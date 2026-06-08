Taxík pro ignoranta aneb Jak jsem dělal charitu pro cizí ego
Moje stařičká felicie sice kašlala, ale topila.
A to bylo hlavní.
V naší open space kanceláři seděl chlápek jménem Robert.
Robert byl ten typ, který vás přehlíží jako krajinu z rychlíku.
Když prošel kolem mého stolu, spíš by si všiml fleku od kafe na koberci než mé maličkosti.
Jeho ranní pozdrav, pokud vůbec nějaký nastal, zněl jako suché zakašlání starého tuberkulózníka.
Měl mě prostě za inventář.
Za součást křesla.
Jenže pak přišel den, kdy se vesmír rozhodl pro malý žertík.
Stál jsem u auta, škrábal namrzlé přední sklo a nadával na celý svět.
Najednou se od popelnic vynořil stín.
Byl to Robert.
Bez svého obvyklého výrazu mistra světa, kabát rozepnutý, v očích lehký záblesk zoufalství.
Jeho korejský zázrak techniky prý definitivně odmítl poslušnost.
Zůstal viset na odtahovce.
„Čau, hele, nehodil bys mě do kanclu? Máme stejnou cestu, ne?“ vypustil z pusy a nahodil úsměv, kterým se obvykle pojišťováci snaží prodat důchodcům nevýhodné smlouvy.
Bylo to rychlé, úderné, bez zbytečných keců kolem.
Měl jsem říct ne.
Měl jsem nastartovat, zařadit jedničku a nechat ho tam stát v té ranní slotě.
Jenže člověk je tvor měkký, občas až trestuhodně blbý.
Pokrčil jsem rameny a odemknul spolujezdce.
Z jedné nouzové jízdy se stal rituál.
Robert stál u mého auta každé ráno s přesností švýcarských hodinek.
Nastoupil, hodil tašku na zadní sedadlo a okamžitě spustil monolog.
Dozvěděl jsem se všechno o jeho hypotéce, o tom, jak je šéf neschopný, i o tom, že jeho přítelkyně neumí vařit nic jiného než těstoviny.
Mluvil a mluvil, vzduch v autě houstnul a já měl pocit, že mi z té jeho verbální průjmové smršti brzy praskne hlava.
Nejhorší na tom bylo, že celá ta vřelost končila přesně ve chvíli, kdy jsem zatáhl ruční brzdu na firemním parkovišti.
Jakmile zaklaply dveře mého auta, Robert nasadil svůj obvyklý kamenný ksicht.
V kancíku mě opět ignoroval.
Když jsme se potkali u kávovaru, díval se skrz mě, jako bych byl ze skla.
Žádné „díky za svezení“, žádná nabídka, že by přispěl na benzín.
Ani blbá stovka na ruku.
Nic.
Byl jsem prostě jeho bezplatný soukromý řidič, kterého po šichtě uklidí do garáže.
Takhle to šlo dva týdny.
Moje trpělivost, obvykle celkem solidně dimenzovaná, začala vykazovat vážné únavové trhliny.
Třetí týden v úterý ráno opět mrzlo.
Robert stál na svém místě, podupával v drahých polobotkách a z pusy mu šla pára.
Přišel jsem k autu, odemknul a zalezl dovnitř.
On sáhnul po klice spolujezdce.
Byla zamčená.
Stáhnul jsem okýnko tak na dva prsty.
„Něco se děje?“ zeptal se s mírným profilem ublíženého zákazníka.
„Jo,“ řekl jsem klidně a zapálil si cigaretu, i když v autě normálně nekouřím.
„Zvedly se taxy. Zóna A do korporátu je od dneška za pětistovku. Plus příplatek za kecy.“
Zůstal na mě zírat.
Ten jeho nafoukaný pohled se na vteřinu sesypal jako domeček z karet.
Čekal jsem, jestli vytáhne peněženku, nebo začne řvát.
Neudělal ani jedno.
Jen znechuceně prsknul, otočil se na podpatku a rázoval si to směr tramvajová zastávka.
Zařadil jsem jedničku, pustil rádio, kde zrovna hrál nějaký starý flák z nádražního automatu, a poprvé po čtrnácti dnech se mi v tom autě dýchalo naprosto skvěle.
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