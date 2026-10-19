Svačina pro upíra v borůvkovém křoví aneb Občanka, která chyběla v kartotéce
Vytáhl jsem z kapsy cigarety, ale hned jsem krabičku zase schoval.
Kluk od vedle, který se mnou tenkrát chodil na průmyslovku a donedávna dělal na policii, mi vždycky říkal, že u dětí se nemá kouřit, protože jim to kazí čich na stopy.
Holčička seděla na kořenu borovice, na sobě měla potrhané tričko s nějakým vybledlým nápisem a křečovitě svírala plastovou figurku kosmonauta bez jedné ruky.
Byla to scéna jak z nějakého nepovedeného filmu, který dávají v televizi v neděli po obědě, kdy člověk napůl spí a napůl přemýšlí, jestli nemá jít raději opravit splachovadlo na záchodě.
„Hele, ty,“ řekl jsem a dřepnul si k ní.
Moje kolena vydala zvuk jako stará skříň po babičce.
„Kde máš posádku? Ten tvůj kosmonaut vypadá, že ztratil spojení s řídícím střediskem.“
Podívala se na mě obrovskýma očima, ve kterých se zrcadlila čistá, ničím neředěná hrůza, ale taky kousek té dětské tvrdohlavosti, která přežije i konec světa.
Neplakala.
To mě na tom faktu fascinovalo nejvíc.
Děti v tomhle věku obvykle řvou, když se ztratí v obchoďáku mezi regály s pracími prášky, ale ona tam seděla s klidem někoho, kdo už viděl minimálně dva upíry a jednoho vlkodlaka, jak si v podchodu u nádraží dělají ze starých novin pelíšek.
„Táta šel pro patrony,“ špitla nakonec.
Hlas měla chraplavý, jako by týden nepila nic jiného než horký čaj z termosky bez cukru.
„Patrony se v lese blbě shánějí,“ poznamenal jsem, vzal ji opatrně za ruku a zvedl ji na nohy.
Byla lehká, skoro jako by byla z polystyrenu nebo z nějaké té moderní slitiny, ze které dělají součástky do motorů, aby to míň žralo.
„Pojď, odvedu tě k civilizaci. Mají tam hračky, žvýkačky a lidi, kteří sice občas strašně kecají, ale aspoň u nich doma netáhne od nohou.“
Cesta zpátky do vsi se vlekla.
Nesl jsem ji na zádech, protože po sto metrech prohlásila, že jí v botech bydlí mravenci a že ti mravenci mají schůzi o zvýšení nájemného.
Styl, jakým mluvila, byl zvláštní směsicí dospělých frází a naprostých nesmyslů, což mě utvrdilo v tom, že její rodina musela být buď hodně intelektuální, nebo hodně excentrická.
Možná obojí.
Na kraji lesa jsme potkali starého zahradníka, který zrovna stříhal plot a vypadal, že ho v životě nepřekvapí vůbec nic, ani kdyby z křoví vyskočila Gottzilla v montérkách.
„Neseš úlovek, Karle?“ křikl na mě přes plot a otřel si čelo špinavým kapesníkem.
„Jo, našel jsem ji u krmelce. Nevíš, komu chybí kus rodokmenu?“
Zahradník se podíval na holčičku, pak na mě, zakroutil hlavou a zalezl zpátky do skleníku, jako by se ho celá záležitost týkala asi tak jako kurzovní lístek v Tokiu.
Lidi na venkově mají tuhle schopnost ignorovat realitu dotaženou k dokonalosti.
Když se na návsi objeví tank, berou to jako komplikaci při parkování traktoru, nic víc.
Na stanici tehdejší Veřejné bezpečnosti to vonělo gulášem z kantýny a starým papírem.
Službu měl chlap, který vypadal, že ho ta práce strašně nebaví, ale nemá dost odvahy na to, aby šel dělat něco užitečného, třeba kopat příkopy.
Zapsal si moje jméno do tlusté knihy s plátěným hřbetem, holčičce dal napít ze sodovkového sifonu a mě poslal domů s tím, že se to vyřeší v rámci platných směrnic.
To slovo „směrnice“ vyslovil s takovou úctou, jako by šlo o posvátný text zapomenuté civilizace.
Doma jsem si dal pivo, jedno z těch, která sice nemají žádnou pořádnou pěnu, ale člověk po nich aspoň na chvíli přestane přemýšlet o tom, proč je svět tak strašně blbě zařízený.
Druhý den jsem se pokusil zjistit v okresní nemocnici, co s malou Alicí – tak jsem jí v duchu začal říkat – vlastně je.
Vrchní sestra na příjmu mě ale sjela pohledem, jako bych byl mezinárodní terorista, který se pokouší ukrást zásoby obvazového materiálu.
„Pane, vy nejste ani otec, ani zákonný zástupce,“ řekla tónem, kterým se oznamuje exekuce.
„Takže vám můžu říct jen to, že pacientka dýchá. A teď opusťte prostor, musíme dezinfikovat podlahu.“
Nechal jsem tam pro ni aspoň na nočním stolku kovovou krabičku od tabáku, do které jsem schoval tu narychlo opravenou figurku kosmonauta.
Našel jsem tu chybějící ruku v trávě, když jsem se vracel z lesa, a přilepil ji vteřinovým lepidlem.
Přišlo mi, že bez té ruky by ten kosmonaut ve vesmíru neměl žádnou šanci.
Pak se život rozběhl tím svým obvyklým, poněkud stereotypním tempem.
Průmyslovka, vojna, kde mě naučili čistit samopal poslepu a jíst věci, které vypadaly jako izolace z podlahy, pak práce v autodílně, svatba, dvě děti, které zpočátku vypadaly celkem roztomile, ale v pubertě začaly projevovat jasné známky toho, že mě považují za fosilii z období křídy.
Na Alici jsem občas myslel, hlavně když jsem v novinách četl ty malé černé kroniky o tom, jak někdo zapomněl v lese kufr s penězi nebo jak se v jeskyni našel kostlivec v barokních šatech.
Svět byl plný věcí, které nedávaly smysl, a Alice byla jednou z nich.
Uběhlo neuvěřitelných padesát osm let.
Stal se ze mě dědek, který sice ještě unese pytel cementu, ale pak o tom musí tři dny mluvit v hospodě, aby získal patřičný sociální status.
Moje žena už byla na pravdě boží, děti měly své vlastní starosti s hypotékami a já žil sám v domku na předměstí, kde největším vzrušením týdne bylo, když pošťák přinesl reklamní leták na slevu zahradních nůžek.
Seděl jsem v křesle, v rádiu hrál nějaký jazz, který zněl jako skřípání brzd u nákladního vlaku, a na stole ležel rozložený motor z pily, který jsem se pokoušel přetěsnit.
Vtom zazvonil telefon.
Starý aparát s mechanickým zvonkem, který dělal rámus, jako by hořelo.
„Haló?“ řekl jsem do sluchátka a otřel si ruku od vazelíny do tepláků.
„Hledám Karla,“ ozval se ženský hlas. Nebyl to hlas staré paní, zněl pevně, energicky, jako hlas někoho, kdo běžně velí partě chlapů na stavbě nebo střílí z luku na pohyblivé terče.
„Karla, který před padesáti osmi lety našel v křoví holku s kosmonautem.“
Sluchátko mi málem vypadlo z ruky.
Ta vazelína na prstech tomu moc nepomáhala, ale hlavní důvod byl ten náhlý pocit, že se čas ohnul do luku a střelil mě přímo mezi oči.
„Jo,“ řekl jsem a sedl si na okraj stolu, přičemž jsem shodil klíč číslo čtrnáct rovnou na podlahu.
„To jsem já. Kosmonaut měl zalepenou ruku. Drží to ještě?“
Na druhém konci se ozval smích.
Krátký, trochu suchý, ale naprosto jasný.
„Drží. Sice už nemá helmu, ale ruka drží. Musíme se sejít, Karle. Dlužím vám za tenkrát minimálně kafe a vysvětlení, proč můj táta ty patrony tehdy nesehnal.“
Setkali jsme se v jedné z těch nových kaváren, kde se káva nejmenuje káva, ale má to sedm slov v názvu a stojí to víc než litr benzínu.
Alice – teď už vlastně dospělá žena s šedivými prameny ve vlasech a drahými hodinkami na zápěstí – tam seděla u okna a před sebou měla tu starou plechovou krabičku od tabáku.
Když mě uviděla, nevstala, jen na mě kývla prstem, jako by to bylo včera, kdy jsem ji nesl na zádech přes vesnici.
„Takže,“ řekla, když jsem se nasoukal na židli, která byla očividně navržená pro lidi s mnohem menším pozadím, než mám já.
„Otcova verze byla taková, že tehdy utíkali před lidmi, kteří nosili kožené kabáty a mluvili velmi spisovně. On byl totiž specialistou na věci, které oficiálně neexistovaly. Třeba na dokumenty o tom, kam se podělo zlato z jisté banky v roce čtyřicet pět. Nechal mě v tom křoví, protože to byla jediná možnost, jak mě nedostat do té jejich dodávky.“
„A co bylo dál?“ zeptal jsem se a ochutnal tu podivnou tekutinu, kterou mi přinesla servírka.
Chutnalo to jako vyvařená dýmka, ale nechtěl jsem být za burana.
„Dětský domov v Jeseníkách. Pak pěstouni, kteří byli sice přísní, ale aspoň mě naučili střílet z malorážky a měnit kolo u tatrovky. Táta se už nevrátil. Našli ho v jednom rakouském jezeře s betonovýma botama, což je sice klišé, ale zjevně to funguje. K policejnímu spisu jsem se dostala až teď, když se rušily staré archivy v Brně. Vaše jméno tam bylo napsané fialovým inkoustem. Trvalo mi tři měsíce, než jsem zjistila, že ještě žijete a nemáte v těle žádný kardiostimulátor, který by tenhle šok nevydržel.“
Díval jsem se na ni a viděl jsem v jejích rysech tu malou holku z lesa.
Svět se změnil, všude byly počítače, mobily a auta, která vypadala jako žehličky, ale lidská podstata zůstala stejná.
Pořád tu byli lidi, kteří utíkali, a lidi, kteří je sbírali po lese.
„Víš, Alice,“ řekl jsem a položil ruku na tu plechovou krabičku.
„Tenkrát jsem si myslel, že jsem udělal strašnou chybu, že jsem tě měl radši schovat u nás ve stodole. Celé roky mě to strašilo v noci, když jsem nemohl spát kvůli žlučníku.“
„Udělal jste to nejlepší, co jste mohl, Karle,“ usmála se a poprvé v jejím hlase byla slyšet ta měkkost, kterou v sobě schovávala celých těch padesát osm let.
„Kdybyste mě nechal ve stodole, pravděpodobně by nás ti chlapi v kabátech našli oba a teď bychom spolu neseděli u kafe, ale leželi vedle mého otce v tom rakouském jezeře.“
Seděli jsme tam až do zavíračky.
Servírka už na nás koukala jako na dva otravné duchy, kteří zapomněli odejít do záhrobí, ale nám to bylo jedno.
Vyprávěl jsem jí o své autodílně, o tom, jak se dneska blbě shánějí karburátory, a ona mi ukazovala fotky svého syna, který dělal softwarového inženýra někde v Kalifornii a podle všeho vůbec netušil, co je to strach z chlapů v kožených kabátech.
Což bylo vlastně dobře.
Kvůli tomu jsem ji tehdy z toho lesa táhl.
To byl ten hlavní důvod, proč kosmonaut dostal svou novou ruku.
Martin Irein
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