Úřední upíři, tátovy trenýrky a kafe z plastu za třicet stříbrných
Sbalil jsem si tenkrát svůj otlučený batoh, do kterého by se kromě skript vešel maximálně tak upilovaný browning nebo dvě lahve levného vína, a vyrazil vstříc osudu.
Moje představy o státní správě byly formované historkami strýce líného jako veš, který tvrdil, že na úřadě se jen pije kafe a občas se tam někdo podepíše na kus papíru.
Realita mě flákla přes ksicht hned ve dveřích druhého patra.
Vzduch tam byl hustý tak, že by se dal krájet tupým armádním nožem, a hned na chodbě jsem málem zakopl o neviditelné dráty psychologické války.
Pracovaly tam skoro samé ženské.
Chlapa aby tu pohledal, pokud nepočítám vedoucího ze správy majetku, který chodbou občas jen proletěl s výrazem člověka, jemuž za patami hoří koudel nebo mu uniká mutant z tajné laboratoře.
Zbytek osazenstva tvořila eskadra dam v nejlepším věku, které sice nosily pletené svetry a brýle na řetízku, ale v očích měly chladnou palebnou sílu elitních odstřelovačů.
Seděl jsem v koutě na staré polstrované židli, která pamatovala ještě Husáka, a snažil se splynout s tapetou.
Dělal jsem, co mi řekli – nosil jsem šanony, třídil poštu, vařil turka do skleniček od hořčice a tiše pozoroval to absurdní divadlo.
Stačilo, aby Jarmila z vedlejšího stolu odešla na záchod, a v tu ránu se rozjela debata, za kterou by se nemusela stydět ani inkvizice.
Hedvika okamžitě začala rozebírat, proč Jarmila přišla o deset minut dýl a jestli ten její nový účes neznamená, že má poměr s někým z finančáku.
Bylo to fascinující a děsivé zároveň.
Tyhle ženské nepotřebovaly samopaly ani výbušniny; dokázaly člověka zlikvidovat pouhým tónem hlasu, jedním zvednutým obočím nebo tím, jak hlasitě kleply hrnkem o stůl.
Sledoval jsem ty mikroskopické křivdy a přišlo mi to jako z jiného světa.
Doma jsme s tátou řešili věci pragmaticky – když se rozbil karburátor, spravil se, když došlo pivo, došlo se pro další a když měl někdo blbou náladu, šel štípat dříví.
Tady se z jednoho blbého pohledu žilo další tři dny.
Celému tomuhle bizarnímu panoptiku velela paní Zora.
Žena kolem padesátky, která na první pohled vypadala jako reklama na klid a profesionalitu.
Byla distingovaná, nikdy nezvyšovala hlas, ale když jste se podívali blíž, viděli jste, že má kolem očí ty jemné vrásky permanentního stresu.
Vypadala jako pyrotechnik, který sice drží klidnou ruku, ale moc dobře ví, že když přestřihne červený drát místo modrého, celá ta budova vyletí do povětří.
Neustále hasila konflikty, které ani nestihla sama zaregistrovat.
Jedna kolegyně brečela v kuchyňce kvůli dovolené, druhá odmítala mluvit s třetí, protože jí nepoděkovala za půjčení sešívačky.
Zora mezi nimi proplouvala jako kapitán ponorky v minovém poli.
Moje praxe se naštěstí chýlila ke konci.
Zbývalo mi už jen nechat si potvrdit poslední formuláře, popadnout tátovo staré auto a zmizet někam, kde lidé mluví přímo a střílejí maximálně tak vtipy.
S kupou papírů v ruce jsem dorazil k jejím dveřím.
Zaklepal jsem tak akorát nahlas, abych nerušil případné úřední rozjímání.
Ozvalo se jen tiché, unavené zabručení.
Vešel jsem dovnitř a ten pohled mě upřímně paralyzoval.
Paní Zora nestála jako obvykle vzpřímeně s šanonem v ruce.
Byla opřená o stůl, obě dlaně měla zaryté do obličeje a ramena se jí lehce třásla.
Nevypadala jako ta drsná šéfová, která zvládne ukočírovat smečku divoké byrokracie.
Vypadala spíš jako bojovník, kterému po celodenní bitvě s hordou zombíků došly náboje i energie a teď už jen čeká na poslední ránu z milosti.
„Dobrý den, já jdu jen pro ten finální podpis…“ vykoktal jsem ze sebe a automaticky jsem natáhl ruku s papíry.
Ale pak mi to nedalo.
Ten pohled na ni byl lidsky hrozný.
„Jste v pořádku? Nestalo se něco?“
Pomalu spustila ruce a podívala se na mě.
Její obličej byl bledý, oči unavené a rty stažené do úzké linie.
Chvíli mě jen tak pozorovala, jako by přemýšlela, jestli jsem halucinace nebo skutečný comic-bookový hrdina.
Pak unaveně mávla rukou směrem ke stolu.
„Pojďte dál, Honzo. Dejte to sem.“
Vzala do ruky svou oblíbenou tlustou propisku, která vypadala, že by se s ní dal v nouzi prorazit něčí krk, a mechanicky naškrábala svůj podpis na spodní okraj formuláře.
Pak se na vteřinu zastavila, hrot propisky nehybně spočíval na papíře.
Podívala se mi přímo do očí a tím nejtišším, ledovým hlasem, ze kterého mě zamrazilo v zádech víc než z jakékoliv hororové historky, pronesla:
„Honzo… nikdy, ale opravdu nikdy v životě nedělejte v čistě ženským kolektivu.“
Nadechla se, jako by chtěla tenhle svůj životní axiom nějak rozvést, možná mi chtěla vyprávět o té poslední kapce, která ji dneska zlomila, nebo o tom, jaká intrika se zrovna upekla u kopírky.
Ale nakonec to vzdala.
Jenom ten papír s povzdechem otočila, podala mi ho zpátky a na tváři se jí objevil takový ten hořkosladký, naprosto vyčerpaný úsměv, jaký mívají hrdinové na konci filmu, když sice zachrání svět, ale přijdou o všechno.
„Mějte se hezky,“ dodala tiše.
Vypadl jsem z kanceláře na chodbu a srdce mi bušilo.
Stál jsem tam s tím orazítkovaným papírem v ruce a hlavou mi běžely tátovy průpovídky o tom, že život je občas jako špatně napsaná groteska, kde místo point dostáváš rovnou rány pendrekem.
Netušil jsem, co přesně se za těmi dveřmi ten den stalo.
Jestli vybuchla nějaká stará zášť, nebo jestli se prostě jen sešlo příliš mnoho emocí na jeden metr čtvereční.
Ale z té její věty mi bylo všechno jasné.
Od té doby uteklo pár let.
Prošel jsem různými pracemi, chvíli jsem dělal v autodílně, chvíli ve fabrice a nakonec zakotvil v IT firmě, kde sedíme v kanclu sami chlapi.
Občas je to tam sice drsné, mluví se na rovinu, vzduchem lítají sarkastické fóry a občas si vyříkáme věci tak, že to zní jako před hospodskou rvačkou, ale za pět minut o nic nejde a jdeme spolu na pivo.
Žádné spodní proudy, žádné jedovaté sliny plivané za zády, žádná tichá domácnost kvůli špatnému pohledu.
Kdykoliv se ale ocitnu v nějaké úřední budově a ucítím tu specifickou vůni levného parfému smíchanou s papírem a zatuchlým kafem, okamžitě se mi ten okamžik vrátí.
Vidím paní Zoru s hlavou v dlaních, slyším ten tichý, odevzdaný hlas a v duchu jí děkuju za tu nejlepší lekci, jakou mi škola ani život do té doby nedaly.
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