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Táta nepřišel

Martin Irein
Jako každý velký Básník, v mém případě přímo Valašský Bard, i já se nechávám inspirovat autory, do kterých byste to neřekli. A za tyto konkrétní verše může - Mike Myers promine - Mike Myers.

Táta nepřišel

Táta!
Táta nepřišel
Táta!
Táta nepřišel,
když ze školky jsem šel,
on na háku to měl.
Táta nepřišel!

Táta!
Táta nepřišel,
když na tříkolce jsem jel,
on na háku to měl.
Táta nepřišel!

(Když jsem schytal první kritiku,
když jsem nosil Pergnerovou na triku,
když jsem ležel na obrubníku,
když jsem skákal při aerobiku.

Tlačenka s cibulí z pytlíku,
rychločistírna vedle butiku,
když jsem přišel o dva zuby v okamžiku...

Táta nepřišel!)

Když ze školky jsem šel,
když na tříkolce jsem jel,
když obíral jsem chmel,
on na háku to měl.
Táta nepřišel!

(Když jsem dostal první vakcínu,
když mi sestra snědla zmrzlinu,
když vlak zpoždění měl hodinu,
když jsem připálil slaninu!

Ostuda na celou dědinu,
pepř v jídle místo kmínu,
když jsem zíral jak Spejbl na trampolínu...

Táta nepřišel!)

Když ze školky jsem šel,
když na tříkolce jsem jel,
když obíral jsem chmel,
když jsem spadl do úlu včel,
on na háku to měl.
Táta nepřišel!

(Když jsem usnul v nočním rychlíku,
a projel celou republiku,
když jsem zaspal signál budíku,
když jsem zaměnil rajče za papriku.

Vlašský salát z kyblíku,
kolo utopené v rybníku,
když jsem zapomněl pozdravit ředitele národního podniku...

Táta nepřišel!)

Když ze školky jsem šel,
když na tříkolce jsem jel,
když obíral jsem chmel,
když jsem spadl do úlu včel,
když s mimozemšťany jsem odletěl,
on na háku to měl.
Táta nepřišel!

Máš-li z táty psychózu,
tady máš kapesník na slzu!
Říkají, že je to mánie,
kterou každý snadno přežije!
Sedím v pokoji a naříkám,
proč na tátu smůlu mám.

Táta nepřišel.

Obrázek vytvořen pomocí ChatGPT.

Autor: Martin Irein | neděle 11.10.2026 16:00 | karma článku: 0 | přečteno: 27x
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