Tohle nevyšlo aneb Když Šmejd narazí na Humoristu
Hned na úvod je třeba zmínit jednu věc.
Kromě toho, že jsem asi největší žijící Básník (přímo Valašský Bard), kromě toho, že jsem význačný filosof (viz sbírka mých esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“), kromě toho, že jsem slavný trubadúr a kromě toho, že jsem proslulý alchymista (můj vynález jediného opravu fungujícího elixíru proti nesmrtelnosti je dodnes pokládán za majstrštyk), jsem také tak trochu Humorista.
Vím, že v mém případě toto sdělení působí jako něco, co dodává hrůze nový rozměr.
Avšak zkuste nebýt Humorista, když se narodíte na Silvestra, což je, jak známo den zasvěcený legraci.
A zkuste nebýt Humorista, když vás odmala obklopují pánové Šimek a Grossmann, písňové texty Ivana Mládka, později příběhy Miloslava Švandrlíka a ještě později další a další učitelé humoru.
Není tedy divu, že jsem si vypracoval svůj osobitý vytříbený a sofistikovaný intelektuální humor.
A teď ke Šmejdům.
Určitě jste někdy a někde četli o tom, jak falešný bankéř vylákal ze seniorky její celoživotní úspory ve výši tři sta osmdesát sedm milionů šest set dvacet devět tisíc dvě stě čtrnáct korun.
Dlouho jsem nevěřil, že se něco takového může reálně stát, až mi zavolal první Šmejd.
Poučení: Šmejdi nemají smysl pro humor.
První Šmejd.
Zvoní telefon a na displeji neznámé a relativně neutrální číslo.
Přijímám hovor.
Šmejd (mizernou češtinou): „Dobrý den, pane, tady je Matěj Kováč ze společnosti Crypto Invest. Já vám volám kvůli vašemu investičnímu účtu, který jste si u nás založil před dvěma lety. Vzpomínáte si na to?“
Já (okamžitě přepínám do humorného režimu): „No jasně, že si vzpomínám.“
Šmejd: „Pane, víte, kolik máte na tom účtě peněz?“
Já: „Samozřejmě, že vím. Zrovna minulý týden jsem si to ověřoval, že tam mám čtyři miliony dvě stě osmdesát osm tisíc pět set šestnáct korun.“
Šmejd (zaraženě): „Pane, to bude nějaký omyl, na tom účtě máte tři sta padesát tisíc korun.“
Já: „To se pletete, mám na něm tu částku přes čtyři miliony korun, zrovna minulý týden jsem to prověřoval s vaší kolegyní Valerií.“
Šmejd: „S kým jste to prověřoval?“
Já: „S Valerií.“
Šmejd: „Pane, ale nikdo takový u nás není.“
Já: „Vy si ze mě děláte srandu? Vy neznáte Valerii?“
Šmejd: „Ne, neznám, pane. To jste si něco spletl.“
Já: „A co Světlanu? Tu znáte?“
Šmejd (už poněkud zmateně): „Ne, ani tu, pane, neznám.“
Já: „Dobře, tak já jim oběma hned zavolám a zeptám se, jestli znají Matěje Kováče. Třeba v té společnosti Crypto Invest vůbec nejste a jenom si to vymýšlíte.“
Šmejd ukončil hovor.
Moje choť se zalykala smíchem.
Druhý den nezavolal Šmejd, nýbrž Šmejda.
Pro neinformované: Šmejda je ženská varianta slova Šmejd.
Zvoní telefon, na displeji neutrální neznámé číslo.
Přijímám hovor.
Šmejda (opět mizernou češtinou): „Dobrý den, pane, já jsem Monika K., volám ze společnosti Crypto Invest kvůli vašemu investičnímu účtu, který jste si u nás před dvěma lety založil. Vzpomínáte si na to?“
Já (opět v humorném režimu): „No jasně, vzpomínám.“
Šmejda: „Pane, na tom účtu máte už nainvestováno tři sta padesát tisíc korun.“
Já: „Tolik? Wau!“
Šmejda: „Pane, já vám volám, abyste se rozhodl, jestli chcete s námi dále investovat, nebo jestli si ty peníze někam předvedete.“
Já: „A jak to můžu provést?“
Šmejda: „Pane, k tomu stačí počítač nebo telefon.“
Já: „No ale to já nemám.“
Šmejda: „Vy nemáte počítač?“
Já (smutně): „Nemám.“
Šmejda: „To nevadí, stačí telefon.“
Já: „Já nemám ani telefon.“
Šmejda: „Pane, proč mi říkáte, že nemáte telefon, když vám právě volám?“
Já: „Ale vy mi nevoláte. Vy jenom slyšíte hlas uvnitř vaší hlavy.“
Šmejda (už naštvaně): „Pane, já vám volám kvůli vašemu investičnímu účtu a vy mi říkáte, že jsem se zbláznila a že mluvím sama se sebou?“
Já: „Ale vy mluvíte sama se sebou. A protože máte halucinace z podvýživy, tak se vám zdá, že někomu voláte.“
Šmejda ukončila hovor.
Moje drahá se prohýbala smíchy v pase.
Večer téhož dne volal další Šmejd.
Šmejd: „Dobrý večer, pane, já jsem Martin Beno a volám ze společnosti Crypto Invest. Volám kvůli vašemu investičnímu účtu. Vzpomínáte si, že jste si ho u nás zakládal?“
Já: „Vzpomínám, co bych si nevzpomenul?“
Šmejd: „Pane, na vašem investičním účtu je tři sta padesát tisíc korun a budeme ten účet muset pozastavit.“
Já: „Tak ho pozastavte.“
Šmejd: „Pane, vy mi nerozumíte. Na tom účtu nejsou žádné finanční pohyby a my ho budeme muset pozastavit.“
Já: „Já vám rozumím. Klidně ho pozastavte, já ho nepotřebuji.“
Šmejd (po chvíli ticha mění téma): „Pane, víte, jak se vám tam ty peníze dostaly?“
Já: „Jo, vím. Vy jste mi je tam dali.“
Šmejd: „Ne, pane. To udělal robot.“
Já: „Robot? To jako doopravdy?“
Šmejd: „Ano, pane. To byl robot.“’
Já: „Vy máte robota?“
Šmejd: „Ano, pane, my máme robota a ten nakupuje a prodává kryptoměny.“
Já: „A jak ten robot vypadá?“
Šmejd: „Jak to myslíte pane?“
Já: „Má ten robot na hlavě anténku? Chodí po dvou nohách nebo po čtyřech?“
Šmejd: „Pane, já jsem vám říkal, že ten robot nakupuje…“
Já: „Robot nakupuje? Fíha. To jako, že ten robot jde do Tesca nebo no Kauflandu a tam nakupuje? Takový robot by byl fajn.“
Šmejd: „Pane, ten robot nakupuje a prodává kryptoměny na burze.“
Já: „Takže ten robot přijde na burzu, tam u jednoho stánku něco koupí a u druhého to prodá? My jsme takhle na burze kupovali desky a kazety s hudbou. To je šikovný robot.“
Šmejd: „Pane, já vám říkám, že ten robot nakupuje a prodává kryptoměny.“
Já: „Toho robota bych rád viděl. Nechcete mi ho poslat? Že bych ho naučil stírat podlahy a umývat nádobí? To by se mi hodilo.“
Šmejd ukončil hovor.
Moje drahá choť na mne pohlédla shovívavým pohledem a pronesla:
„Ach jo, ty si musíš pořád z někoho utahovat. I z těch chudáků, kteří ti nabízejí kryptoměny.“
A protože jsem tak trochu Humorista, dovolím si jednu svou oblíbenou anekdotu:
- Jaký je oblíbený tanec malajských pirátů?
- Sandokankán.
Martin Irein
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
Zákon zakazuje pouze tři věci: špatnou muziku, zbytečné porady a vysvětlování vtipů.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!