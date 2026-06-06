Tajemství třetího šuplíku
Já patřil do té druhé skupiny.
Zbývalo mi dodělat patnáct tabulek v Excelu, když tiskárna na chodbě vydala zvuk jako starý nafukovací člun před explozí a sešívačka naprázdno cvakla.
Došly sponky.
Banální věc.
Ale právě na takových blbostech se láme chleba i lidské osudy.
Otočil jsem se k Anetě.
Seděla naproti mně už rok, oddělená jen nízkým paravánem, přes který občas přelétl letmý pohled nebo tiché uchechtnutí nad šéfovými maily.
Byla to ta holka, která vypadala, že do tohohle světa nepatří.
Měla v sobě zvláštní, tichou eleganci, která vás nutila přemýšlet, co asi dělá, když zrovna nekontroluje faktury.
Teď u stolu nebyla, odešla na poradu o digitální transformaci – což je mimochodem skvělý termín pro to, jak legálně zabít tři hodiny času.
Vstal jsem a udělal ten osudový krok do jejího teritoria.
Její stůl voněl po mandarinkách a drahém krému na ruce.
Zatáhl jsem za madlo spodního šuplíku.
Čekal jsem krabičku se sponkami, možná zapomenutou tatranku nebo náhradní silonky.
Místo toho na mě juknul stoh těžkého, strukturovaného papíru.
Vzal jsem ten balík do ruky.
Nebyly to zápisky z porad.
Na první stránce byla skica.
Moje skica.
Seděl jsem na ní u počítače, trochu nahrbený, s tužkou v zubech.
Linie byly ostré, ruka, která je vedla, se s tím nemazala – žádné sentimentální kudrlinky, spíš čistá, syrová energie.
Otočil jsem list.
Další portrét.
Tady jsem se smál s telefonem u ucha.
Na dalším jsem se mračil do monitoru, jako bych tam viděl samotného Satana.
Byly jich desítky.
Celá kronika mých všedních dnů, zachycená s naprostou, až děsivou intimitou a detailem.
Ta holka mě neměla jen přečteného; ona mě měla naskenovaného pod kůži.
Stál jsem tam s těmi papíry v ruce a v hlavě mi běžel podivný mix pocitů.
Na jednu stranu to bylo na pováženou – v podstatě mě tu rok někdo tajně sledoval jako v reality show.
Na druhou stranu se mi v hrudníku rozlilo něco, co jsem tam sakra dlouho necítil.
Něco jako teplo, které začíná u žaludku a stoupá nahoru.
V ten moment cvakly dveře.
Aneta stála ve vchodu s jiným blokem v ruce.
Podívala se na mě, pak na ten stoh papírů v mých prstech.
Na vteřinu zbledla, jako by ji chytili při pašování zbraní přes hranice.
„Sponky,“ řekl jsem a ukázal na prázdnou sešívačku, abych aspoň trochu zachránil situaci, i když mi bylo jasné, že je to marné.
Aneta se opřela o futro, napětí z ní opadlo a na rtech se jí objevil slabý, trochu ironický úsměv.
„Našel jsi je?“ zeptala se tiše.
„Něco lepšího,“ odpověděl jsem, položil papíry na stůl a poprvé za ten rok jsem obešel paraván, abych k ní stál opravdu blízko.
„Ty kresby,“ začal jsem, ale hlas se mi trochu zadrhl. „Mají neuvěřitelnou sílu. Máš mě přečteného líp než já sám v zrcadle.“
Už se nečervenala.
Přistoupila k bližšímu okraji stolu, prsty přejela po hřbetu papírů a podívala se mi přímo do očí.
Byl v tom pohledu klid, ale taky obrovská úleva, jako když po dlouhém maratonu konečně přejdete cílovou čáru.
„Rok je dlouhá doba na to, abys někoho jen tak míjel,“ řekla potichu. „Když tě kreslím, nemusím vymýšlet žádné zdvořilostní fráze o počasí nebo o uzávěrkách. Na tom papíře jsi to prostě ty. A mě bavilo tě objevovat.“
Vzal jsem z vrchu stohu tu nejstarší, trochu zašlou skicu, kde jsem se mračil do monitoru, a otočil ji.
Druhá strana byla čistá.
Vytáhl jsem z kapsy obyčejnou propisku.
„Co to děláš?“ nadzdvihla obočí.
„Narušuji tvé autorské právo,“ usmál jsem se a na prázdnou stranu nakreslil dvě naprosto křivé, amatérské siluety postaviček stojících u jednoho stolu, které spojovalo cosi, co mělo s trochou fantazie připomínat srdce.
„Moje linky sice nemají žádnou syrovou energii, ale kompozičně to sedí, ne?“
Aneta se tichounce zasmála – byl to ten čistý, zvonivý smích, který jsem přes paraván slýchával jen zřídka.
Vzala mi propisku z ruky, naše prsty se na vteřinu potkaly a zanechaly za sebou přesně to elektrické napětí, které v open spaceu dosud chybělo.
Pod mé dvě postavičky rázným tahem připsala aktuální čas: 17:15. Konec pracovní doby.
„Myslím, že pro dnešek už bylo té digitální transformace dost,“ řekla, hodila blok do kabelky a poprvé za ten rok mě chytila kolem lokte. „Někde kousek odsud vím o zapadlém místě, kde nedělají kafe z automatu a nikdo tam neví, co je to Excel. Půjdeš?“
„Jen co najdu kabát,“ odpověděl jsem.
Když jsme zamykali kancelář, věděl jsem, že se zítra k těm tabulkám vrátím.
Ale ten stůl naproti už nikdy nebude jen kusem nábytku.
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