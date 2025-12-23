Vánoční povídání
Podobně jako tenkrát, kdy jsem byl ještě robě zcela malé a světa ne tolik znalé. U sousedů, kde měli šest dětí, z toho čtyři kluky a odhadem asi tak dvě holky, se všechny děti těšily na to, jak budou zdobit vánoční smrček. Čáru přes rozpočet jim udělal jejich tatínek, který namísto smrčku přitáhl domů namol opilého Strýčka Jedličku, kterého se údajně nemohli zbavit až do Hromnic.
Podle tradice pak mělo všech šest zmíněných dětí mnoholetá traumata pokaždé, když některé z nich zaslechlo někde běžné kohoutí zakokrhání. A zakvičení prasat v nich vyvolávalo návaly mohutné paniky.
Jiná, leč rovněž ne zcela povedená situace se odehrála o několik let později. Jiný soused si krátce před Vánoci přivezl domů z nedaleké Mototechny vysněný osobní vůz sovětské výroby. Po šesti a půl letech v pořadníku už téměř ani nedoufal, že by se mu toto přání splnilo. Tou dobou totiž platilo, že co je sovětské, to je automaticky lepší než z kterékoli jiné země, a i mnozí čeští zpěváci tak zpívali písně s texty sovětských autorů. O tom až někdy jindy.
Nicméně tento soused se několik dní po Novém roce vydal do Mototechny opět a stěžoval si zvýšeným hlasem: „To auto funguje nějak divně. Ploužím se v koloně a tachometr ukazuje, že jedu 140! Nechám si načerpat plnou nádrž benzínu Super a ta rafika v autě mi ukazuje, že mám nádrž prázdnou. Anebo spustím levý blinkr a rozbliká se ten pravý.“
Pokud je pověst tato pravdivá, pak přijímací technik pokýval hlavou a sousedovi odpověděl: „To ovšem není nic zvláštního, naopak je to naprosto v pořádku. Vy jste si totiž koupil zcela nového a luxusního lžigulíka!“ Zmíněný soused hned poté, co bylo lze běžně koupit i jiné vozy než sovětské, zakoupil Opela Kadetta a do konce života tvrdil, že žádný sovětský vůz nikdy neměl a ani barva nesouhlasí.
Tím pádem je dobré, že snad u nikoho letošní Vánoce nepřinesou žádná podobná zklamání.
Nová výzva (5)
Kolik je linií skutečnosti, z nichž se žádná nepodobá žádné jiné? Dostala jsem se do druhé a abych zachránila dva lidi, musím až do páté.
Věřte, nevěřte, aneb Co se stalo a co ne (podruhé)
Podruhé během pohnuté historie mého zdejšího psaní přišel čas na další odhalení pěti skutečných příběhů a naproti tomu pěti příběhů vycucaných z prstu.
Není Dvořák jako Dvořák. Tento Dvořák nehrál vodníky.
V první půlce října jsme v počínajícím podzimu vyrazili na další sborový výlet. Tentokrát za legendárním panem Dvořákem, který se k mému překvapení nejmenoval Josef, nýbrž Antonín.
Kdo rád pivo z města Slaný, ten je navždy požehnaný
Jak jistě všichni mí světaznalí čtenáři vědí. Slaný bylo město měst, křižovatkou hlavních cest, léta Páně roku jeden tisíc pět set třicet šest.
Nová výzva (4)
Potkáte malého kluka, který řekne něco, co nečekáte, že uslyšíte. Jenže on to nedořekne celé. A pak potkáte druhého kluka, téměř stejného dvojníka. A najednou někdo, koho potřebujete, zmizí.
- Počet článků 421
- Celková karma 6,85
- Průměrná čtenost 417x
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.