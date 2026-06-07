Zanzibar v igelitce
Prostě věta, která se opakuje tak dlouho, až ztvrdne a začne viset ve vzduchu jako starý cigáro v záclonách.
„Hlavně se neposrat z peněz,“ říkal.
Přitom žádný neměl.
Bydleli jsme v paneláku na kraji města, kde večer štěkali psi, ráno řvaly popeláři a přes den se nic nedělo.
Takový místo, kde se lidi neptají, jestli jsi šťastnej.
Stačí, že ještě žiješ a neparkuješ na invalidech.
Když jsem po škole řekla, že budu dělat nehty, máma se zatvářila, jako bych oznámila, že točím amatérský porno v karavanu.
„Takovou školu kvůli tomuhle?“ zeptala se.
„Je to práce.“
„Až skončíš pod mostem, tak se ke mně nechoď doprošovat,“ ukončila máma naši debatu.
U nás se úspěch nepřál.
U nás se dopředu přál neúspěch.
Nové auto v ulici znamenalo, že ten člověk si musel někde nakrást.
Moji příbuzní nikdy nepochopili, že člověk může být úspěšný a může si dovolit lepší životní standard, než byl ten jejich.
Bratr se smál.
Ten se smál vždycky.
Měl pupek z piva, hypotéku na dvacet osm let a názory zdarma ke každému jídlu.
Začala jsem v malým salonu u autobusáku.
Smrdělo to tam acetonem a levným parfémem.
V zimě netopili.
Klientky seděly zachumlané v zimních bundách a vyprávěly mi věci, který by neřekly ani faráři.
Chlapi, dluhy, bokovky, antidepresiva.
Lidská duše v gel laku.
Pak se to zlomilo.
Instagram.
Doporučení.
Bohatý ženský.
Herečky z regionálních seriálů.
Manželky developerů.
Holky, které měly kabelky dražší než moje první auto.
Najednou jsem měla objednávky na tři měsíce dopředu.
Mohla jsem si dovolit pronajmout lepší prostory a rodina začala být nervózní.
Nejdřív nenápadně.
„Ty jo, ty už máš asi dobrej byznys, co?“
„To je dneska zlatej důl, tyhle kraviny pro ženský.“
„No jo, někdo si umí vydělat.“
Takový ty věty, který zní jako pochvala, ale ve skutečnosti jsou to rezavý hřebíky zabalený do alobalu.
Jednou jsem přijela na rodinnou oslavu v novějším autě.
Nic šílenýho.
Žádný sporťák.
Jen auto, který startovalo pokaždý a nesvítil v něm symbol motoru jako adventní hvězda.
Táta ho obešel dokola.
„No tak to už je jiná liga.“
Řekl to tónem chlapa, kterej právě objevil rakovinu v technickým průkazu.
Byl v tom ten osten toho, kdo nemůže přenést přes srdce, že moje auto není patnáct let staré a že má platnou technickou.
Večer jsme seděli na balkoně.
Paneláky kolem nás svítily do tmy jak obří akvária pro unavený lidi.
Někde hrála televize, někde dítě brečelo, někde se někdo hádal kvůli penězům.
Česká filharmonie sídlišť.
„Ty ses změnila,“ řekla máma.
„Jak?“
Pokrčila rameny.
„Nevim. Prostě už nejsi taková.“
To je na podobných větách nejlepší.
Jsou měkký jak polštář, ale člověka udusí úplně stejně.
Pak přišel Zanzibar.
Dala jsem fotku na Instagram.
Pláž.
Rum.
Nohy v písku.
Nic hlubokýho.
Jen důkaz, že existuje místo, kde lidi neumíraj nudou mezi Lidlem a čekárnou u zubaře.
Bratr to okomentoval:
„Obyčejná dovolená už nestačí?“
Smál se u toho.
Jenže některý lidi se smějou stejně, jako jiní tasí kudlu.
O měsíc později zazvonil u mě doma.
Seděl v kuchyni, pil moje kafe a koukal po bytě tím zvláštním způsobem, jakým lidi počítají cizí peníze.
„Hele… potřeboval bych pomoct.“
Jasně.
Vždycky to přijde.
Nikdy nechtějí půjčit od člověka, kterýho si váží.
Chtějí půjčit od člověka, u kterýho si zdůvodnili, že mu vlastně něco dluží svět.
„Jen na chvíli.“
Tohle „na chvíli“ mělo v sobě asi takovou důvěryhodnost jako politik před volbama.
„Kolik?“
Řekl částku.
Málem jsem se zakuckala.
„Ty vole.“
„Pro tebe to nic není.“
A bylo to venku.
Ne já.
Ne brácha.
Ne rodina.
Jen čísla.
Jen představa, že když si člověk jednou trochu polepší, stává se veřejným bankomatem s emocema zdarma.
Dívala jsem se na něj a úplně přesně si uvědomila jednu věc.
Jim nevadilo, že se mám dobře.
Jim vadilo, že se mám dobře bez nich.
Venku projela tramvaj.
Skleničky v kredenci lehce cinkly.
Praha dělá někdy zvuky jako stará ženská, která si pro sebe nadává cestou do schodů.
Brácha dopil kafe.
„Tak co?“
A já najednou viděla celej svůj život jak rentgen.
Všechny ty řeči o skromnosti.
O pokoře.
O tom nevyskakovat.
Nebyla to morálka.
Byl to strach.
Protože když jeden člověk uteče z řady, ostatní musí začít přemýšlet, proč tam celou dobu stáli dobrovolně.
Martin Irein
Tajemství třetího šuplíku
Klimatizace v tomhle open spaceu s tichým syčením požírala kyslík, zanechávajíc v ústech pachuť laciného kafe a ozónu. Bylo pět odpoledne, čas, kdy se korporátní jedinci začínají balit, nebo definitivně přicházejí o rozum.
Martin Irein
Když krávy nemají svůj den (aneb Válka s mlžným dobytkem)
Neděle. Den, kdy by měl člověk sedět ve vlaku, koukat z okna na ubíhající sloupy elektrického vedení, pít pivo z plechovky, poslouchat klepání kol o koleje a nechat život jenom tak plynout v melancholickém poklidu železnice.
Martin Irein
Večerní Rožnov
Je o mně všeobecně známo, že jsem vyrůstal na Valašsku, konkrétně v tom Rožnově pod tím Radhoštěm, a že tato skutečnost ovlivnila jak mé osobnostní, tak i mé literární směrování.
Martin Irein
Poslední drink v Sedmém nebi (aneb Proč nejezdit na Šumavu s lidmi, kteří milují biomüsli)
Planety se musely zbláznit, nebo měl barman v naší domovské knajpě zrovna těžkou ruku a lil nám do žil tekutý optimismus zlevněný o padesát procent.
Martin Irein
Růženka s gilotinou
Do fabriky jsem nastoupil v pondělí ráno, v den, kdy i kafe chutná jako vývar z mrtvejch ponožek a lidi vypadají, jako by je někdo přes noc skladoval v márnici.
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
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