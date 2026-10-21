Vypnutý seriál, studený kafe a upír s razítkem z urgentu
Chlap na druhým konci drátu neměl čas na zdvořilosti.
Mluvil rychle, jako když vám někdo sype štěrk do ksichtu, a zněl, jako by právě spolknul žiletku.
Představil se jako doktor z urgentního příjmu u Apolináře.
Žádný okecávání, rovnou mi to napařil mezi oči.
Prej tátu našli na ulici, složil se, podezření na těžkou cévní mozkovou příhodu.
Máte minutu na to, abyste se sebral a dorazil, jestli ho chcete vidět ještě v celku, dodal s ledovým klidem sekčního šéfa pohřebního ústavu a zavěsil.
Zůstal jsem sedět na gauči, v ruce držel tu plastovou placku a koukal na obrazovku, kde zrovna nějakej chlápek v obleku střílel z brokovnice do zombíků.
Jenže realita byla najednou o dost hnusnější než hollywoodskej biják.
V hlavě se mi rozběhlo zběsilé soukolí, mechanicky jsem přepnul mozek do nouzového režimu, kde nebylo místo pro emoce, jen pro čistou logiku přežití.
Manželka byla zrovna na noční v pekárně, telefon mi nebrala, asi měla ruce od mouky a hlučely tam stroje.
Kluka jsem nemohl nechat doma samotnýho, je mu teprve pět a s oblibou zkoumá, co všechno se dá strčit do zásuvky.
Vyrazil jsem na chodbu a začal bušit na dveře souseda, starýho pošťáka v důchodu, kterej s náma občas držel basu.
Vyšel ven v teplákách s vytahanýma kolenama, v puse žváro.
„Hele, Karle, průser, táta je v nemocnici, prej mrtvice, potřebuju, abys mi pohlídal malýho,“ vyhrkl jsem ze sebe.
Karel jenom kývnul, típnul cigáro o futro a šel.
Žádný blbý otázky, prostě chlapská solidarita v praxi.
Následoval chaotickej sprint po bytě, kterým by nepohrdnul ani elitní voják při vyhlášení poplachu.
Naházel jsem do batohu peněženku, klíče, nabíječku na mobil a tátovu starou plechovou krabičku od tabáku, kde měl schovaný všechny svý doklady a seznam léků na srdce, které mu předepsal ten felčar na poliklinice.
Pak jsem skočil do pokoje k malýmu, jen jsem ho pohladil po vlasech a zašeptal, že taťka musí na chvíli pryč, ale strejda Karel dává bacha.
Všechno jsem to dělal jako naprogramovanej robot, v žilách mi koloval čistěj adrenalin namíchanej se strachem, kterej vás nutí hýbat se rychleji, než dokážete přemýšlet.
V hlavě se mi motala mlha, skrz kterou proleskovala jen jediná jasná myšlenka: sakra, hlavně ať to stihnu.
Cesta autem přes město byla jako jízda na horské dráze po tmě.
Normálně mi to trvá deset minut, ale ten večer se ty kilometry natahovaly jako žvýkačka.
Řídil jsem naprosto mechanicky, řezal jsem zatáčky a v duchu si promítal poslední týdny.
Vzpomněl jsem si, jak táta minulej čtvrtek seděl u nás v kuchyni, točil v prstech skleničku s rumem a prohodil, že ho nějak brní levá ruka a že má mžitky před očima.
A co jsem udělal já?
Máchnul jsem rukou, řekl jsem mu, že je to jenom věkem, tlakem a že moc sedí u křížovek.
Teď se mi z toho dělalo špatně od žaludku.
Člověk pořád někam spěchá, odsekává do telefonu, že nemá čas, že zavolá zejtra, a pak stačí jeden podělanej hovor a zjistíte, že žádný zejtra už pro toho druhýho nemusí existovat.
Když jsem dorazil na příjem, hned za sklem seděl ten chlápek s hlasem z telefonu.
Byl to saniťák nebo zřízenec, měl na sobě zelený hadry a výraz člověka, kterej už viděl tolik krve a neštěstí, že by ho nepřekvapilo, ani kdyby dveřmi prošel živý upír.
Šoupnul přede mě stoh papírů a začal pálit dotazy:
„Jméno? Rodný číslo? Alergie? Trvalý bydliště?
Podepište to tady, tady a tady.“
Odpovídal jsem jako cvičenej pes, ruka se mi klepala tak, že můj podpis vypadal jako seismografický záznam při zemětřesení.
To byla ta moje blesková maturita z dospělosti, bez přípravy, bez varování, rovnou do první linie.
Pořád mi v uších znělo to slovo „mrtvice“ a bál jsem se zeptat, jak na tom táta doopravdy je, abych neslyšel ortel, ze kterýho už není návratu.
Nakonec mě ten chlápek poslal na chodbu před JIPku.
Sedl jsem si na oranžovou plastovou židli, která pamatovala ještě Husáka, a pak jsem si došel k automatu pro kafe.
Byla to horká břečka s příchutí spálenýho plastu a cukru, ale potřeboval jsem do sebe dostat aspoň trochu kofeinu, abych nezkolaboval vedle těch dveří.
Kolem mě občas prošel doktor s unavenýma očima, projela sestra s vozíkem plným stříkaček, ale já byl uzamčenej ve svý vlastní hlavě.
Začalo mi to všechno docházet.
Ta obrovská tíha, která se na mě valí.
Jestli to táta přežije, už to nikdy nebude ten chlap, který mě učil chytat ryby a opravovat starou jawu.
Budu muset sehnat pečovatelku, předělat koupelnu na bezbariérovou, utáhnout to finančně, skloubit práci, malýho a nemocnici.
Uvědomil jsem si, že ten klidnej večer u televize, kterej začal před necelou hodinou, byl možná mým posledním normálním okamžikem na hodně dlouhou dobu.
Tehdy byla největší katastrofa, že nemám dokoukanou epizodu a že musím zítra vynést koš.
Teď stojím na prahu úplně nový kapitoly, kde se nehraje na hrdiny z akčních filmů, ale na čistou vytrvalost a schopnost nepo... se z toho, když se vám svět rozpadne pod rukama.
Zůstal jsem tam sedět, v uších mi pořád zněl ten suchej, úřednickej hlas z telefonu a já věděl, že odteď už bude všechno jinak.
Budu muset bejt silnej.
Kvůli malýmu, kvůli tátovi, kvůli sobě.
Nic jinýho mi totiž nezbejvalo.
Martin Irein
Smrt starýho kompromisu a kafe s příchutí střepů
V kancláři hučel větrák a mně bylo všechno fuk. Pak zazvonil mobil. Máma. Z jejího koktání se vyklubalo, že starej zaklapnul kufr a odjel za nějakou mladší čůzou. Seděl jsem, čuměl na monitor a svět se prostě vypnul.
Martin Irein
Svačina pro upíra v borůvkovém křoví aneb Občanka, která chyběla v kartotéce
V lese bylo hrobové ticho, smrdělo to jehličím a starým olejem z traktoru. Našel jsem ji v kapradí. Malá, umazaná od hlíny a s výrazem tváře, který jasně říkal, že svět je podivné a poněkud nebezpečné kino.
Martin Irein
Když v ložnici bafne zásuvka a pes má v hubě tesáky
Ten večer měl bejt klid, jenže náš vořech zhasnul idylu. Civěl na panel a rval z hrdla zvuky, ze kterejch mrazilo. Anežka ho chtěla zkopat pod postel, ale mně došlo, že ta stěna žere víc než jenom proud.
Martin Irein
Hovada v závěti, cynik v obýváku a upír na čajovém dýchánku
U notáře to smrdělo levným tabákem a starým papírem. Ségra drtila v kapse kapesník a já měl chuť někoho střelit do ksichtu. Místo půlky baráku nám fotr nechal v závěti jen titul nenasytných bestií.
Martin Irein
Cirkulárka, sekačka a jiné rituály pomsty na starém dvorku
Zase ten plot. Starý pan Korda na mě řval jako na lesy, protože moje sekačka prý drásala jeho nedělní svatý klid. Stál jsem tam v teplákách, s trapným pocitem malého kluka, a v hlavě mi začal klíčit temný, chladný plán.
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Koalice v Litomyšli se po volbách nezmění, starostou má zůstat Brýdl
Koalice v Litomyšli se po volbách nezmění. Na spolupráci se dohodli Generace 89, lidovci,...
Snaží se mě zlomit, řekl egyptský student z vazby. Popírá vinu za požár v Pardubicích
Egyptský student obviněný z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích...
Nový Jičín opravil další měšťanský dům v městské památkové rezervaci
Město Nový Jičín za zhruba 6,8 milionu korun opravilo další dům v městské památkové rezervaci....
V Lounech se na spolupráci dohodla čtyři uskupení, starostou má být Pavel Janda
V Lounech se na spolupráci pro nadcházející volební období dohodla čtyři uskupení. Jsou jimi Pro...
- Počet článků 627
- Celková karma 11,90
- Průměrná čtenost 353x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!