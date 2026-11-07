Útěk ze řvoucího hnízda aneb Jak zmizet z rodinné oslavy a nikoho neurazit
Dokonce jsem věděl, kdy se začne smát, kdy bouchne pěstí do stolu a kdy řekne, že dnešní mladí by tohle nevydrželi.
Táta se smál, přestože tu historku slyšel nejmíň padesátkrát.
Máma zrovna někomu vysvětlovala, proč je její bramborový salát lepší než ten od tety.
Teta jí do toho skákala a bratranec Leoš se snažil překřičet oba rodiče.
Bylo nás tam asi patnáct.
Mluvilo jich nejmíň dvacet.
Já seděl, přikyvoval a přemýšlel, jestli už můžu odejít, nebo by to ještě bylo nápadné.
Tohle mám odmalička.
Naše rodina je hlučná.
Ne že by se pořád hádali.
Oni se mají docela rádi.
Jenom to potřebují všem okolo sdělovat tak nahlas, že by se bez problémů domluvili přes dvě ulice.
Táta vypráví, máma komentuje, strýc do toho přidává vlastní zkušenosti a teta se každých pět minut někoho ptá, proč nic nejí.
Když se sejdou všichni, je to na několik hodin.
A já mezi nimi.
Nejsem žádný morous.
Dokážu se bavit, zasmát, povídat si.
Jenže po určité době mám lidí dost.
Většinou dřív, než oni mají dost mě.
Jako kluk jsem to řešil jednoduše.
Když k nám přijela návštěva, chvíli jsem vydržel v obýváku.
Nechal jsem se obejmout od příbuzných, které jsem viděl dvakrát do roka, odpověděl na otázky, jak mi jde škola, a vyslechl si, jak jsem zase vyrostl.
Pak jsem zmizel do pokoje.
Někdy jsem tvrdil, že se musím učit.
Jindy mě bolela hlava.
Jednou jsem dokonce řekl, že si potřebuju přerovnat sbírku starých jízdenek.
Máma se na mě tehdy podívala dost podezřívavě.
„Ty si radši budeš rovnat nějaký papírky, než abys byl s náma?“
„Jo.“
„No tak si běž.“
Šel jsem.
Zavřel jsem dveře, sedl si na postel a konečně měl pokoj.
Z obýváku se pořád ozýval smích, občas něco spadlo a někdo zařval, ať si dají pozor na ubrus.
Mně to stačilo slyšet přes zeď.
Na gymplu to bylo horší.
Tam už se očekávalo, že člověk bude společenský dobrovolně.
V pátek se spolužáci domluvili, že půjdou večer do hospody, a já samozřejmě souhlasil.
„Jasně, přijdu.“
V tu chvíli jsem ještě doufal, že mě do večera přejede autobus.
Ne moc.
Jen tak, abych měl věrohodnou omluvenku.
Nakonec jsem většinou šel.
První hodina bývala dobrá.
Dali jsme si pivo, probrali školu, holky, učitele a všechno ostatní.
Pak začala hrát hlasitá muzika, někdo objednal další rundu a ostatní se postupně dostávali do nálady.
Já se z ní naopak dostával.
Chvíli jsem chodil na záchod.
Potom ven na vzduch.
Když už se mě někdo ptal, proč pořád někam lezu, řekl jsem, že mám problémy se žaludkem.
To obvykle stačilo.
O žaludečních problémech se nikdo moc bavit nechce.
Jednou jsem v nějaké hospodě strávil na záchodě dobrých dvacet minut.
Ne že bych tam měl co dělat.
Prostě tam byl klid.
Tedy relativní.
Kapal kohoutek, hučela ventilace a někdo předchozí napsal na dveře dost sprostý vzkaz.
Stejně to bylo lepší než poslouchat čtvrtou debatu o tom, kdo s kým chodí a proč.
Když jsem se vrátil, Robert se na mě podíval.
„Ty vole, cos tam dělal tak dlouho? Našel sis ženskou?“
„Jo. Moc toho nenamluvila, ale jinak jsme si rozuměli.“
Zasmáli se.
Já si sedl, dopil pivo a za deset minut oznámil, že mi jede poslední autobus.
Robert se podíval na hodinky.
„Vždyť je teprve deset.“
„Právě. Ten další už nejede.“
Nechal to být.
Dneska je mi třicet a v podstatě se nic nezměnilo.
Jenom jsem se naučil líp odcházet.
Lidi mě přitom většinou považují za docela dobrého společníka.
Umím poslouchat, občas utrousím nějakou poznámku a nemám potřebu ostatním pořád skákat do řeči.
Oni si myslí, že jsem klidný člověk.
Což je pravda.
Jenomže ten klid bych nejradši provozoval někde, kde nejsou oni.
Rodinné oslavy jsou v tomhle nejhorší.
Nechci nikoho urazit.
Mám ty lidi rád.
Jenom je nepotřebuju mít šest hodin v jedné místnosti, kde všichni mluví najednou.
Takže jsem si za ty roky vytvořil několik osvědčených postupů.
Především jezdím vlastním autem.
Žádné svezení s příbuznými.
To je past.
Člověk pak sedí v obýváku, dávno by chtěl domů, ale řidič si zrovna otevřel další nealkoholické pivo a začíná vyprávět, co se mu stalo před patnácti lety v Chorvatsku.
Auto nechávám tak, abych mohl kdykoliv odjet.
A na oslavě pomáhám.
Hodně.
„Teto, já ti ty talíře odnesu.“
„Ale Petře, nech to být, vždyť jsi host.“
„To je dobrý.“
Sebral jsem talíře a odešel do kuchyně.
Tam jsem je naskládal do myčky.
Pak jsem opláchl pár skleniček.
Utřel linku.
Zjistil, že někdo nechal otevřenou lednici, a zavřel ji.
Zabralo mi to skoro deset minut.
Nikdo mě neotravoval.
Tedy až na tetu, která přišla zjistit, jestli něco nepotřebuju.
„Nechceš pomoct?“
„Ne, já to zvládnu.“
„Ty jsi zlatej.“
To jsem rád slyšel.
Zlatý člověk má totiž určité výhody.
Například ho nikdo nepodezírá, že se právě schovává před zbytkem rodiny.
Další možnost jsou odpadky.
Když se někde objeví plný pytel, okamžitě se hlásím.
„Já to vynesu.“
Popelnice stojí až na konci dvora.
To je důležité.
Člověk má cestou čas se trochu projít, nadechnout a hlavně nemusí s nikým mluvit.
Někdy tam zůstanu ještě pár minut stát.
Koukám do tmy, poslouchám auta z vedlejší ulice a je mi dobře.
Jednou mě tam našel Leoš.
„Co tady děláš?“
„Vynáším odpadky.“
Podíval se na zavřenou popelnici.
„Aha. A proč tady stojíš?“
„Přemýšlím.“
„O čem?“
„Jestli se mám vrátit.“
Leoš se rozesmál.
„Ty jsi fakt magor.“
Pak se vrátil dovnitř.
Já tam ještě chvíli zůstal.
Na poslední oslavě jsem to vydržel skoro čtyři hodiny.
Což považuju za slušný výkon.
Strýc mezitím stihl dokončit historku z vojny, táta se pohádal s bratrancem o fotbale a máma s tetou se nakonec shodly, že obě dělají výborný bramborový salát.
Když se začalo mluvit o politice, pochopil jsem, že nastal čas.
Vstal jsem a šel se rozloučit.
„Já už pojedu.“
„Vždyť je teprve osm!“ ozvala se máma.
„Já vím.“
„A co doma budeš dělat?“
To je otázka, na kterou se těžko odpovídá.
Protože pravdivá odpověď zní: Nic.
A právě na to se těším.
„Zítra musím něco zařídit.“
„V neděli?“
„Jo.“
„A co?“
„Takový věci.“
Máma si povzdechla.
Táta mi připomněl, abych jezdil opatrně.
Teta mi vnutila krabičku se zákusky a strýc se mě ještě pokusil zadržet, protože si právě vzpomněl na další historku.
Naštěstí ho někdo zavolal ke stolu.
Utekl jsem.
Doma jsem odemkl, zul boty, pověsil bundu a šel rovnou do kuchyně.
Nalil jsem si sklenici vody a chvíli stál u okna.
Nikdo nemluvil.
Nikdo se mě na nic neptal.
Nikdo nechtěl vědět, proč nejím, proč nepiju, proč jsem tak potichu a jestli jsem náhodou nemocný.
Zapnul jsem počítač, ale po chvíli ho zase vypnul.
Ani na ten jsem neměl náladu.
Sedl jsem si do křesla.
Asi po deseti minutách zavibroval telefon.
Rodinná skupina.
První fotky z oslavy.
Strýc s půlkou dortu na talíři, táta s pivem, Leoš s nějakým příbuzným, kterého jsem si ani nepamatoval.
Pak přišla zpráva od tety.
Petr byl dneska moc hodnej, děkuju za pomoc.
Máma přidala tři srdíčka.
Někdo další napsal, že jsme se zase krásně sešli a že to musíme brzy zopakovat.
Telefon jsem otočil displejem dolů.
Odpovím zítra.
Možná.
Někdo by mohl říct, že jsem asociál.
Jenže to není úplně pravda.
Lidi mi nevadí.
Rád se s nimi vidím, zajdu na pivo, popovídám si.
Jenom nepotřebuju, aby to trvalo celý den.
A už vůbec nechápu, proč se na rodinných oslavách musí mluvit tak nahlas.
Možná jsem divný já.
To připouštím.
Jenže zatímco ostatní po takové oslavě říkají, jak si krásně odpočinuli, já mám pocit, že bych potřeboval ještě dva dny dovolené.
A nejlepší na tom je, že si toho nikdo nevšimne.
Pro rodinu jsem pořád ten hodný Petr, který pomáhá s nádobím, vynáší odpadky a občas řekne něco vtipného.
Nikdo netuší, že půlku večera přemýšlím, jak se dostat domů.
A tak jsem seděl v křesle, pil vodu a užíval si ticho.
Pak jsem se podíval do kalendáře.
Za čtrnáct dní má babička svátek.
Samozřejmě bude oslava.
Všichni přijdou.
Strýc určitě taky.
A nejspíš bude zase vyprávět tu historku z vojny.
Chvíli jsem přemýšlel, jestli se nevymluvit na nemoc.
Pak jsem si vzpomněl na babičku.
Bude ráda, když přijdu.
A já ji mám rád.
Takže tam samozřejmě půjdu.
Přinesu kytku, dám si kafe, vyslechnu pár historek a pomůžu s nádobím.
Jen si tentokrát rovnou zjistím, kde mají popelnice.
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