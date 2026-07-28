Triumf zdravého rozumu nad lidskou slušností za 100 Kč
Šéf tehdy přišel s tím, že projekt klapnul a jde se slavit.
Hrozná představa.
Naším největším kamenem úrazu se stal kolega z vedlejší kanceláře.
Chlapík, který žil v permanentním modu úsporných žárovek.
Když si v kuchyňce zaléval čaj, louhoval pytlík tak dlouho, až z něj zbyla jen vybledlá buničina a průhledná voda zbavená jakékoli chuti i lidské důstojnosti.
A tenhle šampión s námi poprvé v historii vyrazil ven.
Do podniku, kde se na lístku nevyskytovalo nic pod dvě stovky, což ho viditelně traumatizovalo už při čtení menu.
Sledovat ho, jak přežvykuje drahý steak, byl zážitek pro otrlé.
Tvářil se u toho, jako by polykal vlastní úspory.
Skutečné peklo ale nastalo, až když číšník přinesl účet.
Složit se v osmi lidech na jeden bloček je samo o sobě matematický ekvivalent operace otevřeného srdce.
Každý začal házet na stůl stovky, pětistovky, někdo přidal pade za to, že mu mladík s motýlkem dvakrát vyměnil popelník, holky od vedle přihodily za úsměv.
Vznikla tam taková ta klasická, lehce povznesená halda peněz, ve které nikdo nepočítá drobné.
Celková suma solidně přelezla útratu.
Obsluha si zasloužila svý – kmitala kolem nás jak na obrtlíku.
V ten moment se do té hromady bankovek zabořila ruka našeho finančního tichošlápka.
Vypadal jako chirurg, který jde vyjmout apendix.
„Počkat,“ řekl úplně klidným, věcným hlasem, jakým lidé oznamují zpoždění vlaku.
„Tady přebývá stovka. Moje jídlo stálo dvě stě padesát. Takže já dávám padesátikorunu a tu stovku, co tu zbyla jako dýško, si beru zpátky jako vratku. Proč bysme jim přepláceli?“
U stolu okamžitě chcípnul život.
Vteřinu předtím jsme se smáli nějakému vtipu, a najednou ticho, že bys slyšel spadnout vlas do polévky.
Číšník, který zrovna natahoval ruku pro peněženku, ztuhl v napůl skloněné póze jako blbě naprogramovaný robot.
Všichni jsme fascinovaně zírali na kolegoy prsty, jak s naprostým klidem a bez mrknutí oka soukají tu papírovou stovku do kapsy u saka.
On upřímně věřil, že objevil díru v systému a zachránil nás před finanční negramotností.
V jeho očích to byla čistá logika – dýško už tam přece od ostatních leželo, tak proč plýtvat další energií a oběživem.
Zbytek té scény si pamatuju jako přes mlhu.
Rychle jsme se zvedli, trapno se dalo krájet na kostičky a balit s sebou.
Cestou zpátky do kanclu nikdo nepromluvil.
Kolega šel kousek před námi, vesele si pískal a občas poklepal na kapsu, kde ho hřál ten jeho uloupený úlovek.
Trest, který následoval, byl tichý, ale absolutní.
V naší firmě se sice nenosí rituální popravy na chodbách, ale sociální izolace funguje dokonale.
Nikdo mu neřekl ani popel.
Jenom se kolem něj vytvořilo takové zvláštní, neviditelné vakuové pole.
Když vešel do kuchyňky, hovor utichl.
Když se v pátek plánovalo pivo, pozvánka k jeho stolu jaksi nedorazila.
Zůstal tam sedět sám, obklopený svými ušetřenými desetikorunami a dokonale čistým svědomím, že na něj systém nepřišel.
Martin Irein
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