Sv. Kryšpína a její příběh

22. července 1913 zemřela při lepení pytlíků Sv. Kryšpína, všeobecně známá jako tuctová panna. Její příběh je ovšem mnohem silnější a má vice vrstev.

Sv. Kryšpína vyrůstala v Grazu coby občanka C. a K. rakousko-uherské monarchie. Stejně jako celá řada dívek stejného věku a vzrůstu toužila po tom dobře se vdát, mít velkou a dobře známou rodinu a nakonec zemřít v pokročilém věku pod rozkvetlou jabloní, obklopena dětmi, vnuky, pravnuky a Ozzákem.

Bohužel sv. Kryšpína byla poznamenána jistou anatomickou anomálií. Na každé ruce měla šest prstů. Mezi prostředníkem a prsteníkem jí vyrostl ještě jeden prst, zvaný pistolník. Od počtu jejích prstů se odvíjí označení za tuctovou pannu.

Jak už to bývá, díky své anomálii odmalička trpěla posměšky a ústrky od svého okolí. Už ve školce na ni ostatní děti pokřikovaly „tuctovko,“ což ji pochopitelně trápilo a uráželo.

Hvězdná chvíle sv. Kryšpíny přišla 19. března 1911, kdy se coby dívka teprve 19letá zúčastnila celorakousko-uherské soutěže v psaní na psacích strojích.* Protože jako jediná ze všech uměla psát naprosto dokonale všemi dvanácti, nebyl pro ni žádný problém získat celkové vítězství. V tu chvíli se usmívala, neboť věděla, že jistě brzy získá zaměstnání jako písařka na plný úvazek a od tohoto okamžiku bude už jen kousek k splnění jejího snu o manželství a rodině.

Téměř se jí to povedlo, neboť nabyla dojmu, že se do ní zakoukal ředitel celé soutěže písařek, samotný Manuel Scheisskopf. Nebohá dívka ve své naivitě netušila, že tento muž je ve skutečnosti pedel**, tedy člověk bezectný a bezskrupulózní, kterému jde jen o to nejprve ji připravit o nevinnost a hned poté o finanční odměnu, čili celé čtyři říšské zlatky, které hodlal investovat do alkoholu a společnosti žen pochybné pověsti.

Sv. Kryšpína ochotně souhlasila se schůzkou v kavárně. Když dorazila na místo, využila toho, že Scheisskopf sedí zády k ní. Přistoupila k němu, dala mu prsty přes oči a tak svůdně, jak to jenom uměla, se zeptala: „Kdo je?“

Scheisskopf se snažil spočítat prsty, které se mu tiskly na oči, až vykřikl: „Tuctovka!,“ což byla jeho osudová (nebo také olahvová) chyba. Jakmile totiž sv. Kryšpína slyšela nenáviděné slovo, vjela do ní maximální zuřivost a pedela Scheisskopfa na místě uškrtila holýma rukama.

Záhy se po Grazu a okolí začaly šířit pověsti o grazské škrtičce. Policie byla bezradná, neboť počet otlačenin na krcích jednotlivých obětí nedával žádný smysl. Jediné, co smysl dávalo, bylo to, že uškrcenými byli mladí mužové, zatím dosud stále svobodní.

Mezi mladými muži v Grazu a okolí samozřejmě vypukla panika. Mnozí z nich, když chtěli zůstat po setmění venku, se raději převlékali za ženy. Pokud můžeme věřit záznamům z místního parukářství, prodej paruk vzrostl o více než 600 procent.

Mladí muži, kterým bylo naopak žinantní se převlékat za ženy, když chtěli navštívit například fotbalový zápas nebo nevěstinec, činili tak výhradně v doprovodu svých matek, neboť se domnívali, že ženský doprovod je před proslulou škrtičkou ochrání.

Zlom nastal toho dne, kdy sv. Kryšpína slavila svého jubilejního dvanáctého uškrceného. „Kolik prstů mám, tolik jsem jich uškrtila,“ volala bujaře a obracela do sebe jednoho panáka kontušovky za druhým. Když se pak vydala domů, nebylo divu, že měla poněkud povznesenou náladu. A v tu chvíli se jí dostal do cesty mládenec jménem Radyán.

Radyán nebyl pedel, byl to majitel a provozovatel pimprlového divadla. Jamile spatřil dvanáctiprstou Kryšpínu, okamžitě ho napadlo, jak její anatomické anomálie využít při divadelních představeních. Nedbal na to, že sv. Kryšpína je na mol, a hned se jí začal dvořit. V podnapilé dívce vzbudil důvěru, ovšem pak se dopustil, jak už to bývá, fatální chyby. Když se ho totiž Kryšpína ztěžklým hlasem zeptala: „A myslíš to dobře a máš se mnou jen počestné úmysly?,“ Radyán se zasmál a pronesl: „No to je přece tutovka!“

Kryšpína byla, jak už jsem zmínil, podnapilá, proto si poslední slovo, které slyšela, převedla na ponižující přezdívku. V tu chvíli do ní vjel vztek a nebohý Radyán se tak stal její třináctou obětí.

Ke zlomu v případě grazské škrtičky došlo jednoho dne, kdy se sv. Kryšpíně rozvázala tkanička u střevíčku. Sklonila se a začala s nepoddajnými provázky zápasit. Pozoroval ji při tom jeden strážník (jméno se bohužel nedochovalo), a tomu došlo, že počet prstů té ženy může s neobjasněnými vraždami souviset. Nenechal si toto zjištění pro sebe, takže ještě tentýž den dokázala grazská policie zjistit, ve kterém krejčovství si sv. Kryšpína nechává šít speciální rukavice.

Sv. Kryšpína byla zatčena a předána soudu. Ten s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem, zejména k tomu, že svou účast na všech vraždách vytrvale popírala, stanovil trest, že sv. Kryšpína musí slepit přesně 728513 papírových pytlíků.

V lepírně pytlíků se sv. Kryšpíně moc nelíbilo, navíc na ni sud s lepidlem působil podobně jako mucholapka na mouchu. Nebylo proto divu, že 22. července 1913 do sudu s lepidlem upadla a udusila se v něm.

Kanonizována byla ještě týž rok, a to 7. října 1913. Dodnes je patronkou anatomických anomálií.

*) Podle dochovaných záznamů se této soutěže mezi rakouskými účastnicemi zúčastnila i legendární Lída Rakušanová, údajná prababička jednoho ze současných ministrů; bohužel se nedochovala informace o tom, o kterého ministra jde.

Uhersko vyslalo do soutěže pouze dvě dívky, a to Margitu Kérmideretvár a Juditu Szöröcseresnye. Tyto dvě uherské závodnice byly ovšem mírně handicapovány tím, že opravdový psací stroj viděly poprvé až při samotné soutěži a než napsaly první větu, bylo už nejen po soutěži jako takové, ale i po vyhlašování výsledků.

**) Pedel byl člen nejnižší společenské vrstvy tehdejší společnosti, vrstvy pedelů. Na společenském žebříčku stál ještě níž než kat; zatímco kat byl, jak víme z historie, člověk „na cti snížený,“ pedelům žádná čest nenáležela.

Navzdory tomu, že o několik desítek let později se i pedelové emancipovali natolik, že si mohli založit vlastní osadu, pojmenovanou příznačně Pedelí a v ní otevřít proslulou pedelskou plovárnu, dodnes existují jisté intelektuální kruhy, pro něž je pedel hoden podobného opovržení a posměchu jako například slávista.