Už ráno začal večírek s Básníkem, který vždy koketoval s Anděly
V těchto dnech si všichni znalci české poezie (a já jakožto přední znalec české poezie – ne jako jeden z předních znalců české poezie, nýbrž přední znalec české poezie jako takový – rovněž) připomínáme výročí narození Básníka, který bohužel už není mezi námi, a který celý život koketoval s Anděly. Nebyl to nikdo jiný než Pavel Šrut.
Pavel Šrut dokázal psát kouzelné básně pro děti, které – na rozdíl od tvorby jiných veršotepců – nebyly infantilní a nedělaly z dětí blbce. Šrutovy básně pro děti byly zábavné, chytré a poučné.
Ovšem dnes budu připomínat jeho básně, které byly zhudebněny, zpísněny a dodnes patří k tomu nejlepšímu z českého kulturního bohatství. Zpívali je například Michal Prokop, Lenka Filipová, Luboš Pospíšil nebo Vladimír Mišík.
Zde leží ten, co neužil
zrovna pozemskejch statků
a nepřelez svůj vlastní plot
zato však rád do zadku
kopal se párem cizích bot
A tamhle leží ta
co bejvávala lstivá
ta v jednom kuse snila o vínu
zatímco žlutý žabky piva
házela na svou krevní hladinu
(Hospoda Na Věčnosti)
To bejvávaly na koleji časy
už ráno začal večírek
někdo dal dvacet
někdo stovku
a stavěli jsme Eiffelovku
ze snů a z peří, ze sirek
To tenkrát ještě rostly holkám vlasy
to bylo před tím vejbuchem
a kdo měl žízeň, tak ji hasil
a kdo měl žízeň, tak ji hasil
vracel se s kytkou za uchem
prázdnou ulicí na kolej
jó to je dávno Yesterday
(Kolej Yesterday)
Má v očích muškety, děla
a čeká na Švéda
klíč ke zbrojnici těla
až na Kampě mu dá
To pro tebe král Karel IV.
má lásko vlasatá
dával do malty žloutek
a mrhal úsilím a pruty ze zlata
(Bitva o Karlův most)
Znáš tisíc způsobů jak zabít lásku dřív
a říkáš: To se stává
láska je negativ
a dálka, dálka ji vyvolává
Ještě že tě mám
Ještě že tě mám
Ještě že tě mám
Tisíckrát umřít
a pak s tebou vstát
znova tisíckrát
(Tisíc způsobů, jak zabít lásku)
Veřejný vítr na mé soukromé pláži
žene pryč listí tvých dopisů a vět
Veřejný vítr na mé soukromé pláži
jedna plus jedna s příslušenstvím svět
Soukromý vítr na mé veřejné pláži
žene pryč listí tvých dopisů a vět
Soukromý vítr na mé veřejné pláži
jedna plus jedna s příslušenstvím svět
Chvíli tu zůstaň v barvách od Tintoretta
začíná konec léta
Chvíli tu zůstaň s očima barvy čaje
to si jen s námi hraje
(Veřejný vítr)
V opilém korábu teď k Vám vyplouvám
na břehu zůstanou jen mé šlápoty
v opilém korábu teď k Vám vyplouvám
záchranný pas máš jenom ty, jenom ty
Už vyplouvám k Vám, Karino
od Mysu naděje až k moři prázdnoty
už vyplouvám k Vám, Karino
cestu mi ukáže jen maják nahoty
(Už vyplouvám, Karino)
Arzenály munice
má ve slovech o lásce
moje zlá milá — tajnosnubná
mizí v dálce kdovíkam
… neptám se
Jak raketa země–vzduch
odpálí se a v dálce
tak má zlá milá — v půli dubna
posílá mi petice
… o lásce
(Zlá milá)
Na nebe tapetu a na podlahu mech
krátce: život na slušných základech
a ne tu existenci na hromádce
mých nezbytných a tak zbytečných věcí
a v rámu okna zasklený vlastní dech
a sbírku kořenek na šafrán a na mátu
pět švestek, pádlo, moře na plakátu
své nohy, ruce, hlavu, oči, svoji tvář
svá rána, dny a noci, trhací kalendář
a hrací náušnici a toho ptáka v kleci
(Co ti dám?)
Svou básnickou tvorbu jsem shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mi, jak sám ostatně přiznávám, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal jsem s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal jsem ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii jsem shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista jsem se proslavil vynálezem prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu jsem se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.