Výplatní páska v kaluži krve

Seděl jsem v podkroví toho podělaného baráku v satelitu za Prahou a čistil hlaveň své Saigy. Venku pršelo takovým tím drobným, otravným způsobem, ze kterého dostáváte chuť někoho uškrtit, nebo aspoň napsat smutnou básničku.

Typické odpoledne, kdy máte chuť jít do večerky, koupit si vlašák a rohlík a s nikým nemluvit.
Jenže já nemohl.
Byl jsem totiž ubytovaný v soukromém očistci.

„Tome,“ ozvalo se pode mnou.
Ten hlas neměl tón, měl váhu.
Sto padesát kilo živé, autoritativní váhy, která smrděla levným tabákem a drahým taveným sýrem.
Tchán.
Byli jsme s Monikou u jejích rodičů rok.
Rok v patře, které mělo být „naším azylem, než našetříme na hypotéku“.
Jenže v tomhle domě se za azyl platilo duší.
Každý krok po schodech dolů byl jako cesta na popraviště.
Monika mě ujišťovala, že táta je „ze staré školy“.
Podle mě byl ze staré školy pro dozorce v uranových dolech.
Maximální psychoteror v přímém přenosu.
Sledoval mě přes kamery na chodbě.
Věděl, kdy jdu na záchod.
Věděl, kolik plátků šunky jsem si vzal z lednice.
Každý den mi systematicky, milimetr po milimetru, odsával mou chlapskou důstojnost, jako když upír cucá polomrtvého bezdomovce v podchodu na Florenci.
A Monika?
Ta jen krčila rameny.
„Takhle to u nás chodí, Tome. Musíš ho brát, jakej je.“

Pak přišel ten pátek.
Seděl jsem u stolu, v ruce sklenici vlažného zvětralého Staropramenu – něco ve mně prostě potřebovalo melancholii – když se dveře rozletěly bez zaklepání.
Starý tam stál.
V teplákách s vytahanými koleny, ale v očích měl výraz inkvizitora, který právě našel čarodějnici s ilegální palírnou.
„Ukaž mi výplatu,“ řekl.
Nezapnul jsem pojistku.
Jen jsem se na něj podíval.
„Prosím?“
„Slyšels, ty nulo. Chci vidět tvoji výplatní pásku za minulý měsíc. Chci vědět, kolik sem sypeš a jestli mě náhodou neokrádáš na energiích. Žiješ v mým domě, tak chci mít přehled o tvým cash-flow.“

V tu chvíli se ve mně protnuly dvě věci.
Hluboká temnota, která mi v hlavě našeptávala, jak strašně snadné by bylo vzít ten nůž na chleba a pomalu mu ho vrazit pod bradu, abych viděl, jestli z něj poteče krev, nebo jen zatuchlá žluč... a brutální touha po pořádné, hlučné, nerespektující destrukci.
„Tati, co se to tu děje?“ vmetla se do dveří Monika.
Podívala se na svého otce, pak na mě.
A pak udělala tu osudovou chybu.
„Tome, ukaž mu to. Ať je klid. Vždyť o nic nejde.“

Vteřina ticha.
Ta pověstná vteřina, kdy se rozhoduje, jestli budete do konce života nosit bačkory a poslouchat kecy o tom, že za komunistů byly lepší silnice, nebo jestli prostě zmáčknete spoušť.
„Ne,“ řekl jsem.
Tchán zrudnul.
„Cože?! Ty parchante, v mým domě–“
„Drž hubu,“ přerušil jsem ho.
Můj hlas zněl jako skřípění brzd nákladního vlaku.
Vstal jsem.
Saiga sice zůstala na stole, ale moje pravá ruka už automaticky sjela k opasku, kde odpočíval upravený nůž Glock s pilkou.
„Tenhle dům je možná tvůj, ty starej, kontrolorskej sociopate. Ale moje peníze jsou moje. Moje soukromí je moje. A tvoje dcera...“ podíval jsem se na Moniku, která vypadala, že buď omdlí, nebo začne volat exorcistu, „...tvoje dcera je očividně pořád tvoje holčička, která se radši nechá psychicky kastrovat, než aby dospěla.“
„Tome, ty jsi se zbláznil! Okamžitě se tátovi omluv!“ zaječela Monika.
To byla ta definitivní katarze.
Chvíle, kdy jsem poznal, že ta holka, se kterou jsem chtěl mít děti, je jen další cihla v téhle zdi šílenství.

„Neomluvím,“ řekl jsem klidně. „Balím se.“
Tchán udělal krok vpřed, ruku zaťatou v pěst.
Chtěl mě praštit.
Stará škola, jasně.
Jenže já jsem produkt čerstvější éry.
Uhnul jsem slip-streamem, který by mi záviděl i upírský klan z Prahy 2, chytil ho za ten jeho tlustý zápěstí, otočil ho o sto osmdesát stupňů a jeho obličej nekompromisně propojil s masivním dubovým stolem.
Ozvalo se křupnutí – trefil jsem přesně nos.
Krev stříkla na mou výplatní pásku, která ležela na kraji stolu.

O dvě hodiny později jsem seděl v zaplivaném nonstopu na Žižkově.
Na stole dvě deci tuzemáku a podělaná kofola.
Všechny věci v kufru starého Fordu.
Na účtu sice o několik tisíc míň, protože nájem v garsonce na Hájích něco stojí, ale když jsem se nadechl, ten vzduch byl čistý.
Žádný pach starých tepláků, žádná kontrola.

S některými lidmi se prostě nevyjednává. S nimi se bojuje.

Autor: Martin Irein | středa 27.5.2026 16:32 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Martin Irein

  • Počet článků 470
  • Celková karma 10,10
  • Průměrná čtenost 393x
Básník, filosof, trubadúr, alchymista, labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud nevím, co je to herdule).

Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).

Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“

Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“

Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.

Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.

