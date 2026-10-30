Táta, tesař a konec jednoho rodokmenu
Čučel jsem na monitor nad lůžkem.
Blikal jak nějaká vybydlená neonská cedra v Holešovicích, pípal si v úplně blbým rytmu a sestřičkám to bylo srdečně fuk.
Držel jsem starýho za ruku – kůže už byla studená, suchá, celá flekatá.
Abych nemusel poslouchat to strašný chrčení, mlel jsem blbosti.
Vykládal jsem mu, že sousedovi utekl jezevčík, v televizi pořád točí ty samý stupidní detektivky a že ten kapající kohoutek v kuchyni pořád nikdo neopravil.
Prostě kecy, kterými člověk zaplácává ticho.
Najednou mi v dlani sevřel prsty.
Ne, žádné slabé cuknutí.
Docela pevně.
Chlap, ketrý už tři dny jen tupě mžoural do stropu, na mě vytřeštil oči tak ostře, až mě zamrazilo.
Žádnej blud z léků.
„Já nejsem tvůj pravej táta, Jindro,“ vysípal.
Zůstal jsem zírat jak tele.
První vteřina?
Čistý obranný reflex – říkal jsem si, že mu z těch dryáků, které do něj valili, prostě přeskočilo.
Jenže on hned dodal jméno.
Viktor Mareš.
Místní tesař, který má tu pilu na kraji vesnice.
Chlap, kolem kterého chodím třicet let a vždycky jsme si jen kývnuli.
V tu sekundu mi to docvaklo.
Starý věděl přesně, co říká.
Seděl jsem tam s knedlíkem v krku velkým jak tenisák a nebyl schopen vydat hlásku.
Vtom zapípaly přístroje a sestry mě vyrazily na chodbu.
Cesta domů byla jako v blbým filmu.
Jel jsem nočním autobusem, čelo přilepený na studeným skle a venku se mihaly lampy.
Místo abych brečel, že mi umírá táta, v hlavě mi dokola jela jenom ta jedna věta.
Bylo mi blivno od žaludku, jako bych do sebe kopnul deset zvětralých piv v nějaký čtyřce.
Mamce jsem jen píchnul esemesku: Táta spí, ozvu se ráno.
Volat se mi nechtělo – jednak bylo bůhvíkolik, jednak bych to do telefonu ze sebe nevysoukal.
Vzteky se mi dělaly boule za ušima a zároveň jsem byl prázdnej jak vyfučenej balónek.
Ráno zavolali z nemocnice.
Konec.
Od tý chvíle to jelo podle blbýho scénáře.
Parte, pohřebka, obvolávání rodiny, věnce.
O tom, co mi starý řekl před smrtí, jsem neřekl ani slovo.
Bál jsem se to vůbec vyslovit nahlas.
Na pohřbu jsem dělal, co jsem mohl, abych nemyslel na Mareše.
Představoval jsem si jeho pilu, ty hromady prken.
Kolikrát jsem tam šel pro laťky?
Kolikrát jsme stáli metr od sebe, aniž bych tušil, že s tímhle chlapem sdílím půlku DNA?
Lidi mi chodili ruku stisknout, plácali mě po rameni s těma svými naučenýma frázema a já měl pocit, že jsem na cizím pohřbu.
Domů jsem přitáhl úplně vyřízenej.
Spát se mi samozřejmě nechtělo.
V uších mi furt zněl ten tátův chraplák.
Za pár dní jsme s mamkou začali obíhat úřady.
Papíry, dědictví, banky – tyhle otravný věci naštěstí člověka zaměstnají, aby se nezbláznil.
Já v sobě ale nosil tikající bombu.
Pořád jsem přemýšlel, kdy jí to omlátit o hlavu.
Nechtěl jsem jí přitížit, viděl jsem, jak sotva plete nohama, ale žralo mě to zevnitř.
Byl jsem protivnej na každou pitomost.
Prasklo to v kuchyni.
Myli jsme nádobí, ticho jak v hrobě.
Už jsem to nevydržel.
Praštil jsem s houbičkou, utřel ruce do kalhot a bez servítek jí to vyklopil včetně Marešova jména.
Zkameněla.
Utěrku držela tak křečovitě, až jí zbělely klouby.
Nejdřív se bránila – že prý byl táta mimo, že blouznil z léků.
Ale trvalo to jen vteřinu.
Pak se jí zlomil hlas, začala se třást a rozbrečela se.
Vykládala, jak to tenkrát měli s dětma nahnuté.
Doktoři krčili rameny, že šance nejsou.
S Marešem to prý byla jen taková jednorázová hloupost, žádná velká romance.
Jenže hned potom zjistila, že je v tom.
Táta se to dozvěděl skoro hned.
Nejdřív chtěl sbalit kufr, ale pak se to v něm zlomilo.
Rozhodl se, že mě vychová.
Že mě nedá a že chci vyrůstat s chlapem v domě.
Bral mě za svýho od prvního dne.
Chtěli mi to prý říct, až dospěju, ale nikdy nenašli odvahu.
Až starému před smrtí ruply nervy.
Když to máma potvrdila, bleskla mi hlavou sousedka, která mi kdysi u plotu utrousila, že jsem „celá tesařská krev.“
Smál jsem se tomu.
Teď mi došlo, že půlka vesnice to dávno věděla.
Za pár dní jsem musel pro rohlíky a pivka do konzumu.
Poprvé od pohřbu mezi lidi.
Zákon schválnosti – před krámem stál on.
Mareš.
Opíral se o auto a krafal s lesákem.
Když mě viděl, na vteřinu sklopil pohled.
Pak zvedl hlavu a koukl na mě takovým tím opatrným pohledem: Ví to, nebo neví?
Srdce mi tlouklo až v krku.
Měl jsem sto chutí k němu dojít a zeptat se ho na to natvrdo.
Ale nohy mě neposlechly.
Jen jsem kolem něj prošel, kývnul tou mojí klasickou setrvačností jako posledních dvacet let a zalezl dovnitř.
Na nějaké dramatické scény prostě nebyla síla.
Když jsem se pak vracel domů s igelitkou, v níž cinkaly lahváče, pomalu mi to docvakávalo.
Ta hezká představa o mém „čistém“ rodokmenu se sice rozpadla, ale v reálném životě se vlastně nic nezměnilo.
Táta, který teď leží na hřbitově pod hlínou, byl ten, kdo mě učil držet pilník, chodil se mnou na fotbal, nadával u zpráv a podepisoval mi poznámky.
Ten tesař odnaproti sice představuje moji biologii, ale to je tak všechno.
Skutečného otce z člověka nedělá DNA, ale to, že s vámi prožije ty blbé i dobré dny.
Byla to sice rána pod pás, ale s odstupem času mi vlastně dala svobodu.
Dozvědět se to po svém, až na to budu mít hlavu já, a ne když to někdo vytáhne jako tajemství.
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
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