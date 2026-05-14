Tramvajové sólo pro jednoho klauna
Byl jsem unavený takovým tím způsobem, kdy vám i vlastní jméno připadá jako zbytečně dlouhé slovo.
A pak jsem ji uviděl.
Stála u dveří, v tom svém typickém béžovém kabátě, do kterého se balila jako drahá bonboniéra do celofánu.
Sabina.
Kolegyně z účtárny, se kterou jsme se minulý týden u automatu na kafe shodli v tom, že život je příliš krátký na to, abychom ho brali vážně.
Rozhodl jsem se, že jí zvednu náladu. Nebo spíš sobě.
Vstal jsem a začal jsem předvádět to, co člověk dělá, když chce zvrátit šedivý běh dějin nebo aspoň trapné ticho v MHD.
Začal jsem na ni přes uličku dělat obličeje.
Nejdřív jen takové lehké zvedání obočí ve stylu „já tě vidím, ty potvoro,“ ale když nereagovala, přitvrdil jsem.
Nafoukl jsem tváře jako křeček s příušnicemi, vyplázl jazyk a začal prsty u uší napodobovat oslí uši.
Lidé kolem mě začali se nenápadně odsouvat, jako by se báli, že moje šílenství je nakažlivé přes špatně seřízenou vzduchotechniku.
„Sabino!“ sykl jsem teatrálně a udělal na ni ten pohyb, jako že ji sleduju – ukazováček na oči a pak na ni. „Mám tě! Neutečeš!“
V tu chvíli se „Sabina“ otočila.
Nebyla to Sabina.
Byla to žena, která sice měla stejný kabát, ale v obličeji měla výraz někoho, kdo právě v přímém přenosu sleduje pád meteoritu na dětské hřiště.
Celý můj svět se v tu vteřinu smrskl do velikosti modré lentilky. Cítil jsem, jak mi krev stoupá do tváří s intenzitou rozžhavené lávy.
Chtěl jsem se prokopat podlahou tramvaje až někam k metru C, nebo aspoň předstírat epileptický záchvat, aby mé chování mělo aspoň nějakou lékařskou omluvu.
„Já... já se strašně omlouvám,“ vykoktal jsem, zatímco mi ruce stále ještě trčely u uší jako ty oslí slechy. „Já si vás spletl. S kolegyní. Ona má... taky… taky nosí kabát.“
V tramvaji nastalo ticho, které by se dalo krájet tupým příborovým nožem. Starší paní vedle mě si pevněji přitiskla kabelku k hrudi, jako bych ji chtěl v příští vteřině sežrat.
A pak se to stalo. Ta neznámá žena se nejdřív nadechla k nějakému ostrému protestu, ale pak se jí v koutcích očí objevil takový ten zvláštní záblesk. Ten, jaký mají v očích lidé, kteří vědí, že svět je v jádru neuvěřitelně absurdní místo, i když zrovna vypadáte jako největší idiot v celé Praze.
Rozesmála se. Nebyl to žádný zdvořilý úšklebek, byl to upřímný, bublavý smích, který prořízl tu podzimní depresi jako sluneční paprsek.
„Víte,“ řekla, když popadla dech, „váš výkon byl sice trochu... expresivní, ale upřímně? Ten křeček vám šel skvěle. To Sabina určitě ocení.“
„Sabina už asi neocení nic, protože po tomhle podám výpověď a odstěhuju se do kláštera v Nepálu, kde se mluví jen rukama,“ zamumlal jsem, ale už jsem se usmíval taky.
„To by byla škoda,“ mrkla na mě. „Máte uši jako málokdo. Já jsem Květa. A jestli mě chcete bavit dál, musíte mě pozvat na pivo, protože tohle se za střízliva prostě nedá vnitřně zpracovat.“
Vystoupili jsme na příští zastávce. Praha byla pořád šedivá a studená, ale mně bylo najednou úplně jedno, že jsem ze sebe udělal klauna. Protože život je sice občas k posrání, ale dokud potkáváte lidi, kteří se s vámi v tramvaji dokážou zasmát vašim vlastním oslím uším, pořád ještě stojí za to si koupit lístek na další jízdu.
Martin Irein
Krvavý výdech
Byl jsem šéf. Ne ten typ, který vám na vánočním večírku koupí voucher do Alzy. Byl jsem ten typ, který vám vypne kardiostimulátor na dálku, pokud vaše KPI klesne pod osmdesát procent.
Martin Irein
Sestra
Bylo mi třicet osm a měl jsem pocit, že bych konečně měl začít žít jako člověk, který ví, co chce. Takže když mi kamarád dohodil rande s nějakou manažerkou, která prý „má všechno srovnané“, bral jsem to skoro jako pracovní schůzku
Martin Irein
Sněhurka je kat
Na zdi studentského rockového klubu byla napsaná věta o Sněhurce. Ta, pravda, končila slovem, které je dnes, po cca 25 letech, nekorektní, a to i v komunitě, jejiž členové měli ve zvyku se tím původním slovem běžně oslovovat.
Martin Irein
Bedřichovo seznamování
Byl vlahý podvečer a můj přítel Bedřich, muž s tváří unaveného boxera a duší citlivého pěstitele begonií, seděl v mé skromné garsoniéře.
Martin Irein
Zrzavá krysa
Polozapomenutá báseň z jara 1993. Může za ni - kamarád Kuja promine - kamarád Kuja, neboť během jednoho dlouhého týdne mi věnoval jistou poetickou sbírku, která mě více než silně ovlivnila a teoreticky z ní čerpám dodnes.
- Počet článků 457
- Celková karma 9,97
- Průměrná čtenost 399x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.