Stýskám si, stýskám
Před mnoha a mnoha lety jsem napsal článek o svém kamarádovi Dropovi. Mimo povídek psal Drop i básničky, které mě iritovaly v tom, že se prakticky téměř vůbec nerýmovaly, což mne, trvajícího na dodržování rýmu, znepokojovalo.
Následující báseň, respektive její kostru, jsem vymyslel během jedné naší společné cesty rychlíkem. Bylo to někde mezi Jičínem a Butovsí. Námětem mi byl náš (tedy můj a Dropův) společný známý, který trpěl neuvěřitelnou schopností stavět se vždy, všude a za všech okolností do role oběti, a zároveň vnímal jako trest to, že po něm bylo vyžadováno, aby jednal aspoň trochu férově.
Stýskám si, stýskám
Stýskám si stýskám,
že nesmím, co se může,
všichni jsou trny,
jen já jsem bílá růže.
Nevím, co teď obcházejí,
nevím, čemu tleskají,
nevím, co si dopřávají,
zatímco mě poutají.
Tak rychle hledám,
komu jsem co přál,
komu jsem se smál,
a kdo všechno mě oklamal.
Stýskám si stýskám,
že musím vždy hrát fér
na hřišti, na němž mnozí
hrají bez bariér.
Mám přec svoji neomylnost,
všude kolem hnus a prach,
to já jsem ta pravá slušnost,
z které mají všichni strach.
Hlídám svoje mramory,
hlídám svoje čisté dlaně,
hlídám svoje závory,
ostatní zírají na ně.
A rychle hledám,
kdo mi co vzal,
kdo mi co lhal,
a kdo mě v koutě zanechal.
Stýskám si stýskám,
že nesmím, co se může,
všichni jsou trny,
jen já jsem bílá růže.
Nevím, co teď obcházejí,
nevím, čemu tleskají,
nevím, co si dopřávají,
zatímco mě poutají.
Tak rychle hledám,
komu jsem co přál,
komu jsem se smál,
a komu jsem svou slušnost dal.
P. S. Tato báseň byla původně sepsána ve 3. osobě jednotného čísla („Stýská si, stýská, že nesmí, co se může,...“). Při jedné básnické session v roce 1996 se mi dostalo zpětné vazby, že v 1. osobě bude text působit živěji. Od přelomu září a října 1996 je tak tato báseň v 1. osobě jednotného čísla.
P. P. S. Básnická session je dvoudenní setkání lidí, píšících poezii, během kterého jednotliví autoři čtou své básně a jiní autoři jim je připomínkují. Ano, je to přesně tak hrozná věc, jak to zní.
Martin Irein
Mrtvý krtek
Tato báseň je určitým způsobem osudová. Existuje v několika desítkách verzí, včetně té nejdelší, která zabírá 12 stránek rukopisu. Dnešní verze je z těch mírnějších, které nemají devastující vliv na duše čtenářů.
Martin Irein
Černá víla
Když potkáte černou vílu, nevyhýbejte se jí. Neubližujte jí. Nevíte, co se jí honí hlavou a z čeho může mít strach.
Martin Irein
Čtvrtý král
Často se stává, že máme určitou skupinu lidí zafixovanou v paměti jako trojici. Následně se ovšem stane, že jich původní trojice obsahovala mnohem víc.
Martin Irein
Lednový příběh
Vypravěč, který ještě nepatří světu, vzpomíná na lednovou temnotu před svým narozením – na zimu, ztracené mládí a dítě, jež náhodou nese to, co jiní navždy ztratili.
Martin Irein
Nová výzva (závěr)
Tak jo. Dostala jsem se do páté linie. Svedla opětovný souboj s někým, kdo se snažil vypadat jako já. Tak mi tedy řekněte, na co tu ještě čekám?
- Počet článků 429
- Celková karma 6,81
- Průměrná čtenost 412x
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.