Svatební korozní test s vůní spálených iluzí
Člověk si myslí, že věci jsou pevně dané – že ti lidi z vysoké s vámi prostě zestárnou, občas se opijete na něčích narozeninách, proberete hypotéky, záněty šlach a život prostě pojede dál v zajetých kolejích.
Jenže pak stačí jeden blbý datový balíček, pár vteřin zkratu na displeji a celá ta pracně budovaná architektura se složí jako domeček z karet, které někdo polil levným tuzemákem.
Denisa byla vždycky projektový manažer vlastního štěstí.
Když se konečně zasnoubila, změnila se v mašinu na dokonalost.
Její svatba neměla být oslavou lásky, byl to spíš náběh na certifikaci ISO 9001.
Excelové tabulky na barvu ubrousků, harmonogramy fotokoutku, precizně naplánované emoce.
A v rámci téhle dokonalé korporátní strategie mi jednou večer, když už jsem měl v sobě třetí pivo a v hlavě mi hučelo jako v nádražní hale v Ústí nad Labem, zavolala.
Jestli prý moje malá nechce dělat družičku.
Holce bylo pět, skákala radostí po gauči a křičela, že bude princezna.
Vyfasovala nadýchané, světle růžové šaty, které vypadaly jako cukrová vata s ambicí dobýt svět.
Jenže pak se ten její velký den začal odkládat.
Jednou kvůli penězům, podruhé kvůli rodinnému dramatu, potřetí možná proto, že hvězdy neměly ten správný nízkoemisní profil.
Rok utekl jako splašená svině.
Asi čtrnáct dní před novým termínem mě to trklo.
Sedím v dětském pokojíku, venku se stmívá s tou těžkou, nedělní melancholií a já se pokouším ty růžové šaty na malou navléknout.
Jenže děti rostou podle nějakých vlastních, naprosto nekontrolovatelných algoritmů.
Zip se zasekl v půli zad a dál ani ťuk.
Holka na mě koukala těma svýma obříma očima a mně došlo, že máme fatální systémovou chybu v matrixu.
Moje vina, jasně.
Měl jsem to testovat průběžně.
Napsal jsem Denise s celou řadou konstruktivních řešení: expresní švadlena, jiný odstín růžové, rychlý nákup na internetu.
Klid, pohoda, krizový management.
Odpověď, která přistála na displeji, ale neměla s krizovým managementem nic společného.
Byl to čistý, koncentrovaný zásah z temnoty:
„Tak si sakra poraď, já nemám teď čas řešit tvoji velrybí dceru.“
Zůstal jsem zírat na ten svítící obdélník a v uších mi začalo zvonit.
Velrybí dcera.
Šestileté děcko.
V té chvíli jsem měl chuť nevěstě poslat do obýváku komando hladových upírů, vytrhat jí páteř z těla nebo jí aspoň přepsat svatební playlist na severokorejské revoluční marše.
Ale neudělal jsem nic.
Jen jsem pocítil to ledové, absolutní ticho, které nastane, když definitivně odepíšete člověka.
Na tu svatbu jsme samozřejmě nešli.
Přátelství nebylo opraveno, bylo rovnou zlikvidováno v rámci destrukčního testu.
Drama ale teprve gradovalo.
Denisa v naší staré partě začala šířit verzi, že dělám z komára velblouda a hysterčím kvůli blbosti.
Když mi pak začali lidi psát a vyptávat se s takovým tím otravným, soucitným podtónem, došla mi trpělivost.
Nejsem žádný diplomat, abych kryl někoho, kdo střílí jedovaté šípy do dětí.
Vzal jsem screenshoty té zprávy a bez jakýchkoliv filtrů je poslal dál do éteru.
Pravda je někdy jako kyselina – čistí prostor, ale sakra to pálí.
Parta se rozpadla.
Lidi od ní dali ruce pryč, protože nikdo nechce mít v zádech někoho, kdo dokáže bleskově zmutovat v takovou zrůdu.
Před pár dny mi zazvonil telefon.
Denisa.
Zněla jako přejetá parním válcem.
Začala omluvou, že prý stres, tlak, nervy... ale pak z ní vylezla ta pravá podstata jejího uvažování:
„Není vůbec fér, že jsem kvůli jedné chybě přišla o tolik přátel, abys věděl.“
V ten moment mi to docvaklo s definitivní platností.
Jí nebylo líto, co napsala o malé holce.
Jí bylo líto jenom to, že ten její toxický odpad vybublal na povrch a uviděli ho ostatní.
Její omluva byl jenom další špatně naprogramovaný skript, který měl zachránit její vlastní sociální status.
Sedím teď na balkoně, koukám na obzor, kde se míchá kouř z fabrik s večerní červánkovou nostalgií, a popíjím hořké pivo.
Možná jsem ty zprávy ostatním ukazovat nemusel, možná to bylo drsné.
Ale svět tam venku je plný monster a člověk musí občas ukázat zuby, aby ochránil to, na čem mu opravdu záleží.
U nás na testování říkáme, že když je systém vadný, nemá smysl ho záplatovat.
Je lepší ho nechat kontrolovaně shořet.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
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