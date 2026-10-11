Táta nepřišel
Táta nepřišel
Táta!
Táta nepřišel
Táta!
Táta nepřišel,
když ze školky jsem šel,
on na háku to měl.
Táta nepřišel!
Táta!
Táta nepřišel,
když na tříkolce jsem jel,
on na háku to měl.
Táta nepřišel!
(Když jsem schytal první kritiku,
když jsem nosil Pergnerovou na triku,
když jsem ležel na obrubníku,
když jsem skákal při aerobiku.
Tlačenka s cibulí z pytlíku,
rychločistírna vedle butiku,
když jsem přišel o dva zuby v okamžiku...
Táta nepřišel!)
Když ze školky jsem šel,
když na tříkolce jsem jel,
když obíral jsem chmel,
on na háku to měl.
Táta nepřišel!
(Když jsem dostal první vakcínu,
když mi sestra snědla zmrzlinu,
když vlak zpoždění měl hodinu,
když jsem připálil slaninu!
Ostuda na celou dědinu,
pepř v jídle místo kmínu,
když jsem zíral jak Spejbl na trampolínu...
Táta nepřišel!)
Když ze školky jsem šel,
když na tříkolce jsem jel,
když obíral jsem chmel,
když jsem spadl do úlu včel,
on na háku to měl.
Táta nepřišel!
(Když jsem usnul v nočním rychlíku,
a projel celou republiku,
když jsem zaspal signál budíku,
když jsem zaměnil rajče za papriku.
Vlašský salát z kyblíku,
kolo utopené v rybníku,
když jsem zapomněl pozdravit ředitele národního podniku...
Táta nepřišel!)
Když ze školky jsem šel,
když na tříkolce jsem jel,
když obíral jsem chmel,
když jsem spadl do úlu včel,
když s mimozemšťany jsem odletěl,
on na háku to měl.
Táta nepřišel!
Máš-li z táty psychózu,
tady máš kapesník na slzu!
Říkají, že je to mánie,
kterou každý snadno přežije!
Sedím v pokoji a naříkám,
proč na tátu smůlu mám.
Táta nepřišel.
Martin Irein
Úřední upíři, tátovy trenýrky a kafe z plastu za třicet stříbrných
Praxe na městským úřadě měla bejt klidná zašívárna. Jenže hned první den mi došlo, že tady končí veškerá sranda a začíná čistokrevný očistec. Místo razítek a pohody mě čekal brutální administrativní masakr plný skrytých intrik.
Martin Irein
Krabice s uleželým vzkazem, sekera v koutě a tátovo tiché kafe u dřezu
Máma chtěla vymalovat ten náš starej kvartýr, takže mě o víkendu čekala klasická archeologie v krabicích z dětství. Táta s funěním odtahal skříně do obýváku a já zůstal sám v pokoji, obklopen pachem starýho papíru a prachu.
Martin Irein
Nedělní omáčka s příchutí upířího granátometu a tichých výčitek
Máma naložila svíčkovou, jako by to byl poslední granát v zákopu. Seděl jsem tam, čuměl do talíře a čekal, kdy ten podělaný šrapnel přiletí. Moje žena Rebeka ztuhla. Věděl jsem, že je zle.
Martin Irein
Mleté maso, střílející ségra a fotrův prošlej budík
Nedělní oběd u našich byl odjakživa rituál pro otrlé. Přijel jsem zbitý z noční směny, v žaludku mi škvrkalo a jediné, po čem jsem toužil, bylo sežrat kopu bramborové kaše a na chvíli vypnout ten věčný kolotoč v hlavě.
Martin Irein
Cigareta, strach a devítka v kapse: Obyčejní hrdinové ze zaplivaného chodníku
Před školou postávali dva sígři a mně v kapse těžkla devítka. Kluk ke mně přiskočil s očima navrch hlavy: „Dělejte, že jste můj táta, prosím.“ V duchu jsem si povzdychl, típnul cigáro a kývl. Život je prostě jízda.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Senátní volby Praha 2026: Výsledky prvního kola a postupující
Senátní volby v Praze budou pokračovat druhým kolem. Voliči v Praze 1, 5 a 9 příští týden vyberou...
Komunální volby 2026 v Praze 7 vyhrála Praha 7 sobě. Kdo bude vládnout městské části?
Praha 7 sobě v čele s Janem Čižinským opět vyhrála komunální volby v Praze 7. Uskupení tak obhájilo...
Vin Diesel možná zaparkuje Doma. Série Rychle a zběsile si žádá mladou krev
Definitivní konec Doma Toretta se možná blíží, konec Rychle a zběsile ale zdaleka jistý není....
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 617
- Celková karma 11,98
- Průměrná čtenost 355x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!