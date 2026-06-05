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Večerní Rožnov

Je o mně všeobecně známo, že jsem vyrůstal na Valašsku, konkrétně v tom Rožnově pod tím Radhoštěm, a že tato skutečnost ovlivnila jak mé osobnostní, tak i mé literární směrování.

Báseň, která je reakcí na jednu slovenskou píseň, je věnována jak městu Rožnovu, tak i jednomu mému spolužákovi.

Večerní Rožnov

Na prstech prsteny, čistil je saponátem,
v teplákách na náměstí léčí si levný splín.
Ty v duchu věříš, že nepotkáš ho před bankomatem,
ve starém bavoráku největší je jeho stín.

Večerní Rožnov, v pátek večer na ulici.
U splavu s flaškou a kytarou tam kdosi křičí.
Zmatené dámy, kolem rváči se válející.
Toto je Valašsko, tu na játra si pozor daj.

Oooo hlavně si pozor daj, Valašsko je ráj.
Oooo hlavně si pozor daj, Valašsko je ráj.

Z fabriky propuštěn a život hraje vabank,
piraňa v ostrých jehlách na náměstí ztrácí směr.
Z tržnice kabelku, oči nabité jako tank,
s tou bídnou rtěnkou zase zkouší štěstí na sever.

Večerní Rožnov, v pátek večer na ulici.
U splavu s flaškou a kytarou tam kdosi křičí.
Zmatené dámy, kolem rváči se válející.
Toto je Valašsko, tu na játra si pozor daj.

Oooo hlavně si pozor daj, Valašsko je ráj.
Oooo hlavně si pozor daj, Valašsko je ráj.

Obrázek vygenerován pomocí Google Gemini.

Autor: Martin Irein | pátek 5.6.2026 12:35 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

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Martin Irein

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Básník, filosof, trubadúr, alchymista, labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud nevím, co je to herdule).

Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).

Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“

Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“

Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.

Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.

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