůl položil kompletní kampaň.
„Nech mě o tom popřemýšlet. Musíme to trochu učesat pro staré pány nahoře.“
Za dva týdny se ta samá věc objevila na obrazovkách s jeho podpisem.
Nikdy nelhal přímo.
Jen prostě zapomněl, že existuju.
Prvních pár měsíců jsem držel hubu a krok.
Potřeboval jsem platit složenky a nechtěl jsem jít do křížku s chlapem, který držel v ruce můj profesní osud.

Jenže když vám někdo osmnáct měsíců krade myšlenky, začne se ve vás něco lámat.
Začal jsem si psát deník.
Každý mail, každý odevzdaný papír, každou zatracenou poznámku.
Slušná munice, kdyby došlo na nejhorší.
A to nejhorší přišlo v úterý.
Byl to velký celofiremní call.

Čtyři stovky lidí připojených přes video, od řadových pěšáků až po nejvyšší šarže, co sedí v prosklených kancelářích v nejvyšším patře a tváří se, že rozumí světu.
Viktor měl prezentovat novou strategii akvizic.
Sledoval jsem monitor a měl pocit, že mi vybuchne hlava.
Byla to moje strategie.
Do posledního písmene, do posledního grafu.
Šest týdnů bezesných nocí, litry kafe, propočty rizik.
Dokonce použil i moji metaforu o klientech jako o divokých koních, které musíme zkrotit, ne postřílet.

Slyšet tyhle věty z jeho tlamy bylo jako sledovat, jak ti chlápek v drahém saku před tvými zraky nakládá do stěhováku tvůj vlastní obývák.
V tu chvíli mi to bylo fuk.
Práce, kariéra, hypotéka.
Všechno šlo stranou.
Moje ruka sáhla po klávesnici rychleji než pistolník po koltu.
Jednoduše, prostě mluv k věci a nebuď za idiota.
Napsal jsem do celofiremního chatu: „Skvělá prezentace, Viktore. Pokud by někoho zajímala surová data a kompletní analýzy, ze kterých jsem při sestavování této šesti týdenní strategie vycházel, rád vám po schůzce nasdílím původní dokument ze svého disku. Včetně těch divokých koní.“
A zmáčkl jsem Enter.

Byl to čistý, chirurgický řez.
Granát hozený do klidné tůně korporátního pokrytectví.
Chat okamžitě explodoval.
První palec nahoru, druhý, pak jich byly desítky.
Lidé v téhle firmě nejsou blbí, věděli, odkud vítr fouká, jen se všichni báli ozvat.
Viktor sice mluvil dál, ale ten jeho dokonalý úsměv dostal povážlivé trhliny.
Na čele mu naskočila žíla, která věštila infarkt nebo vraždu.
Hovor skončil a nastalo ticho.
To těžké, horké zářijové ticho, kdy slyšíte i mouchu narážející do skla.
Telefon zazvonil přesně za hodinu.

„Ty parchante,“ procedil Viktor do sluchátka místo pozdravu.
Hlas se mu klepal vztekem, všechen ten manažerský nátěr byl pryč.
„Vlítl jsi mi do zad jako podrazácká krysa. Jestli jsi měl problém, měl jsi přijít za mnou. Takhle mě veřejně shazovat? Dám si sakra záležet na tom, abys v téhle branži neskončil ani jako noční hlídač.“
„Zaskočil jsem tě, Viktore?“ opřel jsem se v židli a zapálil si, i když se to v kanclu nesmělo.
Přes okno se do místnosti lilo teplé slunce babího léta.
„Stačilo na začátku říct jedno blbé jméno. Moje jméno. Nemusel jsi tu teď prskat do telefonu jako porouchaný kávovar.“
„Sežeru tě zaživa,“ řekl tiše a položil to.
Od té doby to byl tanec.

Korporátní mašinérie se rozjela na plné obrátky.
Do mailů se nasáčkovalo personální, začaly padat výrazy jako „porušení interní komunikace“, „etický kodex“ a „analýza pracovních postupů“.
Všichni ti kravasáci z HR se najednou snažili zachránit firmu před skandálem a krýt si vlastní zadky.
Ale stalo se něco, co jsem nečekal.

Kolegové.
Ti lidé, kteří obvykle koukají do země, když se kolem nich děje bezpráví, mi začali psát.
Soukromé zprávy, SMSky.
„Dobrý zásah.“
„Konečně mu někdo srazil hřebínek.“
„Kdyby šlo do tuhého, dosvědčím, že ten systém pro vedení dat jsi dělal ty.“
Zavolal jsem mámě, abych si poslechl trochu té starosvětské moudrosti.
Jen si povzdychla do sluchátka.
„Ty se ten svůj velký jazyk naučíš držet za zuby až ve chvíli, kdy tě vyhodí na dlažbu, viď?“
Možná měla pravdu.
Stará škola ví, že pravda je sice hezká věc, ale složenky za tebe nezaplatí.

Sedím tu teď, zářijové slunce pomalu zapadá a barví kancelář do ruda.
Je horko, vzduch se skoro nehýbe a město dole pode mnou vypadá jako ze zlata.
Nevím, jestli zítra dostanu padáka.
Nevím, jestli mě Viktor nezničí.
Ale když se teď kdokoli podívá na ten projekt, uvidí moji tvář, ne tu jeho.
A to mi za ten vyhozený granát stálo.

Obrázek vytviřen pomocí Gemini.

Autor: Martin Irein | úterý 15.9.2026 16:30 | karma článku: 0 | přečteno: 10x
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Martin Irein

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