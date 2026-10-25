SUV, dávky a Glock v levném nálevu
„To je leasing, ty naivko, takhle se to dneska dělá,“ zasmála se Denisa a hodila do sebe zbytek vlažné tekutiny.
„A k tomu mi dál běží příspěvky na děcka. Stát mě oškubává na každém kroku, tak proč bych si nevzala, co mi tabulkově patří? Člověk prostě musí vědět, do jakých dveří strčit ruku a jak správně vyplnit ty jejich byrokratické bláboly. Kdo se neptá, nic nemá, a kdo neumí chodit v systému, ten holt žere suchou rýži.“
Zíral jsem na ni a v hlavě mi s tichým cvaknutím zapadla pojistka.
Před očima mi defilovaly stovky formulářů, razítek a úředníků s kamennými ksichty, které jsem za ta léta musel oblažit svou přítomností, abych vůbec udržel svou dílnu nad vodou.
Moje filozofie byla vždycky jednoduchá: držet hubu, platit daně a mít v kapse legálně drženou devítku pro případ, že by se svět definitivně zbláznil.
Ale tohle?
Tohle byl úplně jiný level parazitismu, zabalený do hrdosti úspěšného manažera.
Denisa zářila jako čerstvě vyleštěná hlaveň a čekala, že ji poplácám po zádech.
Místo toho jsem cítil jen těžkou, chladnou pachuť v ústech.
„Není to trochu na hraně?“ hlesl jsem a položil hrnek na stůl možná o něco tvrději, než bylo nutné.
„Myslel jsem, že tyhle věci kontrolují. Kdyby ti na to přišli, tak tě svléknou z kůže.“
Mávla rukou, jako by odháněla otravnou mouchu.
„Prosím tě, nikdo nic nekontroluje. Ti úředníci jsou rádi, že domů odejdou s čistou hlavou. Stačí mít správného partnera, přepsat pár papírů na firmu, která formálně nevydělává, a jsi z obliga. Systém má víc děr než řešeto po dávce z brokovnice. Jen musíš vědět, jak jimi prolézt a nezašpinit si u toho kostým.“
Sbalil jsem si věci a vypadl na ulici.
Cesta tramvají domů byla nekonečná.
Držel jsem se tyče, pod nohama mi duněl motor a já sledoval ty unavené obličeje kolem sebe.
Lidi, kteří se vraceli z fabriky, lidi, kteří obraceli každou korunu a přemýšleli, jestli dětem koupí nové boty teď, nebo až po další výplatě.
A uprostřed toho všeho Denisa, která proplouvala mezi paragrafy s lehkostí profesionálního žoldáka.
V kapse mě hřál mobil a na chvíli mě napadla ta kacířská, temná myšlenka – vytočit anonymní linku finančáku a poslat na ni komando auditorů.
Jenže práskačství mi šlo proti srsti stejně jako její parazitování.
Některé věci si člověk musí vyřídit sám, nebo je nechat vyhnít.
Další dny stály za starou bačkoru.
Seděl jsem v dílně nad fakturami, rovnal účtenky od dodavatelů a snažil se najít způsob, jak nezahučet do červených čísel.
Každý pohled na konečnou sumu mi připomněl Denisu a její rudé SUV.
Vzpomněl jsem si na souseda odvedle, tichého chlápka, který po úrazu marně žádal o invalidní důchod a úřady ho poslaly k šípku, protože měl ještě obě ruce.
Ta nespravedlnost byla hmatatelná, hustá jako starý motorový olej.
Kdyby Denisa aspoň projevila nějakou pochybnost, kdyby utrousila, že z toho nemá čisté svědomí, možná bych to skousnul.
Ale ten její vítězoslavný tón mě bolel víc než rána obuškem.
Když mi na konci týdne pípla zpráva, jestli nezajdeme zase na kafe nebo na drink, nechal jsem telefon ležet na ponku hodinu bez povšimnutí.
Pak jsem odklepl stručnou výmluvu, že mám moc práce s tesařinou a nestíhám termíny.
Byla to pravda jen napůl, ale neměl jsem žaludek na to, abych seděl naproti ní, poslouchal další historky o tom, jak přechračila zákon, a tvářil se, že je všechno v naprostém pořádku.
Člověk si za život postaví nějaké hradby, vybere si lidi, se kterými chce kráčet stejným blátem, a ty ostatní musí nechat jít.
Denisa si vybrala svou cestu rychlých peněz a ohebných zad.
Já raději zůstanu u své staré hromady železa, čistého štítu a jistoty, že když se ráno podívám do zrcadla, neuvidím tam krysu, která se sytí z cizího koryta.
Život jde dál, kulky létají, účty se platí a některé lidi je prostě lepší odepsat jako ztrátovou položku hned na začátku kvartálu.
Martin Irein
Střílej dřív, než ti fotr spočítá maily, nebo si v tý krčmě uvařte Pelíšky
Vejpůl rozkouslej preclík na ubrousku, zvětralej Pernštejn a naproti mně starej chlap v tesilovým saku, kterej si myslí, že svět skončil s posledním píchnutím šichty v ČKD. Seděl tam jako monolit a mně v kapse vibroval telefon.
Martin Irein
Když v sobotu odpoledne hoří svět, i prcek ví, že srabovství neprojde
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Martin Irein
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Martin Irein
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Martin Irein
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