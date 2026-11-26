Tlakáče, burrito a paranoia za bůra
Jenže pak přišla ženská, která mi dokázala zkazit i to burrito.
Měl jsem za sebou týden na hovno.
Nezaplacený složenky, nějaký problémy v práci a k tomu můj starej Opel, kterej začal při jízdě vydávat zvuky, které rozhodně nevěstily nic levnýho.
Když jsem včera projížděl zatáčkou, něco v nápravě zarachotilo tak, že jsem radši vypnul rádio, abych slyšel, jestli mi neupadává kolo.
Tak jsem zašel k Pepemu.
Chodím tam už roky.
Jídlo dobrý, pivo slušný a hlavně se tam nikdo nevyptává, proč se tvářím, jako bych právě dostal výpověď a rozvodový papíry zároveň.
Objednal jsem si pořádně ostrý hovězí burrito.
Když už má člověk trpět, tak ať je to aspoň kvůli něčemu, co mu chutná.
Seděl jsem v rohu a koukal kolem sebe.
U vedlejšího stolu se dva studenti dělili o nachos, u baru postával chlap v montérkách a něco probíral s obsluhou.
Prostě normální poledne.
Pak se otevřely dveře.
Dovnitř vešla ženská, mohlo jí být něco přes padesát.
Na sobě měla světlý kabát, přes rameno koženou kabelku a v ruce velkou nákupní tašku.
Vypadala upraveně, ale unaveně.
Takovej ten výraz člověka, kterej má za sebou tři pochůzky po úřadech a ještě ho čeká cesta přes půl Prahy.
Zastavila se u dveří, něco hledala v kabelce, pak vytáhla telefon a podívala se na displej.
Zjevně ji něco rozčílilo, protože si pro sebe zanadávala.
Prošla kolem mého stolu, odložila nákupní tašku na volnou židli a zamířila k baru.
Všiml jsem si jí jen proto, že při procházení zavadila kabelkou o opěradlo mojí židle.
„Pardon,“ řekla nepřítomně.
„V pohodě.“
Tím pro mě celá záležitost skončila.
Aspoň jsem si to myslel.
U baru se na něco vyptávala.
Pepe jí odpovídal, pak ukázal směrem k zadní části restaurace.
Ženská přikývla, udělala pár kroků a najednou se zarazila.
Začala se rozhlížet.
Nejdřív po baru, pak po okolních stolech.
Sáhla si na rameno, zkontrolovala kabelku a nakonec jí pohled padl na židli vedle mě.
Na tu její nákupní tašku.
Vrátila se rychleji, než odešla.
Zrovna jsem si chtěl posunout židli, protože jsem měl nohu nepříjemně opřenou o její tašku.
Natáhl jsem ruku k opěradlu, abych židli trochu odsunul.
A v tu chvíli byla u mě.
„Promiňte, to je moje.“
„Co?“
„Ta taška. Je moje.“
„Jo, jasně.“
Chtěl jsem židli odsunout, aby si ji mohla vzít, ale ona už po tašce sahala.
Přitom do mě narazila ramenem.
Zrovna jsem měl u pusy sklenici s pivem.
Cvakly mi o ni zuby a část ležáku skončila na košili.
„Sakra, dávejte pozor!“ vyjel jsem.
„No dovolte!“
„Co no dovolte? Vždyť jste do mě vrazila.“
Přitiskla si tašku k tělu.
„Já jsem viděla, jak jste na ni sahal.“
„Na co?“
„Na tu tašku.“
„Já jsem si odsouval židli.“
Podívala se na židli, pak na mě.
„No, mně to tak teda nepřipadalo.“
„Tak vám to připadalo špatně.“
To už se začínala mračit.
„Víte, já už mám s takovýma věcma zkušenosti. Člověk se na chvíli otočí a něco mu zmizí.“
„To je mi líto, ale já vám nic nebral.“
„Já netvrdím, že jste mi něco vzal. Jen říkám, že jsem viděla, jak jste na tu tašku sahal.“
„A já vám říkám, že jsem si odsouval židli.“
Chvíli jsme na sebe koukali.
Pak udělala něco, co mě vytočilo snad ještě víc než to rozlitý pivo.
Otevřela tašku a začala v ní kontrolovat věci.
Přímo přede mnou.
Vytáhla peněženku, podívala se do ní, pak prohrabala nějaký papíry a zase všechno zastrčila zpátky.
„Máte všechno?“ zeptal jsem se.
„Asi ano.“
„Tak to jsem rád. Můžu se konečně najíst?“
Měl jsem držet hubu.
Jenže po tom týdnu, co jsem měl za sebou, už mi trpělivost trochu docházela.
Ženská se na mě podívala.
„Nemusíte být hned nepříjemnej.“
„Paní, vy jste do mě vrazila, polila mě pivem a teď si přede mnou kontrolujete peněženku. Co mám podle vás dělat? Poděkovat?“
„Já jsem vás z ničeho neobvinila.“
„Ne? A co teda znamená, že jste mě viděla sahat na tašku?“
„No, tak promiňte, že si dávám pozor na svoje věci!“
Teď už mluvila dost nahlas.
U vedlejšího stolu se po nás otočili studenti.
Chlap od baru taky zpozorněl.
„Dávejte si pozor, na co chcete,“ řekl jsem.
„Ale laskavě ze mě nedělejte zloděje.“
„Já jsem neřekla, že jste zloděj!“
„Tak jsme si to vyjasnili.“
„Jenže vy jste se k tý tašce natahoval!“
„Ježíšmarjá, zase ta taška.“
To už jsem měl opravdu dost.
„Poslouchejte, paní. Sedím tady, jím burrito, piju pivo a vaše taška mě zajímá asi stejně jako loňský výsledky okresního přeboru v kuželkách. Můžete mě nechat bejt?“
„To si nemusíte dělat legraci!“
„Já si legraci nedělám. Zatím.“
„Já si na vás budu stěžovat.“
„Komu? Mexický ambasádě?“
To jsem si asi mohl odpustit.
Ženská zrudla.
„Vy jste neuvěřitelně drzej člověk.“
„A vy mi právě kazíte oběd.“
V tu chvíli se objevil Pepe.
Stál za barem, utěrku přes rameno, a chvíli nás pozoroval.
Pak přišel ke stolu.
„Co se tady děje?“
„Tenhle pán mi sahal na tašku,“ řekla ženská.
Pepe se podíval na mě, na židli a na ni.
„Jak sahal?“
„No, měl u ní ruku. Já jsem si ji tady nechala a když jsem se vrátila, tak...“
Nedokončila větu.
„Tak co?“ zeptal se Pepe.
„Tak jsem měla strach, že mi ji chce vzít.“
Pepe přikývl.
„A vzal vám něco?“
„Ne.“
„Máte všechno?“
„Ano, ale...“
„Tak dobře.“
„Vy to nechápete. Mně už jednou ukradli kabelku v tramvaji. Víte, co jsem s tím měla za běhání? Doklady, karty, všechno.“
Pepe se opřel rukou o opěradlo židle.
„To chápu. Ale tenhle pán sem chodí roky. Sedí tady, jí a pije. Jestli vám nic nevzal, tak bych to dál neřešil.“
„Jenže já jsem viděla...“
„Paní, on si odsouval židli. Já jsem to od baru viděl.“
To byla novinka i pro mě.
„Aha,“ řekla ženská.
Na okamžik vypadala, že jí došlo, co se stalo.
Pak se ale podívala na moji politou košili a zase se zamračila.
„No, ale nemusel na mě být tak sprostej.“
„To je pravda,“ připustil Pepe.
„On má občas hubu rychlejší než rozum.“
„Díky, Pepe.“
„Není zač.“
Ženská chvíli přešlapovala.
„Tak já teda půjdu.“
„To bude nejlepší,“ řekl Pepe.
„A příště byste si měl dávat pozor, jak mluvíte se zákazníky,“ dodala směrem ke mně.
„Já jsem taky zákazník.“
„To vidím.“
Popadla tašku a odešla.
Bez omluvy.
Ale aspoň už nekřičela.
Pepe se za ní chvíli díval, pak se otočil ke mně.
„Ty máš dneska nějaký štěstí.“
„To mi povídej. Přišel jsem sem na oběd a málem mě zavřeli za krádež igelitky.“
Zasmál se.
„Dáš si panáka?“
„Po tomhle? Klidně dva.“
Přinesl mi tequilu.
Na účet podniku.
„A tu košili ti taky nezaplatím,“ dodal.
„To po tobě ani nechci. Ale mohl bys mi vysvětlit, proč se tady najednou pohybujou takový individua.“
„Nevím. Asi máme dobrou reklamu.“
Připili jsme si a Pepe se vrátil za bar.
Já se pustil do zbytku burrita.
Bylo už trochu studený, ale pořád dobrý.
Jen jsem si všiml, že se mi nějak nechce jíst.
Ta ženská mě vytočila víc, než jsem si chtěl připustit.
Na jednu stranu jsem chápal, že když jí někdo ukradl kabelku, může být opatrná.
Jenže mezi opatrností a obviňováním cizích lidí je docela rozdíl.
A taky mě štvalo, že se nedokázala omluvit.
Stačilo říct: „Promiňte, já se lekla.“
Hotovo.
Místo toho jsme se deset minut hádali o tašku, na kterou jsem ani nechtěl sáhnout.
Dopil jsem pivo a šel zaplatit.
„Tak zase příště,“ řekl Pepe.
„Jo. Ale příště mi dej stůl někde dál od dveří.“
„Proč?“
„Abych zase nebyl podezřelej, že někomu kradu tašku.“
Pepe se opřel o bar.
„Hele, já tě znám už roky. Ty bys nikomu tašku neukrad.“
„Díky za důvěru.“
„Není zač. Ty jsi totiž takovej vůl, že bys ji ještě odnesl na policajty.“
„Tak to ti pěkně děkuju.“
„A zaplatil parkovný.“
To už jsem se musel zasmát.
Venku jsem si zapálil a ještě chvíli přemýšlel, co to vlastně bylo za ženskou.
Možná jí ta krádež v tramvaji opravdu tak rozhodila, že od tý doby podezírá každýho, kdo se přiblíží k jejím věcem.
To bych ještě pochopil.
Ale když člověk čeká od ostatních automaticky to nejhorší, občas se mu stane, že si nepřítele vyrobí úplně zbytečně.
Babička na podobný případy mívala jednoduchý vysvětlení.
Podle sebe soudím tebe.
Pak jsem se podíval na flek od piva na košili a vzpomněl si na Pepeho.
Ten hajzl měl samozřejmě pravdu.
Tu tašku bych nejspíš opravdu odnesl na policii.
A ještě bych tý ženský zaplatil taxíka, aby si pro ni mohla přijet.
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