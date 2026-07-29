Tuzemák, korporát a jiné vánoční katastrofy
Všechno běželo podle nepsaných zákonů rodinného klidu.
Jenže ráno pětadvacátého prosince, přesně v okamžiku, kdy se nad obzorem líně převalilo šedivé zimní svítání, spadla klec.
Začal maraton povinného štěstí.
Můj otec je člověk, který si potrpí na rituály.
Jeho představa ideálních Vánoc spočívá v tom, že se všichni shromáždíme v obývacím pokoji, který je vytopený na teplotu skleníku pro pěstování orchidejí, a budeme předstírat, že jsme tou nejbáječnější rodinou na západ od Uralu.
Jakmile se však otevře druhá lahev tuzemáku, ten nátěr zranitelné vánoční pohody bleskově opadá a na povrch začnou prosakovat staré, dobře propečené křivdy.
„Tak ty jsi manažer,“ poznamenal otec loni touhle dobou a tónem, jako by mluvil o tuberkulóze, si mě změřil přes okraj sklenice.
„A to se jako živíš tím, že lidem říkáš, co mají dělat? Já myslel, že chlap má mít v ruce řemeslo. Tvůj bratranec staví pergoly. To je aspoň vidět.“
Matka se okamžitě přidala s obvyklou tirádou o tom, že moje žena sice pěkně peče, ale ty její liberální názory na výchovu dětí jednou celou naši větev rodu přivedou do neštěstí.
Sledoval jsem je tehdy přes hradbu chlebíčků s debrecínkou a v hlavě mi blikala červená kontrolka.
Když se pak otec pokusil nalít mé dvanáctileté dceři vaječný koňak se slovy, že „o svátkách se to přece může“, pochopil jsem, že tady končí veškerá legrace.
Atmosféra v obýváku zhoustla tak, že by se dala krájet tupým nožem, a vzduchem začaly poletovat výčitky, které měly původ ještě v době mé puberty.
Letos jsem se proto rozhodl pro radikální řez.
Použil jsem ten nejmocnější štít, jaký moderní civilizace nabízí.
Práci.
„Vůbec mě to netěší,“ lhal jsem do telefonu matce s hlasem plným předstíraného korporátního zoufalství.
„Ale systém padá, bankovní migrace nepočká a šéf ukázal prstem na mě. Když tam nepůjdu, po svátkách si můžu hledat místo.“
Na druhé straně drátu nastalo uražené ticho, po kterém následovalo hluboké, mučednické vzdychnutí, jaké dokážou ze svých plic vypudit pouze matky, jimž synové právě zkazili svátky.
Ale kouzlo bylo vykonáno.
Práce je v naší společnosti stále ještě vnímána jako vyšší moc, něco jako povodeň nebo krupobití.
Proti ní se nedá protestovat.
A tak jsem seděl ve třetím patře administrativní budovy.
Kancelář dokonale prázdná, tichá a sterilní jako operační sál. Vzduchotechnika tiše předla svou monotónní píseň o samotě a v prosklené fasádě se odráží šedivé pražské nebe.
Podnikový kávovar mi po stisknutí tlačítka vydal tekutinu, která barvou i chutí připomíná vyjetý motorový olej, ale pro mě měla v tuto chvíli chuť té nejsladší svobody.
Kolegové z týmu mě mají za naprostého šílence.
Myslí si, že jsem buď chorobný workoholik, nebo zoufalec honící se za stoprocentními svátečními příplatky.
Nechávám je při tom.
Je to levná cena za azyl.
Zatímco moji příbuzní pravděpodobně během Vánoc sedí u stolu, otec už má v sobě kritické množství alkoholu, rozebírá geopolitickou situaci a matka pláče nad tím, že jí nikdo nepomáhá s nádobím, já se opírám v ergonomickém křesle a sleduji blikající kurzor na monitoru.
Okolní svět, svázaný řetězy rodinných povinností a předstíraného veselí, zůstal tam venku, za tlustým izolačním dvojsklem.
Tady, v tomhle chladném, neonovými zářivkami zalitém prostoru, jsem našel svůj absolutní klid.
Možná je to od nynějška můj nový vánoční zvyk.
Dokud bude korporát potřebovat své dobrovolné rukojmí, budu tu sedět.
Bez dárků, bez koled, ale s čistou hlavou.
Martin Irein
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