Stisknutí spouštěcího tlačítka počítače, tiché zahučení větráků, spouštěcí obrazovka, přihlašovací obrazovka, přihlásit se, systém nabíhá, otevření internetového prohlížeče a výběr odpovídající adresy.

16:47:52 Vášnivá_Verča_V vstoupila do skupiny

16:48:03 Vášnivá_Verča_V: Čuz borci, někdo na pokec?

16:48:24 VelkýBorec27: Zdarec kočko, co máš na sobě?

16:48:27 Pepa15 > Vášnivá_Verča_V: Ahoj, už doma ze školy?

16:48:51 Jirka003 > Vášnivá_Verča_V: Ahoj

16:49:41 Vášnivá_Verča_V > Pepa15: Jj, dneska jsme měli do půl čtvrtý.

16:49:57 Vášnivá_Verča_V > VelkýBorec27: Ty na to deš pěkně zvostra. Asi jsi fakt borec, co?

16:50:09 Vášnivá_Verča_V > Jirka003: Ahoj, ty toho moc nenapovídáš, že?

16:50:12 VelkýBorec27 > Vášnivá_Verča_V: Si piš, ten největší! A víš, co u mě znamená to 27?

16:50:37 Pepa15 > Vášnivá_Verča_V: My máme školu nejvíc do dvou, proto se ptám, no.

16:51:02 Vášnivá_Verča_V > VelkýBorec27: Nevím, že by IQ? :-D

16:51:47 Jirka003 > Vášnivá_Verča_V: To je pravda, proto to řeším takhle přes písmenka. Moc rád bych tě potkal, kdyby to šlo.

16:52:03 VelkýBorec27 > Jirka003: Vysmahni, do týhle buchty dělám já!

16:52:14 Vášnivá_Verča_V > Pepa15: Do dvou? To jsi ještě na základce? Lol!

16:52:21 Vášnivá_Verča_V > VelkýBorec27: Do jaký buchty?

16:52:48 VelkýBorec27 > Vášnivá_Verča_V: Ty jsi buchta, do který dělám! A těch 27 měří můj klacek, abys věděla.

16:52:51 Pepa15 > Vášnivá_Verča_V: Jo, jsem. To u tebe asi nemám šanci, co?

16:52:53 Vášnivá_Verča_V > Jirka003: A co bys se mnou chtěl dělat, až se potkáme?

16:52:54 RobertoFut vstoupil do skupiny

16:52:55 MazliváBoubelka237 vstoupila do skupiny

16:53:00 Vášnivá_Verča_V > Pepa15: No to fakt ne, přijď tak za dva za tři roky. Nezlob se.

16:53:01 RobertoFut: Kua to je dneska den. Kule z dějáku!

16:53:10 RobertoFut: Jsem vytočenej!

16:53:21 RobertoFut: Prý to budu potřebovat k matuře. Leda prdlajz!

16:53:38 RobertoFut: Ten blbec se mě ptal na pražský jaro! Ciwe máme děják a on se ptá na nějaký šmidlifidlaly!

16:53:46 RobertoFut: Jsem vytočenej!

16:53:48 MazliváBoubelka237: Ahoj, někdo na pokec, komu nevadí, že mám pár kilo navíc?

16:53:49 Vášnivá_Verča_V > VelkýBorec27: Jaký klacek, jak to myslíš?

16:54:04 VelkýBorec27 > MazliváBoubelka237: Kolik to je těch pár kilo?

16:54:06 Jirka003 > Vášnivá_Verča_V: No, hladil bych tě po tváři a po zádech a pak bych tě zkusil líbat a kdybys mi dovolila ještě víc.

16:54:07 Pepa15 > Vášnivá_Verča_V: Tak promiň, no.

16:54:12 Vášnivá_Verča_V > Jirka003: Uff, to by byla jízda.

16:54:13 MazliváBoubelka237 > VelkýBorec27: Tak asi patnáct kilo nadváha, vadí?

16:54:14 VelkýBorec27 > Vášnivá_Verča_V: Ty nevíš, co je u mě klacek? Myslím to mý péro! A co máš teda na sobě?

16:24:31 VelkýBorec27 > MazliváBoubelka237: A těch 237, to je kolik vážíš? Lol!

16:24:47 MazliváBoubelka237 > VelkýBorec27: 23 je číslo baráku, kde bydlím. A 7 je číslo poschodí ty blbe!

16:24:48 Vášnivá_Verča_V > RobertoFut: Počky a nemyslel tím pražský jaro v roce šedesát vosum?

16:24:49 VelkýBorec27 > MazliváBoubelka237: No tak se nečerti a pošli mi fotku ať vidím, jestli to má cenu do tebe jít, ne?

16:24:52 Vášnivá_Verča_V > VelkýBorec27: No co bych asi tak na sobě měla? Zelený tričko, abys věděl.

16:24:52 Pepa15 odešel z místnosti

16:24:58 RobertoFut > Vášnivá_Verča_V: To je snad jedno, kterej rok to je? Dycky je to o šmidlifidlalech a dycky je to nuda!

16:25:03 RobertoFut: Du na hokej!

16:25:11 RobertoFut odešel z místnosti

16:25:23 VelkýBorec27 > Vášnivá_Verča_V: Já mám na sobě taky tričko. A navíc trenky!

16:26:12 Vášnivá_Verča_V > VelkýBorec27: Hm, to já trenky nenosím.

16:26:21 MazliváBoubelka237 > VelkýBorec27: Fotky neposílám jako první. Nejdřív pošli svoji fotku, ať vidím, jaký jsi frajer.

16:26:42 VelkýBorec27 > Vášnivá_Verča_V: A co máš místo trenek?

16:26:45 Jirka003 > Vášnivá_Verča_V: A setkáme se někdy?

16:26:51 Jirka003 > MazliváBoubelka237: Ahoj, jsi opravdu tak mazlivá jak říkáš?

16:27:02 Vášnivá_Verča_V > VelkýBorec27: Nějak zvědavý, ne? Nic, abys věděl!

16:28:05 MazliváBoubelka237 > Jirka003: To musíš posoudit sám, hochu. 😉

16:28:14 VelkýBorec27 > Vášnivá_Verča_V: To musíš mít ale hodně dlouhý tričko asi.

16:29:01 Jirka003 > MazliváBoubelka237: Pojď se mnou do soukromé místnosti, ať si můžeme psát v klidu sami jenom spolu.

16:29:25 Vášnivá_Verča_V > VelkýBorec27: Ne, jenom tak k pupíku.

16:30:05 MazliváBoubelka237 > Jirka003: Jdu za tebou, hned.

16:30:21 Jirka003 odešel z místnosti

16:30:31 MazliváBoubelka237 odešla z místnosti

16:30:35 VelkýBorec27: To jako sedíš na židli nahatou prdelkou?

16:31:02 Vášnivá_Verča_V: No vidíš, jak rychle chápeš.

16:31:40 VelkýBorec27: A holíš se?

16:32:12 Vášnivá_Verča_V: Proč? Mně vousy nerostou!

16:33:07 VelkýBorec27: Já myslím tam dole, jestli chápeš.

16:34:13 Vášnivá_Verča_V: Jako jestli myslíš to samý co já, tak ne, tam si nechávám růst kožíšek.

16:35:07 VelkýBorec27: Wau, tak to bych chtěl vidět a chtěl bych ti ten kožíšek česat. :-p

16:36:03 Vášnivá_Verča_V: Česat nebo kartáčovat? :-D

16:36:55 VelkýBorec27: No asi oboje a možná lehce dráždit.

16:37:32 Vášnivá_Verča_V: Tak jak se dráždím teď sama?

16:39:12 VelkýBorec27: No nekecej, že si to děláš! A počkej až poznáš můj klacek!

16:41:17 Vášnivá_Verča_V: A byl ten tvůj klacek vůbec někde jinde než v tvojí levé a pravé ruce? :-p

16:43:22 VelkýBorec27: No jasně, že byl. Už nejmíň dvakrát!

16:44:41 Vášnivá_Verča_V: :-D :-D :-D :-D

16:45:06 Vášnivá_Verča_V: Za chvíli přijdou naši, tak já se musím odpojit, aby si mysleli, že jsem celou dobu šprtala. Zatím čau, napíšeme si.

16:45:22 Vášnivá_Verča_V odešla z místnosti.

16:45:23 VelkýBorec27: Jj, v pohodě.

16:45:36 VelkýBorec27: Už tu vlastně nejsi.

„Pane Růžičko, zase si hrajete na vášnivou Verču?“ zvolala statná sestra na provinile se tvářícího staříka u klávesnice počítače. „Že já vám ten internet na pokojích vypnu! Plenu jste si samozřejmě nevzal a pročůral jste si tepláky skrz na skrz! S váma je jen trápení, pane Růžičko. Takže šup do sprchy a vezmete si čisté oblečení a nezapomenete na plenu! A to pročůraný dáte do prádelny, rozumíte?“

Stařík rychle přikyvoval a když sestra odešla, potutelně se usmíval.

„Paní Malíková, jakápak vy jste boubelka?“ smála se pobaveně jiná sestra na rozpustile se tvářící stařenku u klávesnice počítače. „Vždyť jste kost a kůže a jestli vážíte víc než 40 kilo, ta já jsem královna ze Sáby! Teď se půjdete hezky převléknout a připravíte se na večeři, ano?“

Stařenka s úsměvem přikyvovala. Sestře bylo jasné, že se stařenka těší na další den, kdy se bude vydávat za mazlivou boubelku.