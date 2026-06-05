Večerní Rožnov
Báseň, která je reakcí na jednu slovenskou píseň, je věnována jak městu Rožnovu, tak i jednomu mému spolužákovi.
Večerní Rožnov
Na prstech prsteny, čistil je saponátem,
v teplákách na náměstí léčí si levný splín.
Ty v duchu věříš, že nepotkáš ho před bankomatem,
ve starém bavoráku největší je jeho stín.
Večerní Rožnov, v pátek večer na ulici.
U splavu s flaškou a kytarou tam kdosi křičí.
Zmatené dámy, kolem rváči se válející.
Toto je Valašsko, tu na játra si pozor daj.
Oooo hlavně si pozor daj, Valašsko je ráj.
Oooo hlavně si pozor daj, Valašsko je ráj.
Z fabriky propuštěn a život hraje vabank,
piraňa v ostrých jehlách na náměstí ztrácí směr.
Z tržnice kabelku, oči nabité jako tank,
s tou bídnou rtěnkou zase zkouší štěstí na sever.
Večerní Rožnov, v pátek večer na ulici.
U splavu s flaškou a kytarou tam kdosi křičí.
Zmatené dámy, kolem rváči se válející.
Toto je Valašsko, tu na játra si pozor daj.
Oooo hlavně si pozor daj, Valašsko je ráj.
Oooo hlavně si pozor daj, Valašsko je ráj.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
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